Aracını ilana koydu, 250 bin TL ucuza satmak zorunda kalınca şüphelendi... Dolandırıcıların yöntemi kamera görüntülerinde ortaya çıktı: Radyatöre yağ karıştırmışlar!

Ankara'da aracını satmak isteyen bir kişi öyle şeyler yaşadı ki, 250 bin TL ucuza vermek zorunda kaldı. Dolandırıcıların yeni yöntemleri herkesi hayrete düşürtdü. Aracı almak için satıcının yanına gelen iki adam, amaçlarına ulaştı ama kameralara yakalandı. Araç başında biri oyaladı, diğeri aracın kaputuna yaklaşıp şeytanın bile aklına gelmeyecek olanı yaptı. O anlar anbean kameraya yansıdı.

