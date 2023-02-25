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Depremde hurdaya dönen araçların akıbeti belli oldu: Sahipleri bulunamazsa Milli Emlak'a devredilecek

25.02.2023 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremler ile Hatay'daki 2 depremde hasar gören ya da kullanılamayacak duruma gelen araçlar, otopark ya da boş araziye çekilip üst üste konuldu. Hatay'da hurda araç sayısı, binleri geçerken sahibi bulunamayanların ise akıbeti de belli oldu. Ulaşılamayan ya da gelip alınamayan araçların bir süre sonra Milli Emlak'a devredileceği belirtildi. Otoparktaki o araçlar havadan böyle görüntülendi…

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta olan 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki depremlerin ardından 20 Şubat'ta 3 dakika arayla Hatay'da olan 6.4'lük ve 5.8'lik depremlerde yıkılan ya da ağır hasar alan binaların enkazı altında kalan çok sayıda araç, kullanılamaz hale geldi. Hatay'da moloz yığınları altında kalan ya da hasar alıp çöken binaların çevresinde bulunan araçlar, yetkililer tarafından belirlenen otopark ya da boş arazilere çekiliyor.

Deprem sonrası üst üste konulan hurda araçlar havadan görüntülendi

Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı görevlilerinin kullandığı çekicilerle sahada hasar gören, sahipsiz araçlar toplanıyor.

Hasar durumu farklılık gösteren araçlar, güvenliği özel harekat polisi tarafından sağlanan park ya da boş arazilerde, kayıt işlemlerinin ardından çekiciden indiriliyor.

RESMİ EVRAKLA ARAÇ TESLİMİ

RESMİ EVRAKLA ARAÇ TESLİMİ

Parklardaki personel, araçların güvenliğini sağlamanın yanı sıra hasarlı ve hasarsız olarak ayırma işlemini gerçekleştiriyor.

Depremde hayatını kaybeden araç sahiplerinin yakınları ise resmi evrak göstermeleri durumunda araçları teslim alabilecek.

Otoparka yaklaşık 3 bin aracın getirildiği ve bu araçlardan 3'te 1'inin orta hasarlı, 3'te 1'inin de ağır hasarlı olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem

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