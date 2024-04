4 yılda bir gerçekleşiyor! Bitcoin'de geri sayım başladı, gözler 20 Nisan'a çevrildi

Soru 1: Bitcoin ödül yarılanması nedir?

Bitcoin, blok zincir üzerine kurulu, kullanıcıların aracısız bir şekilde işlem yapabildiği merkeziyetsiz bir dijital para birimidir. İnternete sahip herkesin ulaşabildiği bu ağda, her bir blok bir önceki bloktan veriler içermektedir. Birbiri ardına eklenen bu bloklarda değişiklik yapılabilmesi için tüm blokların değiştirilmesi gereklidir.

Bitcoin ağında ortalama her 10 dakikada bir blok üretiliyor. Üretilen her blok sonrası ise madencilere ödül veriliyor. Ödül yarılanması ise Bitcoin ağında her 210 bin blokta bir, blok başına verilen ödüllerin yarı yarıya düşmesi olarak biliniyor.