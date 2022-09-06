Araba fiyatları yükselince bu yola başvurdular: Binlerce kişiyi mağdur eden ‘ÖTV’siz araç’ polemiği! (İşte ÖTV’den muaf tutulan araçların listesi)

ÖTV muafiyeti araç satın almak engellilere özel bir uygulama. Engel derecesi yüzde 90’ın altında olup belirli bir aparatla araç kullanabilecek kişiler ÖTV indiriminden faydalanabiliyor. Ya da engel derecesi yüzde 90’ın üzerinde olup kendisi araç kullanamayacak durumda olan kişiler yakınları üzerinden ÖTV indirimli araç sahibi olabiliyorlar. Uygulama sayesinde, engelli, satın alacağı aracın fiyatının yaklaşık 3 'te 2'sini ödüyor. Ancak son zamanlarda hem sıfır hem de ikinci el otomobil fiyatlarındaki artış suistimalleri de beraberinde getirdi.

Bazı kişilerin engellilere özel raporu kullanarak engellilere özel muafiyetten yararlanmaya başladı. Bu durum karşısında ÖTV muafiyetli araçlar için 450 bin liralık kota getirildi. Ancak piyasada 450 bin liranın altında otomatik vitesli araba bulmak iyice zorlaşırken getirilen ‘suistimal’ kotası, gerçek ihtiyaç sahibi olan engellileri zora soktu. ÖTV muafiyetli araçlara ilginin arttığını belirten Koçaslanlar Motorlu Araçlar Satış Müdürü Dinçer Kılıç, ancak bazı hususlarda bilgilerin eksik olduğunu söyledi.

KİMLER BU HAKTAN FAYDALANABİLİR?

ÖTV indiriminden faydalanmak için kişilerin sahip olması gerekenler ve ÖTV indirimiyle alınan araçların satışı hakkında konuşan Kılıç, “ÖTV indirimi yalnızca engelli bireyin şahsına tanınmış bir haktır. Bu indirimden yararlanmak isteyen kişilerin aracı mutlaka kendi üzerlerine almaları gerekmektedir. Yüzde 40 ve üzeri ortopedik engel oranına sahip bireylerin ise bu istisnadan faydalanabilmesi için, kişinin engeline özel aksam ile hazırlanmış aracını kendisinin kullanmasına engel bir durumun olmadığı Engelli Sağlık Kurulu raporunda açıkça belirtilmiş olmalıdır. Aynı zamanda, bu bireylerin B sınıfı bir ehliyete sahip olmaları gerekmekte” dedi.

5 YIL BOYUNCA SATILAMIYOR

“Engel oranı yüzde 90 ve üzerinde olan malul ve engellilerin yaşıyla ilgili bir sınırlama bulunmamaktadır. Engellilik derecesi (tüm vücut fonksiyon kaybı oranı) yüzde 90’ın üzerinde olan tüm engelliler tarafından ilk iktisap edilecek, yani ilk satın alınacak araçta ÖTV istisnasından yararlanmak mümkündür” diyerek sözlerine devam eden Kılıç şunları dile getirdi:

“Tüm binek otomobil modellerinde motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken Özel Tüketim Vergisi ve diğer her türlü vergiler dâhil bedelin 450 bin 500 TL’nin altında olması gerekmektedir. Özel Tüketim Vergisi muafiyeti ile alınan araçlar, satış işlemleri gerçekleştikten sonra 5 yıl boyunca satışa çıkarılamaz. Buna rağmen eğer aracın satılması isteniyorsa bu durumda satış işlemleri gerçekleştirilmeden önce aracın ÖTV tutarının ödenmesi zorunlu tutulmuştur.”