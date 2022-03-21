Araba alacaklar ağustos ayına dikkat! ÖTV’de matrahlar…

Çip krizi başta olmak üzere otomotiv sektöründe pandemiyle birlikte başlayan tedarik darboğazları, Rusya-Ukrayna savaşı ile yeniden derinleşti. Ukrayna ve Rusya’nın küresel otomotiv üretiminde özellikle belirli ürünlerde önemli tedarikçiler olması, savaşın ilk haftasında üretimde aksamalara neden olmuştu.
Yenişafak'ta yer alan haberde, otomotiv sektöründe üretim sorunları yaşanmaya devam ederken araç bulma sorununun devam ettiğinin altını çizen Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, “Tedarik sıkıntısı aslında tam olarak bitmiş değil. Bunun sadece kendi markamız için olduğunu söyleyemeyeceğim. Bütün sektör aynı durumda. Sadece şöyle bir kanaat oluştu; Kasım-Aralık aylarına baktığımız zaman kur dalgalanması sebebiyle pazar olması gerekenin yarısı kadar gerçekleşti. 130 bin adet beklenen Aralık pazarı 62 bin adet civarında gerçekleşti. Yani 65 bin civarında araç Ocak ve Şubat’a sarktı. Bu tabii Ocak ve Şubat’taki bulunurluk durumunu iyileştirdi ve yanlış bir kanaat oluştu bu sorun aşıldı diye. Hâlbuki Aralık’tan sarkan araçların satılması söz konusuydu. Tedarik sıkıntısının bittiğini söylemek için erken. Çünkü henüz öyle bir şey göremiyoruz. Ama tam olarak aşıldığını söylemek mümkün değil” dedi.
Pazarda 400 bin adet ertelenmiş talep var
DÜNYADAKİ ENFLASYON OTO FİYATINI ARTIRIYOR
Otomobil fiyatlarının ulaşılabilirliğine de değinen Peugeot Türkiye Genel Müdürü sözlerini şöyle sürdürdü:
“Satış fiyatlarında otomotivciler olarak bizi etkileyen şey sadece kurdaki artış değil. Dünyada genelde bir enflasyon var zaten. Yani hammadde fiyatlarında artış var. Bu da üretim maliyetlerine yansıyor. Hiçbir şey değişmeseydi bile zaten fiyatlara yansımak zorunda olan bir maliyet artışı her yer için geçerli. Bir de tabii pandemi döneminde bir para bolluğu vardı, para basıldı çünkü. Bunun da getirmiş olduğu bir enflasyon ve baskı var tüm dünyada. Bizim karşılaştığımız durum özellikle Kasım-Aralık döneminde kurun aşırı dalgalanmasıyla fiyatlar artmış oldu. Şu an biraz oturmuş durumda.”
ARAÇ TALEPLERİ ERTELENİYOR
Bu yıl oluşabilecek pazar tahminini de paylaşan İbrahim Anaç, “2022’yi geçen sene gibi öngörüyoruz. 2018 yılından beri pazarda ötelenmiş bir talep var. Geçen sene 737 bin, bir önceki sene de o civarda gerçekleşti pazar. Bana göre Türkiye’deki pazarın doğal büyüklüğü 800-850 bin civarında. 2018’e göre değerlendirirsek yaklaşık 300-400 bin ötelenmiş talep olduğunu düşünüyoruz. Filo talebine baktığımız zaman orada da ciddi bir ötelenmiş talep var. Çok yoğun bir turizm pazarı bekleniyor” açıklamasında bulundu.
ÖTV’SİZ ENGELLİ ARAÇ İSTEĞİ YÜZDE 40’A KADAR ÇIKTI
Şu anda hemen hemen tüm modellerin yüzde 80 ÖTV diliminde olduğunu vurgulayan Anaç, “Bu resmin değişeceğini ön görmüyoruz. Matrahlarda bir değişim olursa belki bu resim biraz değişebilir. Her yaz Ağustos ayında bir matrah güncellemesi var. ÖTV’siz engelli aracı talebi var. Yaklaşık yüzde 25 civarında. Engelli dilimine giren bazı araçlarda talep var. Bu da toplam satış içinde 1’in üzerinde değildir. Talep olarak baktığımızda ise yüzde 40 diyebiliriz” diye konuştu.
ÜRETİMDE, YILLIK 2,6 MİLYON ADET ARAÇ KAYBI BEKLENİYOR
Savaşı nedeniyle küresel çip krizinde yeni bir dalga beklenirken, S&P Global, otomotiv sektöründe, 2022'de 2.6 milyon adet kayıp yaratacağını öngörüyor. 2023'te de benzer oranda bir kayıp olacağı tahmin ediliyor. En kötü senaryoda yıllık 4 milyon adetlik kayıptan bahsediliyor. S&P Global’in raporunda Rus paladyumunun küresel tedarik pazarından tamamen çıkması durumunda sektörün en büyük tedarik darboğazını yaşayabileceği uyarısı yapılıyor.
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