2 milyon TL ile 100'den 650'ye çıkardı! 'Burası kurulmasaydı başka illere giderlerdi'

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen AB Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında TKDK, girişimcilere birçok alanda hibe destek sağlamaya devam ediyor. Bismil'in kırsal Üçtepe Mahallesi'nde yaşayan ve çiftçilik yapan 35 yaşındaki Yüksel de süt üretim çiftliği kurmak için 2016'da TKDK'ye başvuru yaptı.

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır