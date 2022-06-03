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Kripto para yasasında ilk hamle geldi! SPK karar verecek: Teminat ve vergi…

03.06.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para için yasal düzenleme bir süredir gündemdeydi. Beştepe’de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin de katıldığı kripto para toplantısında, gelinen aşama ve atılabilecek yeni adımlar masaya yatırıldı. İşte kripto para yasasına ilişkin son dakika haberinin detayları…

Uzun bir süredir kripto parada mağduriyetin önüne geçecek ve piyasa hareketlerini denetim altına alacak adımın atılması bekleniyordu. Ve nihayet kripto parada yasal düzenleme için düğmeye basıldı. Yeni yapılacak düzenleme kapsamında uluslararası kripto para şirketlerine Türkiye'de şirket kurma ve vergi yükümlülüğü gibi şartların getirilmesi planlanıyor. Sermaye Piyasası Kurumu (SPK), sermaye piyasası araçlarının kripto varlıklar olarak ihracına yönelik esasları belirleme yetkisine sahip olacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SICAK BAKMIYORUM

Kripto paralarla ilgili değerlendirmesini paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kripto konusunda arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Meclis’te müzakereler yapılıp ona göre adım atacağız ben kripto para olayına sıcak bakmıyorum. Birini zengin birini fakir yapacak bu tür araçlarla adım atmanın doğru olmadığına inanıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

İşte atılacak kripto paralar için atılacak adımlar

TEMİNAT ZORUNLU

TEMİNAT ZORUNLU
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında düzenlenen kripto para toplantısına Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldı. Yapılan çalışmaya göre Avrupa ülkelerinde olduğu gibi belirli tutarın üzerindeki değerler için vergi alınacak, sektördeki şirketlerde sermaye şartı aranacak, alım-satımda denetimler güçlendirilecek.
Sektördeki şirketlere altyapı çalışmaları için süre verilirken, teminat gösterilmesi gibi koruyucu adımlar atılacak. Kripto paraların ihracına ilişkin esaslara SPK karar verecek. Kripto para işlemi yapan borsalara sermaye şartı getirilmesi, kuruluş sürecinde teminat gösterilmesi gibi koruyucu adımların da atılması planlanıyor.
Kripto varlık şirketlerinin SPK'dan lisans alması, teknik yeterlilik aranması da düzenlemeler arasında yer alıyor. Vergilendirmenin, gelir vergisi veya doğrudan vergiler yoluyla mı olacağı tartışılırken stopaj seçeneği öne çıkıyor.

SÜRE VERİLDİ

SÜRE VERİLDİ
Sektör temsilcileri Meclis'e gelerek kripto para konusunda görüş ve önerilerini iletti. Yapılan çalışmaya göre kripto para piyasasında belirli tutarın üzerindeki meblağlardan vergi alınması öngörülüyor.
Sektördeki şirketlere alt yapı çalışmaları için süre verilirken, düzenlemede ihraç ve dağıtımı, alım satım yapanların uyacakları ilkeler, varlık saklama hizmetinin hangi koşullarda kimler tarafından gerçekleştirileceği gibi ayrıntılar yer alacak. (SABAH)
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
birini zengin birini fakir yapan sistem bizim tl döviz sistemi işte. kripto borsası bizden daha insaflı.

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