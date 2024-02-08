Aracını ilana koydu, 250 bin TL ucuza satmak zorunda kalınca şüphelendi... Dolandırıcıların yöntemi kamera görüntülerinde ortaya çıktı: Radyatöre yağ karıştırmışlar!

Ankara'da aracını satmak isteyen bir kişi öyle şeyler yaşadı ki, 250 bin TL ucuza vermek zorunda kaldı. Dolandırıcıların yeni yöntemleri herkesi hayrete düşürtdü. Aracı almak için satıcının yanına gelen iki adam, amaçlarına ulaştı ama kameralara yakalandı. Araç başında biri oyaladı, diğeri aracın kaputuna yaklaşıp şeytanın bile aklına gelmeyecek olanı yaptı. O anlar anbean kameraya yansıdı.
Aracı satın almak için iki kişi olarak gelen dolandırıcılardan biri araç sahibini oyalarken, diğeri radyatör kısmına uzandı. Suyun içine yağ boşalttı. Sonra da "Araçta hasar var" diyerek satıcıdan indirim talep ettiler.
Otomobilini 250 bin TL zarar ederek satan kişi, benzer şikayetleri çevresinde görünce dolandırıldığının farkına vardı.
Kamera görüntülerini izleyen talihsiz adam, gözlerine inanamadı.
Yargıya başvuran satıcı, aracaını alan kişilerden şikayetçi oldu.
Herkesi hayrete düşüren olayla ilgili Show Haber'e konuşan Avukat Mert Koray Aslanbaş "Aracın değeri yaklaşık 1,5 milyon. Alıcılar araçta hasar olduğunu belirterek indirim talep ediyor. Müvekkilim de tabi aslını bilmediği için talebi kabul ediyor ve yaklaşık 250 bin TL'lik zararla aracını satıyor" dedi.