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  4. Kilosu 120 lira! 'Süper meyve' tezgaha gitmek için gün sayıyor

Kilosu 120 lira! 'Süper meyve' tezgaha gitmek için gün sayıyor

20.08.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova’nın coğrafi işaretli ürünü olan ‘Yalova aronyası’nın hasadı ağustos ayının sonuna doğru başlayacak. Antioksidan özelliği nedeniyle birçok hastalığı şifa olan aronyada 35 bin ton hasat beklenirken bu yılki kilogram fiyatı ise perakende 120, toptan 90 lira olarak belirlendi.

Tarım ve Orman İl Müdür Suat Parıldar, Yalova’da hasat için gün sayan aronya meyvesinin Safran Köyünde yetiştirildiği bahçeyi ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Parıldar, Türkiye’nin en küçük yüzölçümüne sahip olan Yalova’da katma değeri yüksek tarım ürünlerinin tercih edildiğini ifade etti.

Süper meyve ‘Yalova aronyası” hasat için gün sayıyor

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Aronyanın minimum alandan maksimum gelir elde edilecek bir ürün olduğunu anlatan Parıldar, şöyle konuştu:

“Aronyanın 2017 yılında proje çalışmalarına başladı. Türkiye için 2012 yılında adaptasyon çalışmaları başlatıldı ve iki çeşidinin de 2017 yılında tescil edildi. Tesciline müteakip bizlerde üreticilerimizle beraber projeler yaptık ve hamdolsun bugün geldiğimiz durumda 350 dekarlık bir aronya bahçesi ekimimiz var. Çiftçilerimiz yoğun gayret içerisindeler ve en fazla projeyi de geçen yıl 160 dekarla yaptık” dedi.

ÜRETİMİN YARISI ORGANİK

ÜRETİMİN YARISI ORGANİK

Yalova’da aronyanın yüzde 50’sinin oraganik olarak üretildiğini anlatan Parıldar, tüm üretimi organik yapmayı hedeflediklerini söyledi. Aronyanın sağlık açısından önemine dikkati çeken Parıldar, “Aronya bir sağlık meyvesi, antioksidan ve antosiyanin seviyesi çok yüksek olan bir ürün. Bağışıklık sistemini güçlendiren, hücre yenilenmesini hızlandıran, kalp damar hastalıklarına da iyi geldiği sağlık alanında çalışma yapan bilim insanları tarafından da ortaya konulan bir ürün. Biz bu ürünü üreticimizin birim alandan elde edeceği getirinin yüksek olacağı bir ürün olarak tasarlarken aynı zamanda da tüketicinin bir sağlık meyvesine de erişimini sağlayan bir ürün olarak düşündük” diye konuştu.

"35 TONUN ÜZERİNDE ARONYA HASADINI ÇİFTÇİLERİMİZLE YAPACAĞIZ"

"35 TONUN ÜZERİNDE ARONYA HASADINI ÇİFTÇİLERİMİZLE YAPACAĞIZ"

Yalova aronyasının 2021 yılında coğrafi işaretinin alındığını hatırlatan Parıldar, ağustos ayı sonu itibariyle hasada başlayacaklarını belirtti. Aronya üretiminin her geçen yıl arttığına dikkati çeken Parıldar, şunları kaydetti:
“2020 yılında yaklaşık 7-8 ton civarında bir rekoltemiz olmuştu. 2021 yılında bu katlanarak 25 tonun üzerine çıkmıştı. İnşallah bu sene de 35 tonun üzerinde aronya hasadını çiftçilerimizle yapacağız. Yıllara sair projemiz verime yattığında da Yalova'mızdan Türkiye'mize 350 tonluk bir aronya hasadı gerçekleşerek, üreticilerimizden tüketicilerimize sunulmuş olacak. Organik tarım metodu ile birlikte coğrafi işaretli Yalova Aronyası'nın hem bilinirliği hem katma değeri hem de ilimizi diğer illerden gerek tüketici gerekse aronya üretimine yeni başlayacak üreticiler anlamında da aranan bir ürün olmasını sağlamıştır.”
Parıldar, ekiplerin aronya hasadıyla ilgili sahada meyvenin suda çözünen kuru madde miktarını ölçerek hasat zamanını belirlediğini ifade etti. Parıldar, bu yılda eylül ayının ilk haftasında yapılacağını söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
tarım
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