Altın vitesi yukarı taktı! 14 Mart sabahına rekor ile uyandı, o seviye için geri sayım başlıyor... 2 buçuk ayda yüzde 17 değer kazandı

Altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatları jeopolitik gerilimlerden, siyasi kararlardan, altın alımlarının hızlanmasından doğrudan etkileniyor. Uzmanlar altın fiyatlarının bir süre soluklanacağını ardından yeniden yükselişe geçeceğini belirtmişlerdi. Mart ayının başlarında biraz dinlenen altın fiyatları sabaha yeni bir rekor ile başladı.

ABD'de Donald Trump'ın gümrük tarifelerine yönelik politikaları altını tetikleyen en büyük etken olmaya devam ederken aynı zamanda ABD'de açıklanan zayıf enflasyon raporunun ABD büyüme görünümüne ilişkin endişeleri artırması da altın fiyatlarını etkileyen bir diğer neden oldu.

3 BİN DOLAR İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Ayrıca, merkez bankalarının son dönemde altın alımlarını hızlandırması da altın fiyatların yükselmesini etkiliyor. Ons altın için 3 bin dolar seviyesi uzmanlar tarafından bekleniyorken sabah saatlerinde ons altın 0,17'lik artışla 2 bin 993,94 dolara ulaşarak rekor tazeleyerek 3 bin dolara geri sayım başladı.

2 BUÇUK AYDA YÜZDE 17 DEĞER KAZANDI

2025'e 2 bin 620 dolar seviyesinden başlayan ons altın 2 buçuk ay içerisinde 373 dolar değer kazanarak 13 kere rekor tazeledi. 2024 yılında yüzde 27 oranında yükselen ons altın bu yıl yüzde 17 oranında artış yaşadı.



GRAM ALTIN NE KADAR?

İç piyasalarda ise gram altının ne kadar olduğu merak ediliyor. Yatırımcının göz bebeği gram altında son durumun ne olduğu ise araştırılıyor. Ons altının 3 bin dolar seviyesine yaklaşırken gram altın güne yeni bir ivme ile başladı. Buna göre gram altın, serbest piyasada 3 bin 521 liradan satılırken; Kapalı Çarşı'da 3 bin 566 liradan alıcı buluyor.