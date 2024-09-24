FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi
  4. Zamanında 120 bin TL'ye aldı... Şimdi paha biçilemiyor! Türkiye'de ilk kez bulundu... O günden sonra hayatı değişti: "O zamandan beri sahadayım"

Zamanında 120 bin TL'ye aldı... Şimdi paha biçilemiyor! Türkiye'de ilk kez bulundu... O günden sonra hayatı değişti: "O zamandan beri sahadayım"

24.09.2024 15:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da tarla sahibi olan bir vatandaş, fidan dikmek için çukur açarken inanamadığı bir manzarayla karşılaştı. Tarla sahibi, Roma ile Erken Bizans Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 84 metrekarelik tek parça taban mozaiğini bulması sonrası hayatı değişti. Mozaiği bulduktan sonraki hayatını, "O günden bugüne ben de sahadayım, çalışıyorum, elimden geleni yapıyorum" şeklinde anlattı.

Kent merkezine 14 kilometre uzaklıkta bulunan Salkaya köyünde tarlasında yaklaşık bir yıl önce fidan diken Mehmet Emin Sualp, tesadüfen üzerinde çeşitli desenlerin yer aldığı mozaik desenli yapı olduğunu fark etti.

Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır
Önceki İçerik Sonraki İçerik

TÜRKİYE'DE İLKİ BULDU... O GÜNDEN SONRA HAYATI DEĞİŞTİ

Bulduğu yapının tarihi bir kalıntı olabileceğini düşünen tarla sahibi, durumu Elazığ Müze Müdürlüğü ile jandarmaya bildirdi. Ekiplerin bölgede yaptığı inceleme sonucunda Roma ile Erken Bizans Dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi bir yapının taban mozaikleri olduğu tespit edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde Elazığ Müze Müdürlüğü tarafından kazı ve kurtarma çalışmaları başlatıldı. Bu süre zarfından yapılan kazı ve kurtarma çalışmaları neticesinde geniş alan yayılan çalışma sonucunda tek parça halinde 84 metrekarelik bir taban mozaiği gün yüzüne çıkarıldı.

TÜRKİYE'DE İLKİ BULDU!

TÜRKİYE'DE İLKİ BULDU!

Tek parça halinde olması ve üzerinde aslan, dağ keçisi, ördek, tazı, geyik, sülün, domuz, ayı, kaz, Anadolu leoparı, kuş gibi hayvan figürleri ile ağaç ve bitki türlerinin tasvir edildiği taban mozaiğin, Türkiye'de büyüklüğüyle ilk olduğu değerlendiriliyor. Öte yandan, bölgede kilise ve şarap mahzeni de gün yüzüne çıkarıldı.

Alanda incelemelerde bulunan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, “Şu anda Elazığ merkeze bağlı Salkaya köyündeyiz. Salkaya köyünde bir vatandaşımız tarlasında fidan dikimi sırasında bir kalıntıya rastlıyor. Sonrasında müzeye haber veriyor. Burada yaptığımız kazılar neticesinde bölgede hemen hemen en büyük mozaik parçalarından birisi ortaya çıkıyor. Yaklaşık 84 metrekare genişliğinde bölgedeki hayvan varlıklarını resmetmiş olan bir mozaik. Tek parça halinde ve muazzam bir eser.

Tarla sahibi başta olmak üzere vatandaşımız kutluyorum. Bölgede araştırmalarımız neticesinde eğer tekrar kazı çalışması yapmamız gereken alanlar ortaya çıkarsa bunlarla ilgili olarak da çalışacağız.

Anahtar Kelimeler:
Elazığ tarla
En Çok Okunan Haberler
Polis katilinin annesi isyan etti: Gidin bunu herkese söyleyin!

Polis katilinin annesi isyan etti: Gidin bunu herkese söyleyin!

Bir acı haber daha! Makyaj artisti Alp Kavasoğlu hayatını kaybetti

Bir acı haber daha! Makyaj artisti Alp Kavasoğlu hayatını kaybetti

Uyurken yüz binlerce liraları gitti 'Hayatım bir gecede mahvoldu'

Uyurken yüz binlerce liraları gitti 'Hayatım bir gecede mahvoldu'

Yeni asgari ücretle ilgili bir karamsar senaryo daha! 'Ciddi sıkıntı yaratacak' diyerek oran verdi

Yeni asgari ücretle ilgili bir karamsar senaryo daha! 'Ciddi sıkıntı yaratacak' diyerek oran verdi

Bir tütün ürününe daha zam yapıldı

Bir tütün ürününe daha zam yapıldı

Borsa ve kriptoya vergi gündemden düştü! Açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan...

Borsa ve kriptoya vergi gündemden düştü! Açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.