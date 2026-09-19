FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Fon krizi sonrası gündem oldu! Emre Tezmen ve Emre Alkin'in görüntüleri tepki çekti: "Çok rahat çok profesyonel"

İçerik devam ediyor

Tera Portföy ve bağlı fonlarda yaşanan kriz sonrası yüz binlerce yatırımcının parasına ulaşamamasıyla gündeme gelen Emre Tezmen’in, 10 Haziran’da yapmış olduğu konuşma gündem oldu. Sosyal medyada yeniden dolaşıma giren görüntülerde eli cebinde konuşma yapan Tezmen'in rahat tavırları ve yanında bulunan Rektör Prof. Dr. Emre Alkin’in alkış çağrısı, fon krizinin ardından sosyal medyada tepki topladı.

Yüzbinlerce kişinin parasının içeride kaldığı ve tasfiye yöntemiyle en az 3 ay sürede tahsilat yapılacağı Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ. ile ilgili gelişmeler yakından takip edilirken; yönetim kurulu başkanı Emre Tezmen bir anda kamuoyunun en çok konuştuğu isimlerden biri haline geldi.

10 HAZİRAN'DA YAPTIĞI KONUŞMA GÜNDEM OLDU

Gözlerin çevrildiği Emre Tezmen'in 10 Haziran'da kaydedilmiş olan bir görüntüsü ise gündem oldu.

Aynı zamanda İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı da olan Tezmen, “Birlikte Yeni Adımlara” ismiyle düzenlenen Tera Holding ve İstanbul Topkapı Üniversitesi ailelerini bir araya getiren tanışma ve birlik pikniğinde konuşmuştu.

Fon krizi sonrası gündem oldu! Emre Tezmen ve Emre Alkin in görüntüleri tepki çekti: "Çok rahat çok profesyonel" 1

ELİ CEBİNDE, RAHAT TAVIRLARI TEPKİ ÇEKTİ

Bir elinde mikrofon diğer eli cebinde, rahat tavırlarıyla dikkat çeken Tezmen "21 yıl önce bir yolculuğa çıktık. Bir yatırım yolculuğu idi bu. Benim hayalimi buydu açıkçası… Girişimciliğin, bence Allah çok şükür, başarılı olduk diyebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

Fon krizi sonrası gündem oldu! Emre Tezmen ve Emre Alkin in görüntüleri tepki çekti: "Çok rahat çok profesyonel" 2

EMRE ALKİN DE TEZMEN İÇİN ALKIŞ İSTEMİŞ

Söz konusu görüntülerde Tezmen'in hemen yanında bulunan İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin de dikkat çekti. Alkin'in Tezmen konuştuğu sırada "Büyük alkış" diyerek Tezmen için alkış istediği görüldü.

Fon krizi sonrası gündem oldu! Emre Tezmen ve Emre Alkin in görüntüleri tepki çekti: "Çok rahat çok profesyonel" 3

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

10 Haziran'da kaydedilen görüntüler, fon krizi sonrası gündeme gelirken sosyal medya kullanıcılarının iki isme de büyük tepki gösterdiği görüldü.

Söz konusu görüntülerin altına yazılan yorumlardan bazıları şöyle;

Fon krizi sonrası gündem oldu! Emre Tezmen ve Emre Alkin in görüntüleri tepki çekti: "Çok rahat çok profesyonel" 4

Fon krizi sonrası gündem oldu! Emre Tezmen ve Emre Alkin in görüntüleri tepki çekti: "Çok rahat çok profesyonel" 5

Fon krizi sonrası gündem oldu! Emre Tezmen ve Emre Alkin in görüntüleri tepki çekti: "Çok rahat çok profesyonel" 6

Fon krizi sonrası gündem oldu! Emre Tezmen ve Emre Alkin in görüntüleri tepki çekti: "Çok rahat çok profesyonel" 7

Fon krizi sonrası gündem oldu! Emre Tezmen ve Emre Alkin in görüntüleri tepki çekti: "Çok rahat çok profesyonel" 8

Fon krizi sonrası gündem oldu! Emre Tezmen ve Emre Alkin in görüntüleri tepki çekti: "Çok rahat çok profesyonel" 9

NE OLMUŞTU?

Pusula Portföy'ün fonlarındaki fiyat erimesiyle başlayan süreç 1 trilyon liralık portföye sahip Tera Yatırım'a da sıçramış, 500 binden fazla yatırımcı parasını çekemeyince kriz patlak vermişti. Yaşananların ardından toplanan Sermaye Piyasası Kurulu 7 portföy şirketinin fonlarını tasfiye etme kararı aldı.

SPK, Borsa İstanbul AŞ piyasalarında yaşanan gelişmeler doğrultusunda yatırımcıların hak ve yararlarının korunması amacıyla yeni önlemler aldı.

Fon krizi sonrası gündem oldu! Emre Tezmen ve Emre Alkin in görüntüleri tepki çekti: "Çok rahat çok profesyonel" 10

Alınan ilke kararları doğrultusunda, Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, A1 Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Bulls Portföy Yönetimi AŞ'den oluşan 7 portföy yönetim şirketinin (PYŞ) kurucusu olduğu ve katılma payları Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören tüm yatırım fonlarının işleme kapatılmasına ve bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesine karar verildi.

Tera'nın kurucusu ve ana hissedarı Emre Tezmen, grubun farklı şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığı görevlerini yürütüyordu.

Tera Portföy'ün güncel yönetim kurulunda ise Erdin Özel başkan, Ethem Umut Beytor başkan vekili olarak görev yapıyor. Aynı zamanda İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü de olan Prof. Dr. Emre Alkin de yönetim kurulu üyeleri arasında yer alıyordu.

Fon krizi sonrası gündem oldu! Emre Tezmen ve Emre Alkin in görüntüleri tepki çekti: "Çok rahat çok profesyonel" 11

PEŞ PEŞE İSTİFA ETTİLER

Yaşananların ardından Tera Grubu'nun yönetim kurulu başkanı Emre Tezmen, Pusula Finans Holding'e ilişkin yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığını açıkladı.

Fon krizi sonrası gündem oldu! Emre Tezmen ve Emre Alkin in görüntüleri tepki çekti: "Çok rahat çok profesyonel" 12

Tera Portföy’de yönetim kurulu üyesi olan Prof. Dr. Emre Alkin, görevinden istifa etti.

Fon krizi sonrası gündem oldu! Emre Tezmen ve Emre Alkin in görüntüleri tepki çekti: "Çok rahat çok profesyonel" 13

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akaryakıtta tabelalar değişti! İşte yeni fiyatlar...Akaryakıtta tabelalar değişti! İşte yeni fiyatlar...
İran bankası Bank Mellat'ın Türkiye'deki faaliyet izni kaldırıldıİran bankası Bank Mellat'ın Türkiye'deki faaliyet izni kaldırıldı

Anahtar Kelimeler:
fon getirileri tera yatırım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlk F-35 savaş uçaklarını teslim aldılar: "Yeni bir dönem başlıyor"

İlk F-35 savaş uçaklarını teslim aldılar: "Yeni bir dönem başlıyor"

Türkşad Kunthan Uçuk hakkında gözaltı kararı

Türkşad Kunthan Uçuk hakkında gözaltı kararı

F.Bahçe için ortalığı karıştıran olay! Yollar ayrılıyor: Yerine gelecek isim bile belli

F.Bahçe için ortalığı karıştıran olay! Yollar ayrılıyor: Yerine gelecek isim bile belli

Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş hakkında adli kontrol talebi

Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş hakkında adli kontrol talebi

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 19 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 19 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

Çalışma hayatında yeni dönem sinyali! Bakan Şimşek açıkladı

Çalışma hayatında yeni dönem sinyali! Bakan Şimşek açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.