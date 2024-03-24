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  4. 2 bin 568 lira cezası vardı! Araç sürücülerini ilgilendiren tarih belli oldu! Uygulama sona eriyor

2 bin 568 lira cezası vardı! Araç sürücülerini ilgilendiren tarih belli oldu! Uygulama sona eriyor

24.03.2024 14:06
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Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için hayati görülen kış lastiği uygulaması 1 Nisan itibarıyla sona erecek. Uygulamaya uymayan sürücüler 2 bin 568 lira cezası ödüyordu.

Yol güvenliğini sağlamak amacıyla 1 Aralık'ta başlatılan zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan'da sona eriyor. Türkiye'de en çok kullanılan 205/55 R16 ölçüsündeki yaz lastiklerinin fiyatları 1500 liradan başlıyor. Otomobillerde 4 lastik değiştirme fiyatı, ebatlarına göre değişiklik gösteriyor.Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor. Kurala uymayan araç sürücülerine idari para cezası kesiliyor.

Bu kış İstanbul'da 25 Kasım 2023, Türkiye genelinde ise 1 Aralık 2023'te başlayan kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması, 1 Nisan Pazartesi günü sona erecek.

Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda optimum performans sergilemek için özel olarak üretilmesi dolayısıyla yaz mevsiminde kullanıldığında bu özelliğini kaybediyor.

Sıcak havalarda lastikler daha çok aşınacağı için erken aşınma, performans kaybı gibi sorunlara yol açıyor. Soğuk hava kullanıma göre tasarlanan kış lastikleri, yazın kullanıldığında yol tutuşunda ciddi azalmaya sebep oluyor, araç üzerindeki kontrolü olumsuz etkilerken yakıt tüketimini de artırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ceza uygulama Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı mı
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