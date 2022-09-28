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  4. Eşi bile inanmadı! Şimdi milyonlar kazanıyor! Aylık 50 bin lira...

Eşi bile inanmadı! Şimdi milyonlar kazanıyor! Aylık 50 bin lira...

28.09.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Engin Zengin, 2018 yılında yurtdışı seyahatinde beğendiği 'pomeranian” cinsini almak isterken ve cinsin değerli olduğunu öğrendikten sonra eğitimlerini tamamlayarak ilçede 1 milyon 300 bin liralık yatırımla çiftlik sahibi oldu. İlk giriştiğimde babam, kardeşlerim hariç eşim dahil birçok insan bu işi yapamayacağımı söyledi. Farklı bir girişimcilik, dalga geçenler oldu. Burun kıvıranlar, gülenler oldu. Ama daha sonra daha sonra hepsi fazlasıyla tebrik etti” dedi.

GSM bayisi işletmecsi Engin Zengin, 2018 yılında yurt dışı seyahatinde Taylandlı Wılawan Sıngkrathok'un köpek çiftliğini gezdi. Köpekleri çok seven Zengin, pomeranian cinsi ilgisini çekti. Çiftlikte yetiştirilen köpeklerin dünyanın dört bir yanına satıldığını ve iyi bir girişim olduğunu düşünerek bir yıl eğitimler aldıktan sonra 1 milyondan fazla yatırım yaparak ilçede ailesinin de desteğini alarak çiftlik kurdu. Zengin, ilk etapta eşi dahil çevresindeki birçok kişinin olumsuz cevaplarını aldığını belirtirken, daha sonra taktir edildiğini ifade etti.

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde pomeranian çiftliğinin şu anda Türkiye’nin en büyük çiftliği olduğunu belirten Engin Zengin,2018 yılında yurtdışı seyahatinde pomeranian köpeğini beğendiğini söyledi.
Kendisi için almayı düşündüğünü, daha sonra bu kadar değerli olduğunu gördükten sonra bu işe giriştiğini aktaran Zengin, “Bütün ülkeler yetiştiriyor, biz neden yetiştirmeyelim, niye biz ihraç etmeyelim diye düşünüp buna kara verdim. Aileme danıştım, babam ve ailem bana büyük destekçi oldu. Yapmaya karar verip bir yıl eğitimimi tamamladıktan sonra gelip kendi arazimizde bu işletmeyi kurmaya karar verdik. O zaman ki maliyeti 1 milyona yakın mekan tutarı, yaklaşık 300 bin Türk Lirası da pomeranian’lara yatırdığımız yatırım” dedi

“AVRUPA’YA İHRACATIMIZ VAR”

“AVRUPA’YA İHRACATIMIZ VAR”
Şu an totalde yaptırımın 5 milyona aşkın olduğunu kaydeden Zengin, “2 milyon değerinde pomeranianım var, sürekli genişleterek, daha modern bir hale getirmek için yatırımlar yapmaya devam ettik.
Türkiye ve Avrupa’ya örnek olacak bir seviyeye getireceğiz. Yetiştiriyoruz, isteyen herkese de gönderiyoruz. Avrupa’ya ihracatımız var, gelen insanlara gönderiyoruz. Hepsinin aile soyağacı mevcut. Kimlik ve pasaportları mevcut. Hepsi Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan mikro çipli. Yeni doğanlara da mikro çip, pasaport bilgilerini yaparak o şekilde ulaştırıyoruz tüm evraklarıyla beraber” diye konuştu.

“AYLIK ORTALAMA 50 BİN LİRAYA YAKIN HARCAMA”

“AYLIK ORTALAMA 50 BİN LİRAYA YAKIN HARCAMA”
Ortalama aylık 50 bin liraya yakın harcama yaptığını belirten Zengin, “İşimden de gayet memnunum. Biz piyasaya girmeden önce 2 bin dolardan başlıyordu, 5, 10, 30 bin dolara kadar sahiplendiren insanlar vardı.
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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır pomeranian
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