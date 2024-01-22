Araba almak isteyenleri düşündürecek açıklama: İkinci el değil altıncı el araba! 200 bin sıfır kilometre araç bayilerde kaldı

“Bu haksız rekabet ortamında teşviklerin daha adil olması gerektiği ve kayıt dışı aracılar için çok daha ciddi yaptırımlarda bulunulması çağrısında bulunuyoruz. Böyle bir ortamda kurumsallaşmaya ve sektörü yüksek standartlara kavuşturmaya teşvik olduğunu söylemek çok zor.”