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‘Batarsın’ diyenler şimdi kapısında! Güney Amerika meyvesini yetiştirdi: Artık servet kazanıyor

13.08.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bu işi yapma. Parana yazık edersin “diyenleri dinlemeden fidan yetiştirmeyi bırakıp ejder meyvesi diken girişimci adeta küçük bir servet kazanmaya başladı. Bin metrekare alandan bu yıl 400 bin lira ciro hedefleyen üretici, ‘batarsın' diyen dostlarının bu işi öğrenmek için kendisinden bilgi alışverişinde bulunduğunu söyledi.

Gürsu ilçesinde uzun yıllar fidan yetiştiriciliği yapan Özhan Öztürk, Güney Amerika menşeli olan ejder meyvesini Bursa'da yetiştirmeye karar verdi. Bu fikrini çevresine ve arkadaşlarına açtı. Fikrini danıştığı herkes 'bu meyve burada yetişmez, boşuna paranı çöpe atma' demesine rağmen bunları dinlemeyerek bin 500 metre kare alanda seranın içine 800 adet ejder meyvesi dikti.

'Batarsın' diyenleri dinlemedi şimdi servet kazanıyor

Geçtiğimiz yıl 3 ton ürün hasat eden üretici bu yıl ise 6 ton ürün toplamayı hedefliyor. Yetiştirdiği bu meyvenin kilosunu ise 80 liradan Türkiye'nin birçok iline gönderiyor.
Şimdi girişimciye 'bu işe girme batarsın' diyen dostları ise bu işi öğrenmek için kendisinden bilgi alışverişinde bulunuyor.
Marmara Bölgesinin ilk ejder meyvesi bahçesini 2018 yılında kurduğunu ifade eden Özhan Öztürk, "4 yıl önce kurduğumu bahçemde geçen yıldan itibaren ciddi oranda hasat alıyoruz. Bu yılki hasadımız başladı. Bu işe girmeye kara verdiğimde danıştığım insanlar 'bu işe girmemelisin, paranı çöpe atma' diye akıl verdiler. Ben onları dinlemedim ve bu işe girdim.
Bin 500 metrekare kapalı sera alanına 800 ejder meyvesi diktim. Geçen yıl 3 ton hasat aldım bu yıl 6 ton bekliyorum.
Meyvenin kilosunu 80 liradan satmaktayım. Bin metrekare alandan bu yıl 400 bin lira ciro hedefliyorum. Bu meyvenin masrafı yok, bakımı kolay.
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