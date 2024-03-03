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Tablet sipariş etti, kargo paketini açtığında hayatının şokunu yaşadı: "Zoruma gitti"

03.03.2024 11:17
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Gaziosmanpaşa’da bedensel engelli Sibel Zengin, tablet almak için uzun süredir para biriktiriyordu. Zengin, biriktirdiği parayla internet sitesi üzerinden 20 bin lira değerinde tablet sipariş etti. Zengin, kargo paketini açtığında ise hayatının şokunu yaşadı. Zengin'in sipariş ettiği tablet yerine kutudan çıkan 'pes' dedirtti! Hayal kırıklığına uğradığını söyleyen Sibel Zengin, "Mağdur oldum, bu resmen insanları dolandırmak. 20 bin lira verdim. Birazcık zoruma gitti, üzüldüm." diye konuştu.

Gaziosmanpaşa’da yaşayan 23 yaşındaki bedensel engelli Sibel Zengin, tablet almak için uzun süredir para biriktiriyordu. Zengin, 2 Şubat’ta internet sitesi üzerinden biriktirdiği parayla 20 bin lira değerinde bir tablet sipariş etti. 3 gün sonra kargosu gelen Zengin, engelli olduğu için dayısı kargo bayisinden kargosunu alıp eve getirdi. Heyecanla kargo paketini açan genç kadın, hayatının şokunu yaşadı.
Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa

SİPARİŞ ETTİĞİ TABLET YERİNE TAŞ GELDİ

Kargo paketinden tablet yerine taş çıktı. Zengin, o anki şaşkınlığıyla tableti aldığı internet sitesini aradı. Siteden sorun olmadığı, kargo şubesinde sorun olabileceği cevabını aldı. Bunun üzerine kargo şubesine başvuran Sibel Zengin, buradan da karşılık alamayınca Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuru yaptı. Zengin, avukatı aracılığıyla da şikayetçi olacağını belirtti. Engelli kadın şimdi Tüketici Hakem Heyeti'nden çıkacak kararı bekliyor.

“AÇINCA İÇİNDE KARE ŞEKLİNDE BİR TAŞ GÖRDÜK"

“AÇINCA İÇİNDE KARE ŞEKLİNDE BİR TAŞ GÖRDÜK"

Sibel Zengin şöyle konuştu:

“2 Şubat Cuma günü bir teknolojik mağazadan tablet satın alımı gerçekleştirdik. Cuma günü aldığımız için araya hafta sonu girdi. 5 Şubat'ta biz kargomuzu almak üzere; ben engelli olduğum için evden bizzat aile büyüğümden birini gönderdim. Onlar da gidip alıp getirdi. 'Hayırlı olsun' diyerek açmak istedi dayım. Açınca içinde kare şeklinde bir taş gördük. Kutusu da büyük bir şekildeydi. Hani biz bunun üzerine her yere bildirdik. Mağaza ve kargo şubesini aradık. Mağaza kendisi kabul etmedi bunu.

Aldığım mağaza, 'Diğer satıcı mağazaya söyleyin' dediler. Biz de satıcı mağazayı aradık. Bayağı bir onlar ilgilendiler, baktılar, incelediler. Bir süre haber gelmedi zaten. Dediler, 'Kargoluktur sorun.' Biz kargonun genel müdürlüğünü aradık. Genel müdürü de bütün kayıtları, transfer sürecini, hepsini incelediğini beyan etti. 'Bu bizlik değil, satıcının suçu' dediler. Biz de satıcıya tekrar döndük. Aradık, satıcı da ‘Biz düzgün bir şekilde kargoladık’ dedi.

"İKİ TARAF DA SUÇU BİRBİRİNE ATIYOR"

"İKİ TARAF DA SUÇU BİRBİRİNE ATIYOR"

20 bin lira söz konusu ortada, iki taraf da suçu birbirine atıyor. 20 bin liralık bir tablet satın aldık. Satıcıyı aradığımızda, 'Aldığınız internet sitesi üzerinden satıcıya iade edin, iade olursa ürününüz, paranızı alırsınız' dediler. Biz iade ettik. İadeyi reddettiler, içinde taş olduğu için kabul etmediler. Tutanak gönderdiler iade olmadığına dair.

Gelen taş da şu şekilde. Ben şikayetçiyim, böyle durumda şikayet edilmesi gerekiyor. Tüketici hakem heyetine de başvuru yaptık. Mağdur oldum, bu resmen insanları dolandırmak. Avukatımızla hukuki süreci başlatacağız.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Gaziosmanpaşa tablet taş
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