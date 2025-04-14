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  4. Tanesi 15 bin TL! Günde 10 adet üretiyor... Türkiye'nin her yerinden müşterisi var, işi sürdürecek çırak bulamıyor

Tanesi 15 bin TL! Günde 10 adet üretiyor... Türkiye'nin her yerinden müşterisi var, işi sürdürecek çırak bulamıyor

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
14.04.2025 10:46
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Gaziantep’te yaşayan 70 yaşındaki Mesut Uz, 60 yıldır geleneksel yöntemlerle zurna yaparak mesleğini yaşatıyor. Yaz aylarının gelmesiyle düğün sezonunun açıldığını ve yoğun mesaiye başladığını belirten Uz, günde ortalama 10 zurna ürettiğini söyledi. Mesleğini sürdürecek çırak bulmakta zorlandığını dile getiren Uz, zurna fiyatları ile ilgili "5 bin TL’ye de zurna var, 10 bin TL’ye de, 15 bin TL’ye de" dedi.

Gaziantep Bakırcılar Çarşısı’nda 60 yıldır el emeğiyle zurna üreten 70 yaşındaki Mesut Uz, işini aşkla yapıyor. Gelişen teknolojiye rağmen el emeğiyle üretim yapmaya devam eden Mesut Uz, yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğün sezonunun açıldığını ve yoğun mesaiye başladığını belirtti. Günde ortalama 10 zurna ürettiğini söyleyen Mesut Uz, çırak yetiştiremediğini söyledi.

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GAZİANTEP’TE 70 YAŞINDAKİ USTA, 60 YILDIR GELENEKSEL YÖNTEMLERLE ZURNA ÜRETİYOR

Genç neslin bu tür zanaatlara ilgisizliğinden yakınan usta, mesleğini sürdürecek çırak bulmakta zorlandığını da dile getirdi.

Yıllardır sesiyle davetlere neşe katan zurnalar, Mesut Uz’un ellerinde hayat bulmaya devam ediyor.

"ZURNA KAYISI AĞACINDAN YAPILIR"

"ZURNA KAYISI AĞACINDAN YAPILIR"

Zurna yapımını anlatan Uz, "Zurna yapımı, kayısı ağacından yapılır. Kayısı ağacının gövdelerini genelde Malatya’dan veya çevredeki bölgelerden temin ederiz. Meyve vermeyen veya kurumuş olan ağaçları alıp işliyoruz. Bu ağaçlar genellikle 2-3 yıl kurutulur. Sonrasında zurna yapmak için işlemeye başlarız. Ağaç kuruduktan sonra tasarlanır. Tasarlandıktan sonra üst kısmı alınır ve şekil verilir. Daha sonra içi oyulur, çevrilir, delikleri açılır ve perdeler ayarlanır. Zurnanın baş kısmında ‘çimşir’ ağacından yapılan bir başlık yer alır. Bu başlığa ‘nezik’ deriz. Onu da ayrıca hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Uz "Son olarak zurnaya kamış veya metem dediğimiz kısımlar takılır. Bu kısmı da müzisyen getirir, çalar ve akortları kontrol eder. Eksik veya hatalı yer varsa biz burada düzeltiriz. Sonra herkes memleketine döner, zurnasını çalar" dedi.

"TÜRKİYE’NİN BİRÇOK YERİNDEN MÜŞTERİLERİMİZ OLUR"

"TÜRKİYE’NİN BİRÇOK YERİNDEN MÜŞTERİLERİMİZ OLUR"

Düğün sezonunun başlamasıyla talebin çoğaldığını söyleyen usta Uz, "Düğün sezonu başladı. Ama Gaziantep’te çok yoğun bir talep yok. Zaten ben buradaki piyasayla çok ilgilenmiyorum. Daha çok Adana, İstanbul, Ankara, Kayseri, Maraş, Göksun, Osmaniye gibi şehirlerden talep gelir. Hatta Türkiye’nin birçok yerinden müşterilerimiz olur" şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep fiyat meslek müşteri satış
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