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31 Ağustos 2021 Salı kripto paralarda son durum nedir? Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin ne kadar?

31.08.2021 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto paralar son zamanlarda yatırımcıların ilgisini en çok çeken varlıklar arasında yer alıyor. Bitcoin'e ilişkin olumlu haberler neredeyse tüm altcoinlerde de yükselişe neden oluyor. Bitcoin son birkaç haftada yaklaşık yüzde 50 değer kazandı ve bu yükselişi birçok altcoin takip etti. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin fiyatı...

Son dönemlerin popüler yatırımlarından olan kripto paralara genel olarak bakıldığında yükselişin hakim olduğu görülüyor. Günlük bakıldığında ise Bitcoin'in ve Bitcoin'i takip eden diğer altcoinlerin son birkaç gündür yatay seyrettiği görülüyor. Bitcoin'e ilişkin çıkan olumlu haberler, Bitcoin ile birlikte neredeyse tüm altcoinlerin değerini yükseltiyor. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin fiyatı...

BİTCOİN NE KADAR?

Son birkaç haftada yaklaşık yüzde 50 değer kazanan Bitcoin son günlerde yatay ilerliyor. 30 bin dolardan 50 bin dolara kadar hızla yükselen Bitcoin 50 bin dolar direncini henüz aşamadı.
Şuanda 47 Bin 189 dolar seviyesinden işlem gören Bitcoin'in daha yüksek seviyelere ulaşması için 50 bin dolar direncini aşması bekleniyor.

ETHEREUM NE KADAR?

ETHEREUM NE KADAR?
Zaman zaman Bitcoin'den bağımsız yükselişlerin görüldüğü Ethereum da son birkaç gündür yatay seyrediyor.
Son birkaç gündür 3 bin dolar ile 3 bin 350 dolar arasında hareket eden Ethereum şuanda 3 bin 240 dolardan işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR?

DOGECOİN NE KADAR?
Son iki haftada değer kaybeden, volatil varlıklardan biri olan Dogecoin 0,27 cent.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para Dogecoin
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