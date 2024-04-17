4 yılda bir gerçekleşiyor! Bitcoin'de geri sayım başladı, gözler 20 Nisan'a çevrildi

Bitcoin yatırımcılarının gözü 20 Nisan'a çevrildi. Yaklaşık 4 yılda bir gerçekleşen Bitcoin'de "ödül yarılanması" (halving) takip ediliyor. Ödül yarılanması, Bitcoin ağında her 210 bin blokta bir, blok başına verilen ödüllerin yarı yarıya düşmesi olarak biliniyor.
20 Nisan gece yarısında, Bitcoin madenciliğinde kritik bir güncelleme meydana gelmesi bekleniyor. Bitcoin ağında gerçekleşecek bu ödül yarılanması sonrası madencilerin blok başına kazandığı ödüller yarı yarıya düşecek.
Bitcoin, blok zincir üzerine kurulu, kullanıcıların aracısız bir şekilde işlem yapabildiği merkeziyetsiz bir dijital para birimidir. İnternete sahip herkesin ulaşabildiği bu ağda, her bir blok bir önceki bloktan veriler içermektedir. Birbiri ardına eklenen bu bloklarda değişiklik yapılabilmesi için tüm blokların değiştirilmesi gereklidir.
Bitcoin ağında ortalama her 10 dakikada bir blok üretiliyor. Üretilen her blok sonrası ise madencilere ödül veriliyor. Ödül yarılanması ise Bitcoin ağında her 210 bin blokta bir, blok başına verilen ödüllerin yarı yarıya düşmesi olarak biliniyor.
Bitcoin, Proof of Work (PoW) adı verilen bir protokol ile çalışıyor. Türkçeye "iş ispatı" olarak çevrilen bu protokolde Bitcoin madencisi olarak adlandırılan kişiler, karmaşık matematik problemleri çözerek ağa yeni bloklar ekliyorlar. Süreç sonunda eklenen her blok için ise madencilere ödüller veriliyor.
"Halving" olarak da adlandırılan bu süreç ilk olarak 2012 yılında gerçekleşti. O zamana kadar Bitcoin madencilerine blok başı ödül olarak 50 Bitcoin veriliyordu. Bu tarihten sonra 25 olan ödül, 2016 yılında 12,5'e düştü. 2020 yılında ise 6,25 olarak güncellenen blok başı ödüller, şimdiye kadar sayıyla devam etti. Ancak 20 Nisan gece yarısı gerçekleşmesi planlanan yarılanma sonrası ödüllerin 3,125 olması bekleniyor.
Her 210 bin blokta bir ödül yarılanması gerçekleşen Bitcoin ağında her bir blok ortalama 10 dakikada doğrulanıyor. Tüm 210 bin blokun üretilme süreci de yaklaşık olarak 4 yılı bulduğu için yarılanmalar bu aralıklarla gerçekleşiyor.
Bitcoin'de sıradaki ödül yarılanmasının 840 bininci blokta 20 Nisan gece yarısı gerçekleşmesi bekleniyor. Blok üretilme süreçlerinin 10 dakika civarlarında değişmesi nedeniyle tam saat, çok yakın bir zaman dilimine kadar hesaplanamıyor. Blok üretim süreçlerinin uzaması ve kısalması durumuna göre yarılanma anının da değişeceği belirtiliyor.