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  4. Kazançlarını 10’a katladılar! Kilosu 140 TL... Bölgeye 150 milyon TL’lik ek kazanç sağladı

Kazançlarını 10’a katladılar! Kilosu 140 TL... Bölgeye 150 milyon TL’lik ek kazanç sağladı

05.09.2022 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’da büyük bir kesimi hayvancılık ve tütüncülükle geçinen Yuntdağı Bölgesinde 7 sene önce başlanan kırsal kalkınma projeleri sayesinde üreticiler katma değeri yüksek ürünlere yönlendirildi. Bir zamanlar bölge 50-100 ton civarında rekoltesi olan Antep Fıstığı üretimi bugün bin 200 tona yükselirken hem rekolte hem de verim üreticilerin yüzünü güldürmeye başladı. Kilosu 130-140 TL arasında alınan Antep Fıstığı sayesinde bölgeye 150 milyon TL’lik ek kazanç sağlanmış oldu.

Manisa’da Yunusemre Belediyesi tarafından hayata geçirilen kırsal kalkınma projesinde aşılama ve ekimleri yapılan Antep Fıstıkları sayesinde 7 sene önce 50-100 ton arasında olan üretim 1200 tona yükseldi

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı yaklaşık 67 köyün bulunduğu Yuntdağı Bölgesinde vatandaşların gelir seviyelerini artırmak için 2014-2015 yılında Yunusemre Belediyesi tarafından hayata geçirilen kırsal kalkınma projesinde üreticiye dağıtılan fidanlar ve yapılan aşılamalar sayesinde hem verim hem de üretim arttı. 7-8 sene önce sadece 50-100 ton arasında Antep fıstığı hasadı yapılan bölgede geçen sene 600 tona yükselen rekolte, bu sene iki katına çıkarak bin 200 tona ulaştı.
Hem rekolte hem verim hem de fiyatıyla üreticinin yüzünü güldüren Antep Fıstığı hasadının son günlerinde hasada katılan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi kırsal bölgelerdeki desteklerinin artarak devam edeceklerini söyledi.

"7-8 SENE ÖNCESİNE BAKARAK BELKİ 10 KAT BİR ARTIŞ VAR"

"7-8 SENE ÖNCESİNE BAKARAK BELKİ 10 KAT BİR ARTIŞ VAR"
Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Antep Fıstığının hasadının son günlerini yaşıyoruz. Birkaç gün içinde hasat sona ermiş olacak. Yaklaşık bir aydır süren bir hasat var. Biz göreve geldiğimiz ilk günden itibaren yani 2014-2015 yılından itibaren özellikle köylerimizde kırsal kalkınmayı teşvik etmek amacıyla çok sayıda fidan dağıttık. Antep Fıstığı, ceviz, badem, incir, zeytin gibi bu yörede yetişen, bu yörede gelişen ve ürün veren özellikle çok yıllık bitki dediğimiz ağaç tarımına yönelik ciddi bir destek verdik.
Her yıl en az 20-30 bin, 40 bin yıla göre değişen üreticilerimize aşılı fidan desteği yaptık. Menengiç ağacı dediğimiz, halkımızın çitlembik dediği ağaçları aşılamaya devam ediyoruz. Her yıl 120 bine varan oranlarda göz aşı yapıyoruz. 30-35 köyde yaklaşık 1200 ton Antep Fıstığı üretimi söz konusu. Köylülerimiz üreterek bunu piyasaya verdi. Antep’ten gelip buradan ürün alan tüccarlarımız var. Akçaköy’de fıstıkların yeşil kabuklarının çıkarmaya yarayan bir kavlatma makinemizi üreticimizin hizmetine sunduk.
Yaklaşık bir aydır bu kavlatma işlemi sürüyor. Ondan sonra kurutuluyor ve çuvallanıyor. Bu şekilde kurutulmuş, henüz kavrulma aşamasına geçmemiş, yeşil kabukları çıkarılmış ve çuvallanmış olarak bu sene 1200 ton rekolte elde edildi. Bu sene çok iyi bir rekolte elde edildi. Geçtiğimiz senelerde bu rekolte bunun yarısıydı. Fiyatları da çok güzel gidiyor. Kilosu 130-140 TL’ye kadar fiyatları gidiyor. Şöyle bir hesap yaptığımızda 30-35 köyümüze sadece Antep Fıstığından 150 milyon TL katma değer sağlanmış oldu. Hayırlı olmasını diliyorum. Bereketli olmasını diliyorum. Geçmişle bunun kıyasının yapılması mümkün değil. 7-8 sene öncesine bakarak belki 10 kat bir artış var” dedi.
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Anahtar Kelimeler:
fıstık Manisa
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