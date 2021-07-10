Kripto paralarda yükseliş! 10 Temmuz Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 10 Temmuz Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

Önceki gün kripto para piyasalarında değer kaybı yaşanırken, Çin'den gelen bir haber ile piyasalar sarsılmıştı. Son gelişmelere göre Çin, Binance'ı yasakladı. Peki 10 Temmuz'da Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin ve diğer kripto paralarda son durum...

10 Temmuz Bitcoin ve kripto paralar ne kadar oldu?

10 Temmuz Cumartesi günü Bitcoin güne %2,89'lük bir değer artışı ile başladı.

Bitcoin şu anda $ 33.804,9 yani 292.882,36 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 33.513,9 - 34.221,0 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $27,09B.

Ethereum ne kadar oldu? %0,12'lik bir değer artışı yaşayan Ethereum şu anda $ 2.121,30 yani 18.471,37 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

Ripple XRP ne kadar? %1,23'lik bir yükselişle yaşayan Ripple XRP şu anda $ 0,62569 değerine sahip. Ripple gün aralığında 0,62351 - 0,64841 dolar değerinde değişim gösterdi.