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  4. 2023'e damgalarını vurdular: Türkiye'de en çok satılan otomotiv markaları belli oldu

2023'e damgalarını vurdular: Türkiye'de en çok satılan otomotiv markaları belli oldu

07.01.2024 11:56 | Son Güncelleme:
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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen yıl en fazla satış gerçekleştiren marka Fiat olurken, bunu sırasıyla Renault ve Ford izledi. Otomobil satışları, 2023 yılı ocak-aralık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63,2 arttı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılında yıllık bazda yüzde 57,4 büyüdü. Böylece sektörde ilk kez 1 milyon rakamı aşılarak 1 milyon 232 bin 635 satışa imza atıldı. Daha önce en yüksek satış 983 bin 720 adetle 2016'da yapılmıştı.

Keşfet

OTOMOBNİL SATIŞLARINDA ARTIŞ

OTOMOBNİL SATIŞLARINDA ARTIŞ

Otomobil satışları, 2023 yılı ocak-aralık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63,2 artarak 967 bin 341 adet, hafif ticari araç satışları da yüzde 39,2 artışla 265 bin 294 adet oldu.

ZİRVE FİAT'IN

ZİRVE FİAT'IN

Geçen yıl binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 193 bin 622 adetle Fiat ilk sırayı aldı.

ZİRVE ORTAKLARI

ZİRVE ORTAKLARI

Fiat'ı, 135 bin 645 adetle Renault ve 102 bin 380 satışla Ford takip etti.

Volkswagen 88 bin 776 satışla dördüncü oldu.

Peugeot 78 bin 632 satışla beşinci sırada yer aldı.

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Otomobil en çok marka 2023
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