Talep yağınca başladı! Siparişlere yetişemiyor... Amerika, İngiltere, Japonya'ya satıyor

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan Boğaçhan Gökhan Şatıroğlu (47), 5 yaşında dayısının kendisine oyma küçük tekne yapması ile ahşap sanatına ilgi göstermeye başladı. Bir süre gemi taşımacılığında çalıştıktan sonra aklının bir köşesinde kalan ahşap sanatını yapmak için kolları sıvayan Şatıroğlu, evinde maket gemiler yapmaya başladı. Zaman zaman arkadaşlarının marangoz atölyelerine giderek kesme işleri yapan Şatıroğlu, gelen talepler nedeniyle bir atölye açmaya karar verdi. 40 metrekarelik atölyesinde ahşap hünerlerini sergileyen Şatıroğlu'nun el emeği ürünleri yurt dışından ilgi gördü. Sosyal medya aracılığıyla ile gelen siparişlere yetişemeyen Şatıroğlu, Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya ve Japonya gibi ülkelere maket gemiler tasarladı. Devasa teknelerin birebir ölçekli planlarına göre gemi maketi yapan Şatıroğlu, 17 senedir 40 metrekarelik dükkanından yurt dışına çok sayıda maket gemi gönderdi. Gemi maketinin yanı sıra ahşap saat, oyma sanatı ve resim gibi yetenekleri de bulunan Şatıroğlu, çocuklarının da ahşap sanatına ilgi gösterdiğini söyledi.

5 yaşında oyma tekne ile ahşaba olan ilgisinin başladığını belirten Şatıroğlu, "5 yaşlarındayken büyük dayım bana küçük bir oyma tekne yapmıştı. Bu işe onu yüzdürerek başladım. Dedem balıkçıydı, küçük kayık tamirleri yapardı onu görerek yanında işte her çocuğun olduğu gibi çivi ve keseri elime alarak başladım. Sonrasında okumayı tercih ettik. Sonra gemilerde bir dönem çalıştık hayatımızı sürdürdük. Daha sonra bu ahşap işi her zaman benim kalbimdeydi. Ahşapla uğraşmak, ahşap ile ilgili bir atölye açmak yani gönlümde yatan buydu. Ahşap bir derler ya aşktır gerçekten öyle. Evde maket yapmaya başlamıştım. Çok ilgi gördü ve sonrasında küçük bir dükkan açtım derken bu zamanlara kadar geldik" dedi.