Depremde hurdaya dönen araçların akıbeti belli oldu: Sahipleri bulunamazsa Milli Emlak'a devredilecek

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta olan 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki depremlerin ardından 20 Şubat'ta 3 dakika arayla Hatay'da olan 6.4'lük ve 5.8'lik depremlerde yıkılan ya da ağır hasar alan binaların enkazı altında kalan çok sayıda araç, kullanılamaz hale geldi. Hatay'da moloz yığınları altında kalan ya da hasar alıp çöken binaların çevresinde bulunan araçlar, yetkililer tarafından belirlenen otopark ya da boş arazilere çekiliyor.