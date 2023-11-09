Araç satışında usul değişti! Otomobilde kimsenin tahmin etmediği oldu: Fiyatlar düştü ama bu kez de...

TAKAS USULÜ SATIŞ SEKTÖRÜ HAREKETLENDİRİR Mİ?

Esasen takas usulü satış, meslektaşlarımız için daha kolay ve yeniden tedarik noktasında da süreci kolaylaştıran bir yöntem. Ancak takasa konu olan otomobilin geçmişte daha yüksek maliyetlerle alınmış olması veya eski fiyatlardan değerlendirilmek istenmesi gibi sebeplerle bu dönemde takas anlaşması sağlamak pek mümkün olmuyor.