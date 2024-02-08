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Aracını ilana koydu, 250 bin TL ucuza satmak zorunda kalınca şüphelendi... Dolandırıcıların yöntemi kamera görüntülerinde ortaya çıktı: Radyatöre yağ karıştırmışlar!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
08.02.2024 07:20 | Son Güncelleme:
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Ankara'da otomobilini satmak isteyen bir vatandaş aracını ilana koydu. Kısa süre sonra söz konusu otomobili almak için gelen iki adam şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yöntemle aracı 250 bin TL daha ucuza almayı başardı. Kamera görüntülerini izleyen adam, gözlerine inanamadı. Görüntülerde aracı almaya gelen dolandırıcılardan biri satıcıyı oyalarken, diğeri ise radyatöre yağ karıştırmış. İşte herkesi şaşkına çeviren olayın detayları...

Ankara'da aracını satmak isteyen bir kişi öyle şeyler yaşadı ki, 250 bin TL ucuza vermek zorunda kaldı. Dolandırıcıların yeni yöntemleri herkesi hayrete düşürtdü. Aracı almak için satıcının yanına gelen iki adam, amaçlarına ulaştı ama kameralara yakalandı. Araç başında biri oyaladı, diğeri aracın kaputuna yaklaşıp şeytanın bile aklına gelmeyecek olanı yaptı. O anlar anbean kameraya yansıdı.

Keşfet

YAĞ BOŞALTIP, İNDİRİM İSTEDİLER

YAĞ BOŞALTIP, İNDİRİM İSTEDİLER

Aracı satın almak için iki kişi olarak gelen dolandırıcılardan biri araç sahibini oyalarken, diğeri radyatör kısmına uzandı. Suyun içine yağ boşalttı. Sonra da "Araçta hasar var" diyerek satıcıdan indirim talep ettiler.

250 BİN TL UCUZA ALDILAR

250 BİN TL UCUZA ALDILAR

Otomobilini 250 bin TL zarar ederek satan kişi, benzer şikayetleri çevresinde görünce dolandırıldığının farkına vardı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ GÖRÜNCE İNANAMADI

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ GÖRÜNCE İNANAMADI

Kamera görüntülerini izleyen talihsiz adam, gözlerine inanamadı.

Yargıya başvuran satıcı, aracaını alan kişilerden şikayetçi oldu.

Herkesi hayrete düşüren olayla ilgili Show Haber'e konuşan Avukat Mert Koray Aslanbaş "Aracın değeri yaklaşık 1,5 milyon. Alıcılar araçta hasar olduğunu belirterek indirim talep ediyor. Müvekkilim de tabi aslını bilmediği için talebi kabul ediyor ve yaklaşık 250 bin TL'lik zararla aracını satıyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil dolandırıcı
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