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Talep yağınca başladı! Siparişlere yetişemiyor... Amerika, İngiltere, Japonya'ya satıyor

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
09.02.2025 09:52
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Trabzon'da küçük yaşlarda hobi olarak başladığı ahşap sanatını işe dönüştüren Boğaçhan Şatıroğlu, 17 sene önce açtığı 40 metrekarelik atölyesi ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başta olmak üzere birçok ülkeye gemi maketi yapıyor. "Arkadaşlarım marangoz dükkanı vardı giderdim onların makinelerinde çalışırdım ama talep fazla olunca kendi atölyemi açmama sebep oldu" diyen Şatıroğlu "Amerika'dan bile sipariş alıyorum. İngiltere, Fransa, Almanya ve Japonya'ya kadar tekne yapıp gönderdim" dedi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan Boğaçhan Gökhan Şatıroğlu (47), 5 yaşında dayısının kendisine oyma küçük tekne yapması ile ahşap sanatına ilgi göstermeye başladı. Bir süre gemi taşımacılığında çalıştıktan sonra aklının bir köşesinde kalan ahşap sanatını yapmak için kolları sıvayan Şatıroğlu, evinde maket gemiler yapmaya başladı. Zaman zaman arkadaşlarının marangoz atölyelerine giderek kesme işleri yapan Şatıroğlu, gelen talepler nedeniyle bir atölye açmaya karar verdi. 40 metrekarelik atölyesinde ahşap hünerlerini sergileyen Şatıroğlu'nun el emeği ürünleri yurt dışından ilgi gördü. Sosyal medya aracılığıyla ile gelen siparişlere yetişemeyen Şatıroğlu, Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya ve Japonya gibi ülkelere maket gemiler tasarladı. Devasa teknelerin birebir ölçekli planlarına göre gemi maketi yapan Şatıroğlu, 17 senedir 40 metrekarelik dükkanından yurt dışına çok sayıda maket gemi gönderdi. Gemi maketinin yanı sıra ahşap saat, oyma sanatı ve resim gibi yetenekleri de bulunan Şatıroğlu, çocuklarının da ahşap sanatına ilgi gösterdiğini söyledi.

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5 yaşında oyma tekne ile ahşaba olan ilgisinin başladığını belirten Şatıroğlu, "5 yaşlarındayken büyük dayım bana küçük bir oyma tekne yapmıştı. Bu işe onu yüzdürerek başladım. Dedem balıkçıydı, küçük kayık tamirleri yapardı onu görerek yanında işte her çocuğun olduğu gibi çivi ve keseri elime alarak başladım. Sonrasında okumayı tercih ettik. Sonra gemilerde bir dönem çalıştık hayatımızı sürdürdük. Daha sonra bu ahşap işi her zaman benim kalbimdeydi. Ahşapla uğraşmak, ahşap ile ilgili bir atölye açmak yani gönlümde yatan buydu. Ahşap bir derler ya aşktır gerçekten öyle. Evde maket yapmaya başlamıştım. Çok ilgi gördü ve sonrasında küçük bir dükkan açtım derken bu zamanlara kadar geldik" dedi.

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Hissenet

40 METREKARELİK DÜKKANDAN AMERİKA'YA GEMİ MAKETİ GÖNDERİYOR

Teknelerin hepsini ölçekli olarak birebir plandan yaptığını kaydeden Şatıroğlu, "Dükkanı açalı 17 sene oldu. Arkadaşlarım marangoz dükkanı vardı giderdim onların makinelerinde çalışırdım ama talep fazla olunca kendi atölyemi açmama sebep oldu" dedi.

Şatıroğlu "Her türlü tarihi tekne, Türk tekneleri geçmişten günümüze olan dünya tarihindeki tekneleri, kalyonları, motoryat, dalgıç gemilerini, açık deniz gırgırları, günümüzdeki teknelerin hepsini ölçekli olarak birebir plandan yapıyorum" diye konuştu.

"VATANDAŞLAR KARADENİZ TEKNELERİNİ TERCİH EDİYOR"

"VATANDAŞLAR KARADENİZ TEKNELERİNİ TERCİH EDİYOR"

Her yaptığı maket gemisinin çocuğu gibi olduğunu vurgulayan Şatıroğlu, "Vatandaşlar daha çok Karadeniz teknelerini tercih ediyor. Bir akrabasının bağlantısı oluyor ya da geçmişte o teknelerle ilgili bir hatırası oluyor ve ya herhangi bir yerde teknenin görüntüsü onu daha çok cezbediyor. Hayal ürünleriyle çalışmıyorum tamamen büyük teknelerin küçültülmüş planlarıyla çalışıyorum. Büyük teknede gerçeğinden ne varsa onun yüzde olarak küçültülmüş halini yapıyorum. En çok maket yapmak hoşuma gidiyor. Maket yaparken de o kadar mutlu oluyorum. Her yaptığım tekne benim bir çocuğum gibi. Fiyatlar teknenin boyutuna, yapım zorluğuna göre değişiyor" şeklinde konuştu.

"AMERİKA'DAN BİLE SİPARİŞ ALIYORUM"

"AMERİKA'DAN BİLE SİPARİŞ ALIYORUM"

Bangladeş'te bir müzeye 20 tane gemi siparişi aldığını ancak pandemi nedeniyle siparişlerinin iptal olduğunu vurgulayan Şatıroğlu, "Yurt dışından çok sipariş alıyorum. Armatörlere, koleksiyonculara, iş adamlarına, müzelere ve tersanelere çalışıyorum. Amerika'dan bile sipariş alıyorum. Barcelona'daki bir müze için tekne istemiştiler onu tamamlayarak gönderdim. İngiltere, Fransa, Almanya ve Japonya'ya kadar tekne yapıp gönderdim" şeklinde konuştu.

"JAPONYA VE AMERİKA'DAKİ BİR ARKADAŞIN BİLE BENDEN HABERİ OLUYOR"

"JAPONYA VE AMERİKA'DAKİ BİR ARKADAŞIN BİLE BENDEN HABERİ OLUYOR"

Şatıroğlu "İnternet olmadan insanların buradan haberleri olmuyordu. Japonya ve Amerika'daki bir arkadaşın bile benden haberi oluyor. Beyaz Saray'da çalışan bir kişi beni aramıştı. Bangladeş'te bir müzeye 20 tane tekne yapılacaktı. Bu teknelerin yapımı için 2 sene orada kalabileceğimi söyledim. Tam anlaşmışken pandemi oldu gidemedim. Öyle bir anım vardı" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Trabzon gemi ahşap sipariş
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