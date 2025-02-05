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Emekli olduktan sonra denedi, hobisi ticarete dönüştü... Bölgede tek! Siparişlere yetişemiyorlar

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
05.02.2025 08:36
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Samsun'un Ladik ilçesinde yaşayan Başusta çifti, hobi olarak başladıkları Türk börk ve kalpak üretiminde Karadeniz'de tek oldular. Geleneksel değerlerin kaybolmaması için üretime başladıklarını belirten çift şimdi ise dört bir yandan gelen siparişlere yetişmeye çalışıyor. Emekli olduktan sonra hobi olarak Türk kalpağı ve börk dikimine başladıklarını anlatan Kenan Başusta, "Bu hobi daha sonra ticarete dönüştü" dedi. Çift "Elimizden geldiği kadar siparişleri yapmaya uğraşıyoruz" şeklinde konuştu.

Samsun'da Kenan (65) ve Hilal Başusta (60) çifti, kendi dikimhanelerinde penye üretiyorlardı. 15 yıl önce emekli olan Kenan Başusta, eşinin dikimhanesine giderek yardım etmeye başladıktan sonra hobi olarak geleneksel Türk börk ve kalpak dikim denemesi yaptı. 6 ayı soğuk geçen Ladik ilçesinde kendisi kullandığı börk ve kalpaklara ilgi olduğunu fark eden Kenan Başusta, eşiyle birlikte önce yakın çevrelerine sonra da isteyen herkese börk ve kalpak dikti.

Hissenet

HOBİ OLARAK BAŞLADILAR, TİCARETE DÖNÜŞTÜ! KARADENİZ'DE TEK OLDULAR

Başusta çifti, aradan geçen zamanın ardından kendi internet sitelerinde ve alışveriş sitelerinde kendilerine gelen taleplere yetişmeye çalışıyor.

"EMEKLİ OLDUKTAN SONRA BAŞLADIM"

"EMEKLİ OLDUKTAN SONRA BAŞLADIM"

Börk ve kalpak üretiminde Samsun'da değil, Karadeniz'de tek olduklarının altını çizen Kenan Başusta, "Ladik Belediyesinden 15 yıl önce emekli oldum. Hanım kendi iş yerimizde penye dikiyordu. Emekli olduktan sonra hanıma yardım etmeye başladım. Geleneklerine bağlı biri olarak değerlerimizin kaybolmaması adına hobi olarak Türk kalpağı ve börk dikimine başladık" şeklinde konuştu.

"BU HOBİ, DAHA SONRA TİCARETE DÖNÜŞTÜ"

"BU HOBİ, DAHA SONRA TİCARETE DÖNÜŞTÜ"

Başusta "Bu hobi daha sonra ticarete dönüştü. Kalpak ve börk Ladik soğuk olduğu için tercih edilmeye başlandı. İlk önce arkadaşlarımıza yapıp, verdik sonrasında başka isteyenler de oldu" dedi.

"KARADENİZ BÖLGESİ'NDE BİR TEK BİZ BÖRK VE KALPAK DİKİYORUZ"

"KARADENİZ BÖLGESİ'NDE BİR TEK BİZ BÖRK VE KALPAK DİKİYORUZ"

Başusta "Karadeniz Bölgesi'nde bir tek ben börk ve kalpak dikiyorum. Genelde İstanbul ve Kars'ta bunları dikiyorlar. Biz bu ürünleri hem sitemiz hem de internet üzerinden kayıtlı olarak satıyoruz" dedi.

ÇOK RAĞBET GÖRÜYOR

ÇOK RAĞBET GÖRÜYOR

Kalpak ve börk yapmanın en zor kısmının keçeye dikiş atmak olduğunu ifade eden Başusta, "Kadınlar daha çok beyaz ve açık renklerin yanı sıra siyah kalpak da istiyorlar. Herkes kendi zevkine göre kalpak istiyor. En çok siyah kalpak ve koyu gri renkler rağbet görüyor. Az da olsa mor ve daha uçuk renklerde kalpak siparişi alıyoruz. Elimizden geldiği kadar siparişleri yapmaya uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Samsun Karadeniz emekli sipariş talep üretim
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