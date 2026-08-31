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Mola hakkına yeni düzenleme: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren daha verimli çalışmaya yönelik verilen mola hakkında tekrar düzenleme yapıldığı öğrenildi. Kısa bir süre önce verilen yargı kararı doğrultusunda 11 saati aşan çalışmalarda çalışanlara bundan sonra 1 saat değil, en az 1,5 saat, 13 saati aşması halinde de 2 saat mola hakkı verileceği belirtildi.

Mola hakkına yeni düzenleme: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor
Hande Dağ

Çalışanların iş yerlerinde daha verimli çalışabilmesi için molalar büyük önem taşıyor. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren gelişmeye göre; mola hakkı yeniden düzenlendi. İşte mola hakkı ile ilgili son detaylar...

Mola hakkına yeni düzenleme: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 1

Önder Yılmaz'ın Sabah'ta yer alan haberine göre; kısa bir süre önce verilen yargı kararı doğrultusunda 11 saati aşan çalışmalarda çalışanlara bundan böyle 1 saat değil, en az 1.5 saat, 13 saati aşarsa 2 saat mola hakkı verilecek. Mola hakkını kullandırmayan işverene 26 bin 620 TL idari para cezası kesiliyor.

Mola hakkına yeni düzenleme: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 2

MOLA HAKKI VE ÖNEMİ

Molanın çalışanları yorgunluk kaynaklı iş kazalarından koruma, bedensel ve ruhsal sağlamlıklarına katkıda bulunma, iş tatmini, iş veriminin artırılması ve çalışanların sosyal yaşama katılması amacıyla mesai saatlerine verilen kısa aralar olduğu vurgulandı.

MOLA HAKKI SÜRESİ NE KADAR?

Mola saatlerinin bir iş yerinde 4 saate kadar kısa süreli çalışanlar için 15 dakika, 4-7,5 saat arası için 30 dakika, 7,5-11 saat arası için 1 saat olduğu, İş Kanunu çalışma süresinin en fazla 11 saat olduğu belirtildi.

Fakat bu sürenin üzerinde mesai çalışması yapıldığının belirlendiği, Yargıtay'dan gelen kararla mola sürelerinin yeniden düzenlendiği kaydedildi. Buna göre; artık 11-13 saat arasında çalışanlar için 1,5 saat, 13-14 saat çalışanlara da 2 saat mola hakkı verilecek.

Mola hakkına yeni düzenleme: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 3

MOLADA FARKLI UYGULAMALAR

İşçilerin mola süreleri noktasında farklı uygulamaların olduğu işaret edilirken çocuk ve genç işçilerin 2 saatten fazla 4 saatten az süren işlerde 30 dakika, 4 saatten 7,5 saate kadar olan işlerde 1 saat mola verebileceği, çocuğa, her 1 saatlik çalışma sonrası 15 dakikalık mola verilmesinin zorunlu olduğu belirtildi.

Diğer yandan kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1,5 saat süt izni verildiği hatırlatılırken günlük çalışma kapsamında sayılan bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını da işçinin belirlediği aktarıldı. Öte yandan karayolu taşımacılığı şoförlerde 24 saatlik süre içinde 9 saatten fazla araç kullanamayacağı, kesintisiz 4,5 saatten fazla araç süremeyeceği, en az 45 dakika mola vermek zorunda olduğu kaydedildi. İşverenin süreleri ihlal etmesi halinde de haklı fesih yolunun açıldığı vurgulandı.

Aynı zamanda evden çalışanın da sözleşmede aksi kararlaştırılmadığı sürece kanundaki mola sürelerine tabii olduğu kaydedildi.

Mola hakkına yeni düzenleme: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 4

MOLA HAKKININ KULLANIMI

Mola hakkını belirlemenin işverenin yetkisinde olduğu belirtilirken çalışanlara toplu ya da belli plana göre sırayla mola kullandırabileceği, fakat molaların çalışma süresi içinde verileceği, işe geç başlama ya da işi erken bitirme şeklinde kullandırılamayacağı belirtildi.

Mola hakkının anayasal güvence altında olduğu, işverenin çalışanlarına ara dinlenme sürelerini fiilen kullandırtmak zorunda olduğu aktarıldı. İşverenin mola sürelerini düşüremeyeceği fakat çalışan lehine artırılabileceği kaydedildi.

Mola saatinde serbest olan çalışanın bu süreyi iş yeri içinde veya dışına geçirebileceği, iş yerinde geçirmesi ve bu süre içinde çalışmaya devam etmesi halinde ara dinlenmesinin verilmemiş sayılacağı, iş yerinin emrini iş yerinde beklemenin de bu kapsamda olduğu fakat işçi iş yerinde kalsa dahi ara dinlenme süresini serbest kullanabileceği ve bu süre içinde çalışma zorlanamayacağı aktarıldı. Kullandırılmayan mola süreleriyle mesai süresinin 45 saatin üstüne çıkması halinde yüzde 50 zamlı ücret ödendiği, mola hakkını kullandırmayan işverene 26 bin 620 TL idari para cezası kesildiği kaydedildi.

Mola hakkına yeni düzenleme: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 5

MOLA SÜRESİ FAZLA MESAİ ÜCRETİNİ ETKİLER Mİ?

Mola süresinin fazla mesai ücretini etkilediği de belirtilirken mola sürelerinin çalışma süresine dahil olmadığı, fazla mesai hesabında mola sürelerinin toplam çalışma süresinden düşüldüğü, iş davalarında hakimlerin, işçinin fiilen çalıştığı süreyi belirlemek için ilk olarak mola sürelerini çalışma süresinden çıkardığı belirtildi. Ara dinlenme düşüldükten sonra kalan fiili çalışma süresinin haftalık 45 saati aşması halinde aşan bölümün fazla çalışma olarak kabul edildiği ve buna göre fazla mesai ücreti hesaplandığı aktarıldı. İşverenlerin de mola süresini düşüren fazla mesai hesabı yapamayacağı, eğer yaparsa işçinin fazla çalışma alacağının da işverenin yaptığı bu hatalı işleme göre yeniden belirlendiği kaydedildi.

Diğer yandan ara dinlenme süresinde işçilerin iş yerini terk edemeyeceklerinin de kararlaştırılabileceği vurgulandı.

Mola hakkına yeni düzenleme: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 6

İŞÇİ MOLA SAATİNDE UYUYABİLİR Mİ?

Molalarda çalışanların tamamen serbest olduğu, iş yerinde uyuyup uyumayacağına çalışanın kendisinin karar verebileceği, işverenin iş disiplini kapsamında iş yeri içinde uyumayı iç yönetmeliğiyle yasaklayabileceği aktarıldı.

İşçinin hakkı olan molaların mesaiden sayılmadığı, iş yerlerinde çalışanlara çay, kahve veya namaz gibi ihtiyaç molası verilebildiği, bu sürelerin de mola olarak hesaplandığı aktarıldı. Yemek molasının uzun, çay molasının kısa olduğu aktarılırken iş yerinde 1 saat yemek, 15 dakika çay molası uygulanması halinde mola süresinin 1 saat 15 dakika olarak hesaplandığı belirtildi.

Öte yandan işçilere ara dinlenmesinin fiilen verilmesi gerektiği, mola yerine işçiye ücret verilemeyeceği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
İşçi çalışan
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