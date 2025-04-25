Turistler akın ediyor! Üretip Avrupa'ya satıyorlar 'Eleman sıkıntısını giderirsek önü açılacak'

Keskinsoy, "Yemeni ayakkabılar, ‘Antep yemenisi' olarak bilinir. Şu an Gaziantep'te, Kilis'te ve Safranbolu'da bir tane usta var. Kilis'te 3-4, Gaziantep'te 7-8 usta var. Kahramanmaraş'ta ‘çarık' dediğimiz farklı versiyonu var. Çarığın Antep yemenisi ile bir ilgisi yoktur. Yemeni daha çok yaz aylarında giyilir. Yazın serin olur. Ayakta ter ve koku yapmaz. Tabanı kösele olduğu için kışın giyilmez. Renkte sınır yok, herkes istediği rengi yapabiliyor. Kalan derilerden de cüzdan, çarık ve sandalet gibi ürünler yaparak değerlendirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.