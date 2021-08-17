17 Ağustos 2021 Salı kripto paralar yükseliyor mu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Solana ne kadar?

Kripto paralar son birkaç yılda yatırımcılar tarafından en çok ilgi gören ürünler arasında yer alıyor. Bitcoin'deki hızlı yükselişi tetikleyen 21 Temmuz'daki yüzde 8'lik artış oldu. 21 Temmuz'un ardından Bitcoin, Solana, Ethereum, Dogecoin gibi birçok coinde yükseliş görüldü. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Solana fiyatı...
BİTCOİN NE KADAR?
Bitcoin'deki yükseliş sürüyor. Kısa vadede değer kaybeden ancak uzun vadede yatırımcısına kazandıran varlıklardan biri olan Bitcoin geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 8 değer kazandı.
Kripto paraların başında gelen Bitcoin 46 bin 227 dolardan işlem görüyor.
SOLANA NE KADAR?
Solana'daki yükseliş dikkatleri çekti. Solana, Bitcoin'in yükletişinin başladığı 21 Temmuz'dan itibaren yaklaşık yüzde 200 değer kazandı. Solana 70 dolardan işlem görüyor.
DOGECOİN NE KADAR?
Dogecoin, Bitcoin yükselişinin başladığı 21 Temmuz'dan itibaren yaklaşık yüzde 95 değer kazandı.
Dogecoin 0,32 centten işlem görüyor.
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