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'Bu iş bana ticareti öğretti' 84 yaşında, 9 yıldır işletiyor! Eşi öldükten sonra boşluğa düşünce başladı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
05.02.2025 09:11
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Konya'nın Sarayönü ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki Sevim Piliç, semt pazarında 9 yıldır işlettiği çay ocağıyla esnafa hizmet veriyor. Eşinin ölümünden sonra bir boşluğa düştüğünü söyleyen Piliç, ekonomik olarak kimseye yük olmak istemeyince çocuklarının desteğiyle çay ocağı açmaya karar verdiğini anlattı. Piliç "Önceden çiftçiliği iyi bilirdik ama alım satım işinden anlamazdım. Bu iş bana ticareti öğretti" dedi. Pazarcılar da Sevim Piliç'in iş yeri açmasının önemine ve çalışkanlığına vurgu yaptı.

Konya'da, eşini kaybettikten sonra ailesine destek olmak isteyen üç çocuk annesi 84 yaşındaki Sevim Piliç, çay ocağı işletmeye başladı. Sadece cuma günleri kurulan semt pazarındaki esnafa çay satan Piliç, yanında kaldığı oğluna maddi olarak destek sağlamanın da mutluluğunu yaşıyor.

Hissenet

PAZARCI ESNAFININ ÇAYLARI 84 YAŞINDAKİ SEVİM TEYZEDEN

Bu şekilde hareketli kaldığını düşünen Piliç, çalışma azmiyle de çevresindekilere örnek oluyor.

ÇAY OCAĞI PAZARCILAR İÇİN BULUŞMA NOKTASI OLDU

ÇAY OCAĞI PAZARCILAR İÇİN BULUŞMA NOKTASI OLDU

Sabahın erken saatlerinde sobasını yakıp, çayını demleyen pazarcı esnafının çaycı teyzesi Sevim Piliç, AA muhabirine, eşinin ölümünün ardından bir boşluğa düştüğünü söyledi.

Ekonomik olarak da kimseye yük olmak istemeyince çocuklarının da desteğiyle çay ocağı açmaya karar verdiğini anlatan Piliç, iş yerinde oğullarının da kendisine destek verdiğini ifade etti.

Piliç, çay ocağının pazarcılar için önemli bir buluşma noktası haline geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Çevrede başka esnaf olmadığı için sadece semt pazarındakiler için çalışıyorum.

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Esnaf İşletmeci İşletme Konya Pazar çay ocağı satış
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