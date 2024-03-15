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10 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Kripto düzenlemesi için geri sayım başladı... AK Parti'den açıklama geldi!

15.03.2024 14:40
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10 milyona yakın kripto varlık hesabı olan yatırımcıyı ilgilendiren düzenlemede sona gelindi. Altın ve döviz kuru gibi peş peşe rekorlar kıran kripto para düzenleme seçim sonrası Meclis'e gelecek.

Kripto para alım satım yapanlar dikkat! Meclis, 31 Mart yerel seçimleri için çalışmalarına ara verirken seçim sonrası gündeme gelmesi planlanan düzenlemelerle ilgili hazırlıklar sürüyor. AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı, Ankara Milletvekili Ömer İleri düzenlemenin detaylarını paylaştı.
Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa

İleri, ABD'de federal anlamda uygulamaya giren kripto varlıklara ilişkin bir yasal düzenlemenin söz konusu olmadığını, Avrupa Birliği'nde ise "MİCA" adındaki düzenlemenin 2024'ün aralık ayında etkin hale geleceğini belirterek, 31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından Meclis Başkanlığı'na sunacakları kanun teklifiyle, Türkiye'nin bu alanda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olması için çalıştıklarını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Meclis'e sunulması beklenen kripto varlıklara yönelik yasal düzenleme taslağına ilişkin soruları yanıtladı.

Blok zincir teknolojilerinin AK Parti'nin öncelikli alanlarından biri olduğunu belirten İleri, Orta Vadeli Program ile 2023 Genel Seçim Beyannamesi'nde bu konuya ayrı bir yer ayırdıklarını hatırlattı. İleri, kripto varlıklar konusunun önemine işaret ederek, Türkiye'nin bu alanda önünü açmak için bir yasal düzenleme çalışması içerisinde olduklarını söyledi.

"TÜRKİYE'DE 10 MİLYON KİŞİNİN HESABI VAR"

"TÜRKİYE'DE 10 MİLYON KİŞİNİN HESABI VAR"

Kripto varlıkların Türkiye'de oldukça ilgi gördüğüne dikkati çeken İleri, Türkiye'de şu anda 10 milyon kişinin kripto varlık hesabı olduğunu bildirdi.

Ömer İleri, bu alanda bir düzenlenmenin gerekli olduğunu belirterek, "Bu kullanıcıların önemli bir kısmı, bu alanın bir anlamda devlet denetiminde hayata geçmesi noktasında hem fikir. Burada bir regülasyon ihtiyacı olduğu herkes tarafından dillendiriliyor. Biz de bu istikamette başta bakanlığımız olmak üzere çeşitli çalışmalarda bulunduk. Şu an itibariyle Meclis grubumuzda çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
seçim Kripto para ak parti düzenleme meclis
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