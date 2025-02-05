'Bu iş bana ticareti öğretti' 84 yaşında, 9 yıldır işletiyor! Eşi öldükten sonra boşluğa düşünce başladı

Konya'da, eşini kaybettikten sonra ailesine destek olmak isteyen üç çocuk annesi 84 yaşındaki Sevim Piliç, çay ocağı işletmeye başladı. Sadece cuma günleri kurulan semt pazarındaki esnafa çay satan Piliç, yanında kaldığı oğluna maddi olarak destek sağlamanın da mutluluğunu yaşıyor.
Bu şekilde hareketli kaldığını düşünen Piliç, çalışma azmiyle de çevresindekilere örnek oluyor.
Sabahın erken saatlerinde sobasını yakıp, çayını demleyen pazarcı esnafının çaycı teyzesi Sevim Piliç, AA muhabirine, eşinin ölümünün ardından bir boşluğa düştüğünü söyledi.
Ekonomik olarak da kimseye yük olmak istemeyince çocuklarının da desteğiyle çay ocağı açmaya karar verdiğini anlatan Piliç, iş yerinde oğullarının da kendisine destek verdiğini ifade etti.
Piliç, çay ocağının pazarcılar için önemli bir buluşma noktası haline geldiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Çevrede başka esnaf olmadığı için sadece semt pazarındakiler için çalışıyorum.
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