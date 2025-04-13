Kilosu 450 TL! Almanya, İngiltere ve Arap ülkelerine gönderiyorlar 'Fiyatlar çok düşük! Talep var ama...'

İlçe genelinde 6 bin 500 dekarda üretilen eriğin hasadı başladı. Baharın habercisi erikler, kalitesine göre kilosu 150 ile 450 lira arasında alıcı buluyor. Paketlenen ürünler, iç piyasanın yanı sıra Hollanda, Almanya, İngiltere, Dubai ve Arap ülkelerine de ihraç ediliyor.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır