27 modelde Türkiye kapısı kapandı! Yeni yasa ile her şey değişti: Bu otomobiller 2024'te satılamayacak

Türkiye’de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobillerin sayısı 2022'ye kıyasla yaklaşık 5,5 katına çıkarak 80 bin 43 oldu. 2022'de trafikteki her 1000 otomobilden 1'i elektrikli iken geçen yıl her 1000 otomobilden 5'i elektrikli oldu.

2024 yılında Türkiye’de dikkat çekici elektrikli otomobil modellerinin satışa sunulacağı açıklanmıştı. Otomobil Gazetecisi Emre Özpeynirci Alfa Romeo Milano, Audi Q4 e-Tron, Audi Q6 e-Tron, BMW iX2, BMW i5 Touring, BYD Seal, BYD Han, BYD Dolphin, Citroen e-C3, Cupra Born, MINI Countryman EV, MG Cyberster, Neta U, Neta GT, Neta AYA, Opel B-SUV EV, Opel C-SUV EV, Peugeot e-208, Peugeot e-3008, Porsche Macan EV, Cupra Tavascan, Ford Explorer, Ford Puma EV, Fiat 600, Hyundai Kona EV, Kia EV9, Kia EV3, Leapmotor C10, Lexus RZ, Mercedes EQA, Mercedes EQB (FL), Porsche yeni Taycan, Skywell EA3, Skywell EA5, Skywell yeni ET5, Skoda Enyaq, Toyota bZ4X, Volkswagen ID.3, Volkswagen ID.4, Volkswagen ID.5, Volkswagen ID.7, Mercedes G Serisi EV ve Volvo EX30 modellerinin satılacağını bildirmişti.

YASAL DEĞİŞİKLİK OLMAZSA SATILAMAYACAKLAR

Togg’un da piyasaya girmesiyle elektrikli araç satışları gaza basarken 29 Aralık’ta yürürlüğe giren, “Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ” sonrasında bazı araçlar için Türkiye kapısı kapandı. Özpeynirci’ye göre eğer yasal adımda bir değişiklik olmazsa, bazı elektrikli araç modelleri Türkiye’ye resmi olarak getirilmeyecek.

VOLVO’DAN AÇIKLAMA: GEREKEN ADIMLARI ATACAĞIZ

Bunlardan bir tanesi de Volvo EX30! Firmadan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Volvo Cars’ın ürettiği ilk premium B-SUV modeli olan ve bugüne kadar üretilen tüm Volvo otomobiller arasında en düşük karbon ayak izine sahip olan yeni Volvo EX30’u da sizlerle buluşturmak için de büyük bir arzu içerisindeydik. Ancak Ticaret Bakanlığı tarafından 29.11.2023 tarihli ve 32384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat 2023/22)’’ kapsamında, Tebliğ’nin “Yürürlük” maddesi başlıklı 5. Maddesi uyarınca 29.12.2023 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan yeni ithalat koşulları sebebi ile Türkiye pazarında henüz ithal edilememektedir. Yeni ithalat koşullarının izin verdiği noktada ve zamanda, Volvo EX30 modelimizi Türkiye’de satışa sunabilmek için gereken adımları atacağız” denildi.



