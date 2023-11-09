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Araç satışında usul değişti! Otomobilde kimsenin tahmin etmediği oldu: Fiyatlar düştü ama bu kez de...

09.11.2023 09:49 | Son Güncelleme:
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Hem sıfır hem de ikinci el otomobilde alınan peş peşe önlemler fiyatların gerilemesine yol açmıştı. Bu hamlenin araç satışlarını arttırması beklenirken bu kez de taşıt kredisi erişimi zorlaştığı için tam tersine sektör durma noktasına geldi. Araba satışı yapmak isteyen galericiler yöntem değiştirerek takas usulüne geçiş yaptı.

Araç piyasasında alınan önlemler neticesinde al-satçılar piyasadan çekildi. Fiyatlar üzerindeki köpük ise sönmeye devam ediyor. Hal böyle olunca sektörde araç satmak için farklı yollara başvurulduğu öğrenildi. Bu kapsamda son dönemde takas usulünün ön plana çıktığı ifade edildi.

Konuyla ilgili Milliyet’e açıklamalarda bulunan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel şu ifadeleri kullandı:

Canlı Borsa

“Otomotiv sektörü açısından değerlendirildiğinde sıfır araçta yaşanan bollaşma ve Ticaret Bakanlığı’nın aldığı önemler neticesinde otomobil yatırım ve kayıt dışı ticaret alanı olmaktan çıkarıldı. Öte yandan ülkemizin ekonomi politikaları dahilinde yükselen mevduat getiri oranları ve borsa gibi farklı yatırım enstrümanlarının daha cazip bulunması, yatırımcıların birikimlerini otomobillerden ziyade bu alanlara kaydırmasına vesile oldu.

“TAKAS YÖNTEMİ TERCİH EDİLMEYE BAŞLANDI”

“TAKAS YÖNTEMİ TERCİH EDİLMEYE BAŞLANDI”

Tüm bu sebepler bir araya geldiğinde araç fiyatlarındaki yükselişler kesildi ve hatta bir miktar düşüş trendi oluştu. Araçlara olan düşük talep sebebiyle satış zaman aldığından dolayı, elinde araç bulunan vatandaşlarımız yeni ve daha uygun fiyatlardan yararlanmak adına takas yöntemini tercih etmeye başladılar.

“OTOMOBİL TAKASLARI OLDUKÇA ARTTI”

“OTOMOBİL TAKASLARI OLDUKÇA ARTTI”

Son dönemlerde meslektaşlarımıza otomobil takas teklifleri oldukça artmış durumda. Zaman zaman taşınmazla da takas teklifleri sunuluyor. Deniz araçları ve motosiklet gibi araçlar da sunulan takas teklifleri arasında bulunuyor. Ancak meslek alanımız otomobil satıcılığı olduğundan çok büyük oranda meslektaşımız, sadece otomobile otomobil takasını değerlendirmektedir.

TAKAS USULÜ SATIŞ SEKTÖRÜ HAREKETLENDİRİR Mİ?

TAKAS USULÜ SATIŞ SEKTÖRÜ HAREKETLENDİRİR Mİ?

Esasen takas usulü satış, meslektaşlarımız için daha kolay ve yeniden tedarik noktasında da süreci kolaylaştıran bir yöntem. Ancak takasa konu olan otomobilin geçmişte daha yüksek maliyetlerle alınmış olması veya eski fiyatlardan değerlendirilmek istenmesi gibi sebeplerle bu dönemde takas anlaşması sağlamak pek mümkün olmuyor.

Şu an fiyatlar anlamında bir normalleşme sürecinin içerisindeyiz. Düşüş trendi olan süreçlerde yeni fiyatların kabul görmesi bir miktar zaman alabiliyor. Araçlara planlandığından daha uygun rakamlara verilse de bu durum aynı zamanda daha uygun maliyetli otomobil alma fırsatı sunduğundan, kısa süre içerisinde yeni fiyatlar kabul görecek ve bu konuda da süreç kolaylaşacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
otomobil fiyatları

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