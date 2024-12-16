Herkes oraya akın etti! Çuval çuval götüren bile var: 'Akşam haberlerde izledim, sabah erkenden buraya geldim'

Artvin'in Hopa ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle denizde bulunan bir balık kafesi parçalanarak kıyıya sürüklendi. Kafesin zarar görmesi sonucu binlerce Türk somonu akıntıyla birlikte derelere taşındı. Olayın duyulması üzerine yöre halkı oltalarını alarak Kapisre ve Sundura derelerine akın etti.
Hopa açıklarında Türk somonu üretimi yapan bir firmaya ait balık kafesi, şiddetli fırtına nedeniyle büyük hasar aldı.
Kafesin yırtılmasıyla içerideki binlerce somon balığı denize karıştı ve akıntıyla Arhavi'deki Kapisre ile Hopa'daki Sundura derelerine ulaştı.
Balıkları gören vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren avlanmaya başladı.
Artvin'in yanı sıra Rize ve Trabzon'dan da çok sayıda kişi dere kenarına geldi.
Yusufeli ilçesinden gelen Erol Doğancıl, balık kafesinin yırtıldığı haberini duyduktan sonra soluğu derede aldığını belirterek “Akşam haberlerde balık kafesinin yırtıldığını duydum.
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