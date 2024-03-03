Tablet sipariş etti, kargo paketini açtığında hayatının şokunu yaşadı: "Zoruma gitti"

“AÇINCA İÇİNDE KARE ŞEKLİNDE BİR TAŞ GÖRDÜK"

Sibel Zengin şöyle konuştu:

“2 Şubat Cuma günü bir teknolojik mağazadan tablet satın alımı gerçekleştirdik. Cuma günü aldığımız için araya hafta sonu girdi. 5 Şubat'ta biz kargomuzu almak üzere; ben engelli olduğum için evden bizzat aile büyüğümden birini gönderdim. Onlar da gidip alıp getirdi. 'Hayırlı olsun' diyerek açmak istedi dayım. Açınca içinde kare şeklinde bir taş gördük. Kutusu da büyük bir şekildeydi. Hani biz bunun üzerine her yere bildirdik. Mağaza ve kargo şubesini aradık. Mağaza kendisi kabul etmedi bunu.