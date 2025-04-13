Kilosu 450 TL! Almanya, İngiltere ve Arap ülkelerine gönderiyorlar 'Fiyatlar çok düşük! Talep var ama...'

İlçe genelinde 6 bin 500 dekarda üretilen eriğin hasadı başladı. Baharın habercisi erikler, kalitesine göre kilosu 150 ile 450 lira arasında alıcı buluyor. Paketlenen ürünler, iç piyasanın yanı sıra Hollanda, Almanya, İngiltere, Dubai ve Arap ülkelerine de ihraç ediliyor.
Yaklaşık 35 yıldır erik üretimi yapan Zeynep Akay, bu yıl yaşanan verim düşüklüğüne dikkat çekti.
Akay, "10 dönümlük arazimizde her yıl yaklaşık 12 ton erik hasat ediyorduk. Ancak bu yıl, kışın soğuk ve sert geçmesi nedeniyle sadece 2 ton ürün alabildik" ifadelerini kullandı.
Akay "İşçi maliyetlerini de göz önünde bulundurunca bu sezon bizler için oldukça zor geçti" dedi.
Erik tüccarı Burhan Özgen ise ihracat sürecindeki sıkıntılardan bahsetti.
Özgen, “4-5 yıldır erik ticareti yapıyorum. Ancak bu yıl rekolte geçen senenin üçte biri kadar" şeklinde konuştu.
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