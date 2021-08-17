17 Ağustos 2021 Salı kripto paralar yükseliyor mu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Solana ne kadar?

Kripto paralar son birkaç yılda yatırımcılar tarafından en çok ilgi gören ürünler arasında yer alıyor. Bitcoin'deki hızlı yükselişi tetikleyen 21 Temmuz'daki yüzde 8'lik artış oldu. 21 Temmuz'un ardından Bitcoin, Solana, Ethereum, Dogecoin gibi birçok coinde yükseliş görüldü. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Solana fiyatı...