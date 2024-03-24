2 bin 568 lira cezası vardı! Araç sürücülerini ilgilendiren tarih belli oldu! Uygulama sona eriyor

Sıcak havalarda lastikler daha çok aşınacağı için erken aşınma, performans kaybı gibi sorunlara yol açıyor. Soğuk hava kullanıma göre tasarlanan kış lastikleri, yazın kullanıldığında yol tutuşunda ciddi azalmaya sebep oluyor, araç üzerindeki kontrolü olumsuz etkilerken yakıt tüketimini de artırıyor.