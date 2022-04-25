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Araba almak isteyenlere kötü haber! 'Mayıs' ayını işaret ederek duyurdular: Otomobil fiyatları en az...

25.04.2022 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıfır ve ikinci el araba almak için otomobil fiyatlarının düşmesini bekleyen vatandaşa sektör temsilcilerinden kötü bir haber geldi. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın üretimde maliyetleri arttırması nedeniyle, mayıs ayından itibaren fiyatlara zam olarak yansıyacağı belirtildi. Buna göre yılsonuna kadar araçların sadece fabrikadan çıkışına yaklaşık yüzde 25 zam geleceği ifade edildi. Bu oranın Türkiye’deki son tüketiciye yansımasının ise daha fazla olması bekleniyor.

Vatandaşlar otomobil almak için uzun bir süredir beklemedeydi. Araba fiyatlarının düşmesini bekleyen alıcı için kötü bir haber geldi. Çip krizi, dolar kuru, Rusya Ukrayna savaşından dolayı kapanan fabrikalar derken daha da zor bir sürece giren otomobil sektörü için yeni zamların kapıda olduğu belirtildi. Sektör temsilcileri mayıs ayından başlayarak otomobillerde yeni zamlara kapı açılacağının mesajını verdiler.

Otomobile en az yüzde 25 zam yolda

Türkiye’de otomobil fiyatları, ocak ayından bu yana ortalama yüzde 8 arttı. Bazı marka ve modellerde ise bu oran yüzde 20’lere kadar çıkıyor. Özellikle vergi dilimi değişen araçlarda fiyat artışları çok daha yüksek. Ancak sektör temsilcilerine göre, piyasada asıl zamlar mayıstan itibaren kademeli olarak başlayacak.
Dünya’dan Aysel Yücel’in haberinde, üretim maliyetlerindeki artışın otomobil fiyatlarına yansıması beklenen bir gelişmeydi. Ancak bunun ne oranda olacağı henüz ifade edilmemişti. Bu konuda ilk açıklama İstanbul Ticaret Odası (İTO) Taşıtlar Satış ve Servis Komitesi Meclis üyesi Ziya Alp Gülan'dan geldi. Gülan, yılsonuna kadar otomobillerin sadece fabrikadan çıkış maliyetinin yüzde 25 artmasının beklendiğini söyledi. Gülan, otomotiv sektöründeki daralmayı ve fiyat artışlarını İTO’nun nisan ayı meclis toplantısında da gündemine de taşıdı.

“SADECE PALADYUM KRİZİ ÜRETİM MALİYETİNİ 200 DOLAR ARTIRDI”

“SADECE PALADYUM KRİZİ ÜRETİM MALİYETİNİ 200 DOLAR ARTIRDI”
Alp Gülan, pazarın son yıllarda gerilediğini hatırlatarak, “Pazar bu yıl da düşmeye devam etti. Mart ayında yüzde 30’luk kayıp yaşadık. Çip krizine bağlı olarak araç bulunurluk sorunu olduğu için talepteki düşüşü çok algılamadık ama başka bir tehlike çıktı karşımıza. Yeni zamlar. Bu sefer bizden kaynaklanmayan sadece dışarıdaki sorunlar edeniyle yüzde 25’e yakın bir zam beklentisi var” diye konuştu.
Rusya-Ukrayna savaşının gelecek bu zamlarda büyük etkisi olduğunu dile getiren Gülan, “Sadece Rusya-Ukrayna savaşında paladyum madeninin gelmemesi ve zamlanması nedeniyle içten yanmalı motorlarda üretim maliyeti 200 dolar arttı. Diğer yandan enerji maliyetleri yükseldi. Lojistik maliyetleri arttı. Ayrıca, küresel çapta enfl asyon artışı yaşanıyor. Tüm bunları topladığımızda maalesef kur artmasa bile yılsonuna kadar otomobillerin Türkiye’ye yüzde 25 zamlı gelecek” ifadelerini kullandı.

PAZARI YATIRIMCI CANLI TUTUYOR

PAZARI YATIRIMCI CANLI TUTUYOR
Bu sadece otomobillerin fabrikadan çıkıştaki baz maliyetindeki artış. Gülan, Türkiye’deki vergi sistemi ve kura bağlı olarak bu oranın daha artabileceğine dikkat çekti. Öte yandan Alp Gülan, fiyatların artacağı beklentisinin yatırımicıları harekete geçirdiğini belirterek, “Yatırım amaçlı otomobil alanlar pazarın bir nebze de olsa canlı kalmasını sağlıyor” dedi.
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