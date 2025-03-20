20 milyon TL'lik yatırım bir gecede yok oldu! 'Bir 20 milyon TL daha...'

Yangın, sabah saatlerinde İstiklal Mahallesi ASEM Mobilyacılar Çarşısı içerisinde bulunan 3 katlı çocuk oyun alanında meydana geldi.
İşletmede henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangının haber verilmesi üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na ekipler sevk edildi.
7 araç ve 21 personel ile bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışması neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Alevlerin sardığı işletmede yaklaşık 20 milyonluk zarar meydana geldi.
Ekipler konuya ilişkin inceleme başlattı.
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