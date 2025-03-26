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2 milyon TL ile 100'den 650'ye çıkardı! 'Burası kurulmasaydı başka illere giderlerdi'

26.03.2025 14:27
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Diyarbakır, Bismil'de çiftçilik yapan 35 yaşındaki Hayrullah Yüksel Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı hibe destekle kurduğu süt üretim çiftliğinde hayvan sayısını 100'den 650'ye yükseltti. 2016'da TKDK'ye başvuru yapan ve projesi aynı yıl onaylanan Yüksel, sağlanan 2 milyon 111 bin TL hibe destekle 20 bin m2 alanda süt üretim tesisi kurdu. Çiftlikte 15 kişiye iş imkanı sunan Yüksel "Bu tesis kurulmasaydı muhtemelen bu kişiler çalışmak için başka illere giderdi" dedi.

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen AB Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında TKDK, girişimcilere birçok alanda hibe destek sağlamaya devam ediyor. Bismil'in kırsal Üçtepe Mahallesi'nde yaşayan ve çiftçilik yapan 35 yaşındaki Yüksel de süt üretim çiftliği kurmak için 2016'da TKDK'ye başvuru yaptı.

AA-20250326-37447939-37447937-DEVLET_DESTEGIYLE_KURDUGU_SUT_CIFTLIGINDE_HAYVAN_SAYISINI_100DEN_650YE_CIKARDIBu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa

DEVLET DESTEĞİYLE KURDUĞU SÜT ÇİFTLİĞİNDE HAYVAN SAYISINI 100’DEN 650’YE ÇIKARDI

Projesi aynı yıl onaylanan Yüksel, bu kapsamda sağlanan 2 milyon 111 bin lira hibe destekle 20 bin metrekare alanda süt üretim tesisi kurdu.

Tesiste, Almanya ve Avusturya'dan aldığı 100 gebe düveyle 2017 yılında faaliyete başlayan Yüksel, günlük ortalama 5 ton, yıllık ise 1800 ton süt üretimi yapıyor.

Tesiste 15 kişiye de istihdam sağlayan Yüksel'in hedefi ilerleyen süreçte hayvan sayısını, üretilen süt miktarını ve istihdamı artırmak.

"ALMANYA VE AVUSTURYA'DAN 100 GEBE SİMENTAL DÜVE İTHAL ETTİK"

"ALMANYA VE AVUSTURYA'DAN 100 GEBE SİMENTAL DÜVE İTHAL ETTİK"

Yüksel, AA muhabirine, ailesinin uzun yıllar ilçede tarım ve hayvancılıkla uğraştığını söyledi.

Hayvancılıkla uğraşmayı sevdiğini, çocukluğundan bu yana hayvanlara sevgi duyduğunu ifade eden Yüksel, "Onların yanına gidince bana terapi gibi geliyordu." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır İhracat devlet desteği üretim
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