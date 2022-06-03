Kripto para yasasında ilk hamle geldi! SPK karar verecek: Teminat ve vergi…

Uzun bir süredir kripto parada mağduriyetin önüne geçecek ve piyasa hareketlerini denetim altına alacak adımın atılması bekleniyordu. Ve nihayet kripto parada yasal düzenleme için düğmeye basıldı. Yeni yapılacak düzenleme kapsamında uluslararası kripto para şirketlerine Türkiye'de şirket kurma ve vergi yükümlülüğü gibi şartların getirilmesi planlanıyor. Sermaye Piyasası Kurumu (SPK), sermaye piyasası araçlarının kripto varlıklar olarak ihracına yönelik esasları belirleme yetkisine sahip olacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SICAK BAKMIYORUM

Kripto paralarla ilgili değerlendirmesini paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kripto konusunda arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Meclis’te müzakereler yapılıp ona göre adım atacağız ben kripto para olayına sıcak bakmıyorum. Birini zengin birini fakir yapacak bu tür araçlarla adım atmanın doğru olmadığına inanıyorum” ifadelerini kullanmıştı.