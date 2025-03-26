2 milyon TL ile 100'den 650'ye çıkardı! 'Burası kurulmasaydı başka illere giderlerdi'

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen AB Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında TKDK, girişimcilere birçok alanda hibe destek sağlamaya devam ediyor. Bismil'in kırsal Üçtepe Mahallesi'nde yaşayan ve çiftçilik yapan 35 yaşındaki Yüksel de süt üretim çiftliği kurmak için 2016'da TKDK'ye başvuru yaptı.
Projesi aynı yıl onaylanan Yüksel, bu kapsamda sağlanan 2 milyon 111 bin lira hibe destekle 20 bin metrekare alanda süt üretim tesisi kurdu.
Tesiste, Almanya ve Avusturya'dan aldığı 100 gebe düveyle 2017 yılında faaliyete başlayan Yüksel, günlük ortalama 5 ton, yıllık ise 1800 ton süt üretimi yapıyor.
Tesiste 15 kişiye de istihdam sağlayan Yüksel'in hedefi ilerleyen süreçte hayvan sayısını, üretilen süt miktarını ve istihdamı artırmak.
Yüksel, AA muhabirine, ailesinin uzun yıllar ilçede tarım ve hayvancılıkla uğraştığını söyledi.
Hayvancılıkla uğraşmayı sevdiğini, çocukluğundan bu yana hayvanlara sevgi duyduğunu ifade eden Yüksel, "Onların yanına gidince bana terapi gibi geliyordu." dedi.
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