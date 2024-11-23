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Araba almak isteyenlere iyi haber! Markalar peş peşe indirim yapıyor... Yüzde 0 faiz imkanı ile son model araba sahibi olabilirsiniz

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
23.11.2024 11:31
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Araba markaları yılın son günlerine doğru kampanyalarını hızlandırdı. Bazı markalar sıfır faiz ile araba satışını gerçekleştirirken otomobil almak isteyenler kampanyaları sıkı bir şekilde takip etmeye başladı. Volkswagen, Skoda, Audi'ye kadar birçok markanın indirim dönemi başladı. Peki hangi marka ne kadar indirim yapıyor? Faiz oranları ne? İşte cevabı...

Yılın son günlerine doğru giyimden ev eşyasına hatta otomobile kadar kampanyalar başladı. Son model araç sahibi olmak isteyenler kampanyaları yoğun bir şekilde takip ediyor. Peki hangi markalar kampanya yaptı? İşte cevabı...

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BMW

BMW

BMW 3 Serisi Sedan, i4, X1 ve X2 1.750.000 TL 6 Ay yüzde 0 faiz, 12 ay yüzde 1.99, 24 ay yüzde 3.19 faiz.

BMW i5 2.500.000 TL 6 Ay yüzde 0 faiz, 12 ay yüzde 1.99, 24 ay yüzde 3.19 faiz.

BMW i7 ve X7 4.000.000 TL 6 Ay yüzde 0 faiz, 12 ay yüzde 1.99, 24 ay yüzde 3.19 faiz.

BMW X3 2.500.000 TL 6 Ay yüzde 0 faiz, 12 ay yüzde 1.99, 24 ay yüzde 3.19 faiz.

BMW 1 Serisi 500.000 TL 6 Ay yüzde 0 faiz, 12 ay yüzde 1.99, 24 ay yüzde 3.19 faiz.

BMW 2 Serisi Active Tourer, 4 Serisi Coupe 1.000.000 TL 6 Ay yüzde 0 faiz, 12 ay yüzde 1.99, 24 ay yüzde 3.19 faiz.

BMW 7 Serisi 6.000.000 TL 6 Ay yüzde 0 faiz, 12 ay yüzde 1.99, 24 ay yüzde 3.19 faiz.

FIAT

FIAT

Egea modellerinde 150.000 TL’ye varan nakit indirimi veya 100.000 TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz, 250.000 TL 12 ay yüzde 1,99 kredi fırsatı

1.4 Fire 95 HP ve 1.6 Mjet 130 HP manuel araçlar için 200.000 TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz, 300.000 TL’ye 12 ay yüzde 1,41 faizli kredi imkanı.

500e modeli için 150.000 TL nakit indirimi ve 200.000 TL’ye 12 ay yüzde 1,99 kredi avantajı.

Topolino'da 100.000 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz imkanı.

Fiat 500, 500X ve Panda modelinde 200.000 TL 12 Ay yüzde 1,99 Kredi Avantajı

TOGG- CUPRA- ALFA ROMEO

TOGG- CUPRA- ALFA ROMEO

Togg T10X için 700.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz ya da 700.000 TL 30 ay yüzde 2,29 faiz imkanı.

CUPRA Leon ve Formentor VZ-Line 250.000 TL’ye 12 ay 0 faiz fırsatı

Alfa Romeo Tonale, 310.000 TL'ye varan indirim

Alfa Romeo Stelvio, yüzde 13 nakit indirim avantajı

Alfa Romeo Giulia 500.000 TL, 12 ay vadede yüzde 1,99 faiz avantajı

VOLKSWAGEN - CİTROEN

VOLKSWAGEN - CİTROEN

Polo modelinde 300.000 TL'ye 12 ay vade ve yüzde 0 faiz

Citroen Ami  modelinde 120.000 TL 12 ay yüzde 0 ya da 200.000 TL 12 ay yüzde 1,99 faiz

Citroen C4, Citroen C4 X, Citroen Elektrikli E-C4 ve Citroen Elektrikli E-C4 X  modellerinde 200.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz kampanyası sunuluyor.

Citroen C5 Aircross 300.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz kampanyası var.

FORD

FORD

Focus modellerinde bireysel müşteriler için 300.000 TL, 12 ay, yüzde 0 faiz Puma için 200.000 TL, 12 ay, yüzde 0 faiz

Yeni Puma Titanium Otomatik modelinde yüzde 2,

Mustang Mach-E'de yüzde 5,

Focus’ta yüzde 6'ya varan peşin alım indirim

Yeni Kuga için 250.000 TL, 12 ay, yüzde 1,99 faiz

Anahtar Kelimeler:
Otomobil indirim
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