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İstanbul seçim sonuçları belli oluyor! Canlı İstanbul seçim sonuçları

31.03.2024 08:33
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Türkiye bugün, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçiyor. Tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da da yerel seçim sonuçları büyük bir merakla bekleniyor. İstanbul seçim sonuçları ve tüm Türkiye'deki yerel seçim sonuçları anbean Mynet’te olacak.

İstanbul seçim sonuçları ne zaman belli olacak? 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 32 ilde seçmenler, saat 07.00'den itibaren sandık başına gitti, diğer illerde de oy verme saat 08.00 itibarıyla başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy verme işlemi saatleri 07.00 ile 16.00 arası. Bu illerin dışında kalan diğer illerde de oy verme işlemi saatleri 08.00 ile 17.00 arası. Peki, İstanbul seçim sonuçları ne zaman belli olacak, belli oldu mu?

CANLI İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI


Yerel Seçim 2024

Tüm Türkiye merakla yerel seçim sonuçlarını beklerken sonucu en çok merak edilen illerden bir tanesi de İstanbul.

Oy verme işlemlerinin bitim saatinin ardından, pusulaların sayımının yapılmaya başlanmasıyla birlikte İstanbul seçim sonuçları da belli olmaya başlayacak.

Seçim günü Türkiye’nin dört bir yanındaki gelişmeler ve seçim sonuçları yayın yasakları kalkar kalkmaz canlı olarak Mynet’ten takip edilecek.

Özel olarak hazırlanan ‘2024 Yerel Seçim Sonuçları’ sayfasında seçim sonuçları ile ilgili tüm detaylara ulaşılabilecek.

Belediye Başkanlığı sonuçları, İl Meclisi Sonuçları ve adayların aldığı oy oranları anlık olarak okuyucularla buluşturulacak.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul seçim sonuçları Seçim 2024
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