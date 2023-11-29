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Elektrikli otomobilde yeni kural! ÖTV’den sonra bir hamle daha: İzin verilmeyecek

29.11.2023 10:20 | Son Güncelleme:
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Ticaret Bakanlığı'nın elektrikli araçların ithaline ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler menşeli olmayan elektrikli araçları ithal edenlerin, Türkiye'nin 7 bölgesinde en az 20 yetkili servis istasyonu kurması zorunlu oldu. Ayrıca ithalatı yapılacak aracın üreticisinin yurt içinde yerleşik yetkili temsilcisinin olması da elektrikli araç ithalatı için gerekli hale geldi.

Elektrikli otomobilde yeni kural! ÖTV’den sonra bir hamle daha: İzin verilmeyecek

Ticaret Bakanlığı tarafından bazı elektrikli araçların ithalatına ilişkin düzenleme yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler menşeli olmayanlarının Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde, gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca veya yetki verdiği kurum veya kuruluşça düzenlenen “İzin Belgesi” aranacak.

İzin belgesi muafiyeti sağlanabilmesi için eşyanın A.TR Dolaşım Belgesi veya ilgili Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında menşe ispat belgesi ile gelmesi gerekecek.
İzin Belgesi düzenlenebilmesi için; ithalatı yapılacak eşyanın satış sonrası montaj, bakım ve onarımı için TS 12047 ve TSE K 646 standartlarında 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonunun ithalatçının kendisi tarafından kurulmuş olduğunun Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilmesi gerekecek.

Elektrikli araç alım, satım, bakım ve onarımından sorumlu olacak kişilerin TSE veya Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından münhasıran elektrikli araç alım, satım, bakım ve onarımına ilişkin bir yeterlilik belgesine sahip olması istenecek.

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HER MARKA EN AZ 40 PERSONELİ OLAN ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETİ VERECEK

İthalatı yapılacak her bir marka için Türkiye'de kurulmuş en az 40 personele sahip Türkçe çağrı merkezi ile hizmet verilecek.

İthalatı yapılacak eşyanın imalatçısının yurt içinde yerleşik yetkili temsilcisi olacak.
Batarya sistemlerinin izlenmesi, kontrolü ve denetimine ilişkin yürütülecek işlemlerin ithalatçı tarafından kabul edildiğine dair yazılı bir taahhütname verilecek.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞLARI GAZA BASTI

Türkiye'de elektrikli otomobil satışları 2023'te hızlandı. Ocak-Kasım döneminde elektrikli otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre 10 kat artarak 48 bin 883 adede ulaştı. Böylece elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 7'ye dayandı. Sektör yetkilileri bu oranın 2024'te yüzde 10'u geçmesini bekliyor.

ÖTV MATRAH LİMİTİ ARTTIRILMIŞTI

Öte yandan elektrikli araçlar için geçtiğimiz haftalarda alınan karar ile ÖTV matrahları değiştirilmişti. Motor gücü 160 kilovatın (kW) altında ve yüzde 10 özel tüketim vergisine (ÖTV) tabi elektrikli otomobiller için esas alınan matrah eşiği 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya yükseltildi.


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elektrikli araba
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