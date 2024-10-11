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Türkiye'nin en zengini belli oldu! Listeye Bayraktar ailesi de girdi!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
11.10.2024 12:24
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Forbes dünyanın ve Türkiye'nin en zengin insanlarını açıkladı. 28 ismin yer aldığı listede birinci değişti. 2023 yılı vergi rekortmeni olan Selçuk Bayraktar'ın da girdiği listede Koç ailesinin baskınlığı dikkat çekti.

Forbes dünyanın ve Türkiye'nin en varlıklı insanlarını duyurdu. 2023 yılında 5.3 milyar dolarlık mal varlığı ile ilk sırada yer alan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, bir yılda varlığının yarıdan fazlasını kaybederek listede 10. sıraya geriledi.

2024 yılı için paylaşılan listenin ilk sırasında ise Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker yer aldı. 2023 yılı vergi rekortmeni olan Selçuk Bayraktar 22'inci sırada yer alırken Haluk Bayraktar 25'inci sırada yer edindi.

EN ZENGİN KADIN ÜNVANINI ALDI

Listede Koç ailesinin üyelerinin baskınlığı ise dikkatlerden kaçmadı. 3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin üçüncü insanı olan İpek Kıraç, aynı zamanda 'en zengin kadın' ünvanını da eline geçirdi.

Kıraç'ı dördüncü sıradaki Semahat Sevim Arsel takip ederken, Koç Holding'in en önemli isimlerinden Mustafa Rahmi Koç ise 6. sırada yer aldı.

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TÜRKİYE'NİN EN ZENGİNİ BELLİ OLDU! LİSTEYE BAYRAKTAR AİLESİ DE GİRDİ

MURAT ÜLKER

MURAT ÜLKER

5.1 milyar dolar

ŞABAN CEMİL KAZANCI

ŞABAN CEMİL KAZANCI

3.2 milyar dolar

İPEK KIRAÇ

İPEK KIRAÇ

3 milyar dolar

4) Semahat Sevim Arsel (2.9 milyar dolar)

5)Erman Ilıcak (2.7 milyar dolar)

6)Mustafa Rahmi Koç (2.6 milyar dolar)

7)Hamdi Ulukaya (2.5 milyar dolar)

8)Ferit Şahenk (2.2 milyar dolar)

9)İbrahim Erdemoğlu (2.2 milyar dolar)

10)Mehmet Sinan (2.1 milyar dolar)

11)Filiz Şahenk (2.1 milyar dolar)

12)Ali Erdemoğlu (1.9 milyar dolar)

13)Mustafa Küçük (1.9 milyar dolar)

14)Nihat Özdemir (1.9 milyar dolar)

15)Sezai Bacaksız (1.8 milyar dolar)

16)Şefik Yılmaz Dizdar (1.8 milyar dolar)

17)Hamdi Akın (1.7 milyar dolar)

18)Ahmet Çalık (1.5 milyar dolar)

19)Mehmet Aydınlar (1.5 milyar dolar)

20)Ali Metin Kazancı (1.4 milyar dolar)

21)Bülent Eczacıbaşı (1.3 milyar dolar)

22)Selçuk Bayraktar (1.2 milyar dolar)

23)Deniz Şahenk (1.2 milyar dolar)

24)Aydın Doğan (1.2 milyar dolar)

25)Haluk Bayraktar (1.1 milyar dolar)

26)Faruk Eczacıbaşı (1.1 milyar dolar)

27)Mustafa Latif Topbaş (1.1 milyar dolar)

28)Murat Vargı (1.1 milyar dolar)

Anahtar Kelimeler:
Selçuk Bayraktar Forbes Murat Ülker
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