Kripto para düzenlemesinde geri sayım: İzinsiz kriptoya hapis cezası geliyor!

SPK TARAFINDAN LİSANS

Teklifle, sektörle ilgilenecek tüm kurum ve kuruluşlar de net olarak ortaya konuluyor. Buna göre, kripto varlıklar hakkında gerekli tüm izinler Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) alınacak ve sektörün denetimi de SPK’da olacak.