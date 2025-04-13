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Kilosu 450 TL! Almanya, İngiltere ve Arap ülkelerine gönderiyorlar 'Fiyatlar çok düşük! Talep var ama...'

13.04.2025 11:14
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Mersin'in Silifke ilçesinde baharın habercisi olan bahçelerdeki erik hasadı başladı. Don nedeniyle rekoltesi düşük kalan erik, kilosu 450 TL'den alıcı buluyor. Erik tüccarı Burhan Özgen "İhracat yeni başladı; Hollanda, Almanya, İngiltere, Dubai ve Arap ülkelerine erik gönderiyoruz. Ancak fiyatlar çok düşük ve karşı taraf daha kaliteli ürün talep ediyor. Fiyat vermedikleri için zorluk yaşıyoruz" dedi.

İlçe genelinde 6 bin 500 dekarda üretilen eriğin hasadı başladı. Baharın habercisi erikler, kalitesine göre kilosu 150 ile 450 lira arasında alıcı buluyor. Paketlenen ürünler, iç piyasanın yanı sıra Hollanda, Almanya, İngiltere, Dubai ve Arap ülkelerine de ihraç ediliyor.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa

SİLİFKE’DE DON YÜZÜNDEN REKOLTESİ DÜŞEN ERİK HASADI BAŞLADI! KİLOSU 450 LİRADAN SATILIYOR

Yaklaşık 35 yıldır erik üretimi yapan Zeynep Akay, bu yıl yaşanan verim düşüklüğüne dikkat çekti.

Akay, "10 dönümlük arazimizde her yıl yaklaşık 12 ton erik hasat ediyorduk. Ancak bu yıl, kışın soğuk ve sert geçmesi nedeniyle sadece 2 ton ürün alabildik" ifadelerini kullandı.

Akay "İşçi maliyetlerini de göz önünde bulundurunca bu sezon bizler için oldukça zor geçti" dedi.

'TALEP VAR AMA YETERİNCE KARŞILAYAMIYORUZ'

'TALEP VAR AMA YETERİNCE KARŞILAYAMIYORUZ'

Erik tüccarı Burhan Özgen ise ihracat sürecindeki sıkıntılardan bahsetti.

Özgen, “4-5 yıldır erik ticareti yapıyorum. Ancak bu yıl rekolte geçen senenin üçte biri kadar" şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
erik Silifke don fiyat hasat
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