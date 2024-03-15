10 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Kripto düzenlemesi için geri sayım başladı... AK Parti'den açıklama geldi!

Ömer İleri, bu alanda bir düzenlenmenin gerekli olduğunu belirterek, "Bu kullanıcıların önemli bir kısmı, bu alanın bir anlamda devlet denetiminde hayata geçmesi noktasında hem fikir. Burada bir regülasyon ihtiyacı olduğu herkes tarafından dillendiriliyor. Biz de bu istikamette başta bakanlığımız olmak üzere çeşitli çalışmalarda bulunduk. Şu an itibariyle Meclis grubumuzda çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.