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Kripto para düzenlemesinde geri sayım: İzinsiz kriptoya hapis cezası geliyor!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
21.03.2024 15:47
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Milyonlarca kripto para yatırımcısını ilgilendiren düzenleme için geri sayım başladı. AK Parti, uzun zamandır üzerinde çalıştığı Kripto Varlık Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığı'na sunmaya hazırlanıyor. Türkiye’de ilk kez kanuni anlamda kripto varlıkların tanımlaması yapılacak. Düzenleme 27 maddeden oluşuyor.

Başkanlığı'na sunulması planlanıyor. Kripto varlıkların kanuni tanımlaması yapılırken sektör şeffaflığı için de dikkat çekici adımlar atılacak. Kripto varlık alım satım platformlarına Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından lisans verilecek. İzinsiz kripto hizmeti verenler için ise hapis cezası öngörülüyor.

Anlık Borsa

NTV'de yer alan habere göre, 27 maddelik Düzenleme ile devletin kripto varlıkları tanıması amaçlanmayacak ve "garantör" olmayacak.

Bu nedenle teklifin genel gerekçesinde, riskli bir sektör olduğunun altı çizilecek ve kullanıcılara yönelik olarak zarar görme ihtimaline vurgu yapılacak.

SPK TARAFINDAN LİSANS

SPK TARAFINDAN LİSANS

Teklifle, sektörle ilgilenecek tüm kurum ve kuruluşlar de net olarak ortaya konuluyor. Buna göre, kripto varlıklar hakkında gerekli tüm izinler Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) alınacak ve sektörün denetimi de SPK’da olacak.

SPK, kripto varlık mülkiyetinin ve hak sahipliğinin denetiminden ve düzenlenmesinden sorumlu olacak. Düzenlemeyle, kripto varlıklarla ilgili mülkiyet sorunların kişiler arası hukukun konusu olduğunu belirtilecek.

Kripto para işlemlerinde tüm teknik kriterleri ise TÜBİTAK belirleyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Kripto para hapis cezası düzenleme meclis
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