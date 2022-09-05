Kazançlarını 10’a katladılar! Kilosu 140 TL... Bölgeye 150 milyon TL’lik ek kazanç sağladı

Manisa’da Yunusemre Belediyesi tarafından hayata geçirilen kırsal kalkınma projesinde aşılama ve ekimleri yapılan Antep Fıstıkları sayesinde 7 sene önce 50-100 ton arasında olan üretim 1200 tona yükseldi

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı yaklaşık 67 köyün bulunduğu Yuntdağı Bölgesinde vatandaşların gelir seviyelerini artırmak için 2014-2015 yılında Yunusemre Belediyesi tarafından hayata geçirilen kırsal kalkınma projesinde üreticiye dağıtılan fidanlar ve yapılan aşılamalar sayesinde hem verim hem de üretim arttı. 7-8 sene önce sadece 50-100 ton arasında Antep fıstığı hasadı yapılan bölgede geçen sene 600 tona yükselen rekolte, bu sene iki katına çıkarak bin 200 tona ulaştı.

Hem rekolte hem verim hem de fiyatıyla üreticinin yüzünü güldüren Antep Fıstığı hasadının son günlerinde hasada katılan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi kırsal bölgelerdeki desteklerinin artarak devam edeceklerini söyledi.



"7-8 SENE ÖNCESİNE BAKARAK BELKİ 10 KAT BİR ARTIŞ VAR" Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Antep Fıstığının hasadının son günlerini yaşıyoruz. Birkaç gün içinde hasat sona ermiş olacak. Yaklaşık bir aydır süren bir hasat var. Biz göreve geldiğimiz ilk günden itibaren yani 2014-2015 yılından itibaren özellikle köylerimizde kırsal kalkınmayı teşvik etmek amacıyla çok sayıda fidan dağıttık. Antep Fıstığı, ceviz, badem, incir, zeytin gibi bu yörede yetişen, bu yörede gelişen ve ürün veren özellikle çok yıllık bitki dediğimiz ağaç tarımına yönelik ciddi bir destek verdik.

Her yıl en az 20-30 bin, 40 bin yıla göre değişen üreticilerimize aşılı fidan desteği yaptık. Menengiç ağacı dediğimiz, halkımızın çitlembik dediği ağaçları aşılamaya devam ediyoruz. Her yıl 120 bine varan oranlarda göz aşı yapıyoruz. 30-35 köyde yaklaşık 1200 ton Antep Fıstığı üretimi söz konusu. Köylülerimiz üreterek bunu piyasaya verdi. Antep’ten gelip buradan ürün alan tüccarlarımız var. Akçaköy’de fıstıkların yeşil kabuklarının çıkarmaya yarayan bir kavlatma makinemizi üreticimizin hizmetine sunduk.