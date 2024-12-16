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Herkes oraya akın etti! Çuval çuval götüren bile var: 'Akşam haberlerde izledim, sabah erkenden buraya geldim'

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
16.12.2024 09:47
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Artvin Hopa şiddetli fırtınayla zor saatler geçirdi. Vatandaşlar zor anlar yaşarken bir yandan da Türk somonu üretimi yapan balık çiftliğinde kafesin parçalandığı haberini aldılar. Balık tutkunları bu haberi duyar duymaz dere kenarlarına giderek somon avına çıktı. Ana baba gününe dönen avda bazıları çuval çuval balık götürdü.

Artvin'in Hopa ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle denizde bulunan bir balık kafesi parçalanarak kıyıya sürüklendi. Kafesin zarar görmesi sonucu binlerce Türk somonu akıntıyla birlikte derelere taşındı. Olayın duyulması üzerine yöre halkı oltalarını alarak Kapisre ve Sundura derelerine akın etti.

ŞİDDETLİ FIRTINAYA DAYANAMADI

Hopa açıklarında Türk somonu üretimi yapan bir firmaya ait balık kafesi, şiddetli fırtına nedeniyle büyük hasar aldı.

Kafesin yırtılmasıyla içerideki binlerce somon balığı denize karıştı ve akıntıyla Arhavi'deki Kapisre ile Hopa'daki Sundura derelerine ulaştı.

HEPSİ ORAYA AKIN ETTİ

HEPSİ ORAYA AKIN ETTİ

Balıkları gören vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren avlanmaya başladı.

Artvin'in yanı sıra Rize ve Trabzon'dan da çok sayıda kişi dere kenarına geldi.

"AKŞAM HABERLERDE DUYDUM SABAH ERKENDEN GELDİM"

"AKŞAM HABERLERDE DUYDUM SABAH ERKENDEN GELDİM"

Yusufeli ilçesinden gelen Erol Doğancıl, balık kafesinin yırtıldığı haberini duyduktan sonra soluğu derede aldığını belirterek “Akşam haberlerde balık kafesinin yırtıldığını duydum.

Anahtar Kelimeler:
balık somon Artvin Hopa
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Karayolunca pirinç dolu tır devriliyor ve çevre halkı bedava pirinç için çevre yolunu işgal etmeye geliyor, Ha balık ha pirinç açlık ve beleşçilik aynı :D
şimdi bu haram mi helal mi
Bizim millet kadar aç millet yoktur çuval çuval balığı nereye koyacaksın küllüm israf
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