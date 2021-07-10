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Kripto paralarda yükseliş! 10 Temmuz Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 10 Temmuz Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

10.07.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşların ve kripto para yatırımcılarının ilgiyle takip ettiği Bitcoin ve diğer kripto paralarda son durum merak ediliyor. Bitcoin, Dogecoin, Ripple ve Ethereum fiyatları 10 Temmuz gününde değer artışı yaşadı. Peki 10 Temmuz Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 10 Temmuz Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar oldu? Bitcoin kaç dolar, kaç TL, Dogecoin ne kadar? İşte ayrıntılar...

Önceki gün kripto para piyasalarında değer kaybı yaşanırken, Çin'den gelen bir haber ile piyasalar sarsılmıştı. Son gelişmelere göre Çin, Binance'ı yasakladı. Peki 10 Temmuz'da Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin ve diğer kripto paralarda son durum...

10 Temmuz Bitcoin ve kripto paralar ne kadar oldu?

10 Temmuz Cumartesi günü Bitcoin güne %2,89'lük bir değer artışı ile başladı.
Bitcoin şu anda $ 33.804,9 yani 292.882,36 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 33.513,9 - 34.221,0 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $27,09B.

Ethereum ne kadar oldu?

Ethereum ne kadar oldu?
%0,12'lik bir değer artışı yaşayan Ethereum şu anda $ 2.121,30 yani 18.471,37 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

Ripple XRP ne kadar?

Ripple XRP ne kadar?
%1,23'lik bir yükselişle yaşayan Ripple XRP şu anda $ 0,62569 değerine sahip. Ripple gün aralığında 0,62351 - 0,64841 dolar değerinde değişim gösterdi.
Ripple XRP'nin 24 saatlik hacmi ise $2,22B.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para
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