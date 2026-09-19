Fon krizi sonrası gündem oldu! Emre Tezmen ve Emre Alkin'in görüntüleri tepki çekti: "Çok rahat çok profesyonel"

Yüzbinlerce kişinin parasının içeride kaldığı ve tasfiye yöntemiyle en az 3 ay sürede tahsilat yapılacağı Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ. ile ilgili gelişmeler yakından takip edilirken; yönetim kurulu başkanı Emre Tezmen bir anda kamuoyunun en çok konuştuğu isimlerden biri haline geldi.

10 HAZİRAN'DA YAPTIĞI KONUŞMA GÜNDEM OLDU

Gözlerin çevrildiği Emre Tezmen'in 10 Haziran'da kaydedilmiş olan bir görüntüsü ise gündem oldu.

Aynı zamanda İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı da olan Tezmen, “Birlikte Yeni Adımlara” ismiyle düzenlenen Tera Holding ve İstanbul Topkapı Üniversitesi ailelerini bir araya getiren tanışma ve birlik pikniğinde konuşmuştu.

ELİ CEBİNDE, RAHAT TAVIRLARI TEPKİ ÇEKTİ

Bir elinde mikrofon diğer eli cebinde, rahat tavırlarıyla dikkat çeken Tezmen "21 yıl önce bir yolculuğa çıktık. Bir yatırım yolculuğu idi bu. Benim hayalimi buydu açıkçası… Girişimciliğin, bence Allah çok şükür, başarılı olduk diyebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

EMRE ALKİN DE TEZMEN İÇİN ALKIŞ İSTEMİŞ

Söz konusu görüntülerde Tezmen'in hemen yanında bulunan İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin de dikkat çekti. Alkin'in Tezmen konuştuğu sırada "Büyük alkış" diyerek Tezmen için alkış istediği görüldü.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

10 Haziran'da kaydedilen görüntüler, fon krizi sonrası gündeme gelirken sosyal medya kullanıcılarının iki isme de büyük tepki gösterdiği görüldü.

Söz konusu görüntülerin altına yazılan yorumlardan bazıları şöyle;

NE OLMUŞTU?

Pusula Portföy'ün fonlarındaki fiyat erimesiyle başlayan süreç 1 trilyon liralık portföye sahip Tera Yatırım'a da sıçramış, 500 binden fazla yatırımcı parasını çekemeyince kriz patlak vermişti. Yaşananların ardından toplanan Sermaye Piyasası Kurulu 7 portföy şirketinin fonlarını tasfiye etme kararı aldı.

SPK, Borsa İstanbul AŞ piyasalarında yaşanan gelişmeler doğrultusunda yatırımcıların hak ve yararlarının korunması amacıyla yeni önlemler aldı.

Alınan ilke kararları doğrultusunda, Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, A1 Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Bulls Portföy Yönetimi AŞ'den oluşan 7 portföy yönetim şirketinin (PYŞ) kurucusu olduğu ve katılma payları Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören tüm yatırım fonlarının işleme kapatılmasına ve bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesine karar verildi.

Tera'nın kurucusu ve ana hissedarı Emre Tezmen, grubun farklı şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığı görevlerini yürütüyordu.

Tera Portföy'ün güncel yönetim kurulunda ise Erdin Özel başkan, Ethem Umut Beytor başkan vekili olarak görev yapıyor. Aynı zamanda İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü de olan Prof. Dr. Emre Alkin de yönetim kurulu üyeleri arasında yer alıyordu.

PEŞ PEŞE İSTİFA ETTİLER

Yaşananların ardından Tera Grubu'nun yönetim kurulu başkanı Emre Tezmen, Pusula Finans Holding'e ilişkin yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığını açıkladı.

Tera Portföy’de yönetim kurulu üyesi olan Prof. Dr. Emre Alkin, görevinden istifa etti.