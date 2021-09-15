15 Eylül Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Ripple ne kadar?

MicroStrategy CEO'su Michael Saylor, Bitcoin aldıklarını sosyal medya hesabından duyurdu. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Orta Amerika ülkesi El Salvador Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul ettiğini duyurmuştu. Geçtiğimiz gün Bitcoin'de gerçekleşen yükselişi Dogecoin, Ethereum ve Ripple da izledi.
BİTCOİN NE KADAR?
Lider kripto para birimi olan Bitcoin, son birkaç gündür yatay seyretmesinin ardından geçtiğimiz gün yüzde 4,74 yükselerek 47 bin 100 dolar seviyelerinden günü kapattı.
Bitcoin 46 bin 871 dolardan işlem görüyor.
ETHEREUM NE KADAR?
Ethereum geçtiğimiz gün yaklaşık yüzde 4,70 yükseldi ve günü 3 bin 439 dolardan kapattı. Ethereum 3 bin 369 dolardan işlem görüyor.
DOGECOİN NE KADAR?
Geçtiğimiz gün yüzde 3,30 değer kazanan Dogecoin 0,23 centten işlem görüyor.
RİPPLE NE KADAR?
Güne yüzde 1,39 değer kaybıyla başlayan Ripple 1,08 dolar.
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