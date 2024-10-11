Türkiye'nin en zengini belli oldu! Listeye Bayraktar ailesi de girdi!

Forbes dünyanın ve Türkiye'nin en varlıklı insanlarını duyurdu. 2023 yılında 5.3 milyar dolarlık mal varlığı ile ilk sırada yer alan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, bir yılda varlığının yarıdan fazlasını kaybederek listede 10. sıraya geriledi.

2024 yılı için paylaşılan listenin ilk sırasında ise Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker yer aldı. 2023 yılı vergi rekortmeni olan Selçuk Bayraktar 22'inci sırada yer alırken Haluk Bayraktar 25'inci sırada yer edindi.

EN ZENGİN KADIN ÜNVANINI ALDI

Listede Koç ailesinin üyelerinin baskınlığı ise dikkatlerden kaçmadı. 3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin üçüncü insanı olan İpek Kıraç, aynı zamanda 'en zengin kadın' ünvanını da eline geçirdi.

Kıraç'ı dördüncü sıradaki Semahat Sevim Arsel takip ederken, Koç Holding'in en önemli isimlerinden Mustafa Rahmi Koç ise 6. sırada yer aldı.