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  4. 15 Eylül Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Ripple ne kadar?

15 Eylül Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Ripple ne kadar?

15.09.2021 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD merkezli şirket MicroStrategy 420 milyon dolarlık Bitcoin aldığını duyurdu. Son zamanlarda bireysel yatırımcıların ve büyük şirketlerin radarında olan Bitcoin, geçtiğimiz günü yükselişle kapattı. Geçtipimiz güne 44 bin 970 dolardan başlayan Bitcoin yaklaşık yüzde 4,74 değer kazanarak günü 47 bin 100 dolardan kapattı. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple fiyatı!

MicroStrategy CEO'su Michael Saylor, Bitcoin aldıklarını sosyal medya hesabından duyurdu. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Orta Amerika ülkesi El Salvador Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul ettiğini duyurmuştu. Geçtiğimiz gün Bitcoin'de gerçekleşen yükselişi Dogecoin, Ethereum ve Ripple da izledi.

BİTCOİN NE KADAR?

Lider kripto para birimi olan Bitcoin, son birkaç gündür yatay seyretmesinin ardından geçtiğimiz gün yüzde 4,74 yükselerek 47 bin 100 dolar seviyelerinden günü kapattı.
Bitcoin 46 bin 871 dolardan işlem görüyor.

ETHEREUM NE KADAR?

ETHEREUM NE KADAR?
Ethereum geçtiğimiz gün yaklaşık yüzde 4,70 yükseldi ve günü 3 bin 439 dolardan kapattı. Ethereum 3 bin 369 dolardan işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR?

DOGECOİN NE KADAR?
Geçtiğimiz gün yüzde 3,30 değer kazanan Dogecoin 0,23 centten işlem görüyor.

RİPPLE NE KADAR?

RİPPLE NE KADAR?
Güne yüzde 1,39 değer kaybıyla başlayan Ripple 1,08 dolar.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Dogecoin
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