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Turistler akın ediyor! Üretip Avrupa'ya satıyorlar 'Eleman sıkıntısını giderirsek önü açılacak'

Gaziantep'in geleneksel yemeni ayakkabıları kenti ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor. Ürettikleri yemeni ayakkabıları ve diğer çeşit modelleri Avrupa ülkelerine kadar ihraç ettiklerini söyleyen ve Tarihi Antep Kalesi'nin yanındaki iş yerinde yıllardır köşgerlik yapan Adil Keskinsoy, eleman sıkıntısı yaşadıklarına vurgu yaptı. Keskinsoy, "Eleman sıkıntısını giderirsek mesleğimizin önünün açılacağına inanıyorum" dedi.

Geçmiş yıllarda vatandaşların ayaklarını süsleyen ancak zamanla teknolojiye yenik düşen ve "Antep yemesi" olarak adlandırılan yemeni ayakkabılar, günümüzde yeni model ve desenleriyle her kesimin ilgisini çekiyor. Özellikle yaz mevsiminde ayakları serin tutması ve sağlıklı olması nedeniyle ilgi gören yemeni ayakkabılar, ayakta terleme, mantar, egzama ve koku yapmıyor. Asırlardır ustaların maharetli ellerinde hazırlanan yemeni ayakkabılar, son yıllarda tasarlanan yeni modeller ve çeşitli renkleriyle de dikkat çekiyor. Sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde üretilen ve dünyanın dört bir tarafına ihraç edilen yemeni ayakkabılar, daha çok Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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GAZİANTEP’İN YEMENİ AYAKKABILARI TURİSTLERDEN İLGİ GÖRÜYOR

Geleneksel yemenileri modern tasarımlarla birleştirerek doğallığını bozmadan üreten Gaziantep'teki yemeni ustaları, ayakkabının yanı sıra sandalet, çanta, cüzdan ve maskot çeşitleri de üretiyor. 7'den 70'e her yaş grubunun tercihi olan yemeni ayakkabılar, kenti ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler tarafından da ilgi görüyor. Tarihi Antep Kalesi'nin yanındaki iş yerinde yıllardır köşgerlik yapan Adil Keskinsoy, daha çok sıcak yaz günlerinde giyilen yemeni ayakkabıların ayakta ter ve koku yapmadığı için halk tarafından büyük bir ilgili gördüğünü söyledi.

"ELEMAN SIKINTISI YAŞIYORUZ AMA YİNE DE MESLEĞİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

"ELEMAN SIKINTISI YAŞIYORUZ AMA YİNE DE MESLEĞİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Yemenicilik mesleğinin Gaziantep'in en eski el sanatlarından biri olduğunu belirten Keskinsoy, "17-18 yıldır bu mesleği yapıyorum. Yemeni Gaziantep'e özgü bir ayakkabı modelidir. Yemeni ayakkabılar ter ve koku yapmaz, vücudun elektriğini alma özelliği vardır. Şeker hastalarına doktorlar, bu ayakkabıları yemeni tavsiye eder. Yemeni ayakkabı sağlıklı bir ayakkabıdır. Şu anda eleman sıkıntısı yaşıyoruz ama yine de mesleğimizi sürdürüyoruz" dedi.

"AVRUPA ÜLKELERİNDEKİ İNSANLAR YEMENİ AYAKKABIYI TERCİH EDİYOR"

"AVRUPA ÜLKELERİNDEKİ İNSANLAR YEMENİ AYAKKABIYI TERCİH EDİYOR"

Ürettikleri yemeni ayakkabıları ve diğer çeşit modelleri Avrupa ülkelerine kadar ihraç ettiklerini ifade eden Keskinsoy, "Sağlığına önem verenler yemeni ayakkabıları tercih ediyor. Özellikle Avrupa ülkelerindeki insanlar sağlıklı olduğu için yemeni ayakkabıyı tercih ediyor. Fakat bizim yerli halkımız pek fazla rağbet etmiyor. Eleman sıkıntısını giderirsek mesleğimizin önünün açılacağına inanıyorum. Her mesleğin zor yönü vardır. Fakat mesleğe alışınca zevk alıyoruz. Yaptığımız ürünler tamamen doğal ürünlerdir. Kimyasal bir madde yok. Yemenileri dikerken kullandığımız ip arının balmumu ile yapılıyor. Yemeni ayakkabıların her şeyi doğal ve natüreldir" şeklinde konuştu.

"YEMENİDEN KALAN DERİLERDEN CÜZDAN, ÇARIK VE SANDALET GİBİ ÜRÜNLER YAPIYORUZ"

"YEMENİDEN KALAN DERİLERDEN CÜZDAN, ÇARIK VE SANDALET GİBİ ÜRÜNLER YAPIYORUZ"

Keskinsoy, geleneksel yemeninin yanı sıra sandalet, çizme, bot ve terlik tipi yemeni modellerin de geliştirildiğini belirtti.

Keskinsoy, "Yemeni ayakkabılar, ‘Antep yemenisi' olarak bilinir. Şu an Gaziantep'te, Kilis'te ve Safranbolu'da bir tane usta var. Kilis'te 3-4, Gaziantep'te 7-8 usta var. Kahramanmaraş'ta ‘çarık' dediğimiz farklı versiyonu var. Çarığın Antep yemenisi ile bir ilgisi yoktur. Yemeni daha çok yaz aylarında giyilir. Yazın serin olur. Ayakta ter ve koku yapmaz. Tabanı kösele olduğu için kışın giyilmez. Renkte sınır yok, herkes istediği rengi yapabiliyor. Kalan derilerden de cüzdan, çarık ve sandalet gibi ürünler yaparak değerlendirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep İhracat satış
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