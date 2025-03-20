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  4. 20 milyon TL'lik yatırım bir gecede yok oldu! 'Bir 20 milyon TL daha...'

20 milyon TL'lik yatırım bir gecede yok oldu! 'Bir 20 milyon TL daha...'

20.03.2025 15:25
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Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan ASEM Mobilyacılar Çarşısı içerisindeki 3 katlı çocuk oyun alanında yangın çıktı. 20 milyon liralık yatırımın bir gecede küle dönüştüğünü aktaran işletme müdürü Dilek Eker, "Bir senelik emeklerimiz çöp oldu" dedi. Eker "Biz buraya 20 milyon yatırım yaparak açtık ve oyuncaklar da dahil bir 20 milyon daha harcamak zorunda kalabiliriz" ifadelerini kullandı.

Yangın, sabah saatlerinde İstiklal Mahallesi ASEM Mobilyacılar Çarşısı içerisinde bulunan 3 katlı çocuk oyun alanında meydana geldi. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa

20 MİLYON LİRA YATIRIM YAPTIKLARI İŞLETME BİR GECEDE KÜL OLDU

İşletmede henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangının haber verilmesi üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na ekipler sevk edildi.

7 araç ve 21 personel ile bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışması neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alevlerin sardığı işletmede yaklaşık 20 milyonluk zarar meydana geldi.

Ekipler konuya ilişkin inceleme başlattı.

Anahtar Kelimeler:
yangın Sakarya
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