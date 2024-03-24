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BDDK'dan taşıt kredisi kararı sonrası piyasa nasıl etkilenecek? 'Sıfır ve ikinci el araçlarda...'

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
24.03.2024 08:27
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Krediyle araç alacakları ilgilendiren düzenleme geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, elektrikli araç kredilerine ilişkin sınırları değiştirdi. Taşıt kredisi kararı piyasaları nasıl etkiler? İşte detaylar...

İhtiyaç faizlerinde oranlar yükselirken bir yeni haber de taşıt kredileri için geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) sadece elektrikli motoru olan araçlar için kredi tutarı ve vadelerinde düzenlemeye gitti. Düzenlemeyle nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin lira ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı 48 ay olarak belirlendi. Ekonomist Muhammet Bayram, yeni düzenlemenin araç piyasasına etkilerini değerlendirdi.

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Milliyet'e konuşan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) son almış olduğu kararla taşıt kredilerine bir skala getirildi. Buna göre daha fazla tutarlı bir araç alacaksanız, daha düşük bir kredi taksitlendirmesi yapılacak. Burada asıl amaç, vatandaşın kredi çekerek enflasyona sebebiyet vermemesi diyebiliriz."

"YENİ ARAÇ ALMAK MALİYETLİ HALE GELDİ"

"YENİ ARAÇ ALMAK MALİYETLİ HALE GELDİ"

"Faiz oranları yükseldi ve bu faiz oranları ile yeni bir araç almak maliyetli hale geldi. Son yapılan düzenleme ile birlikte bankalardan kredi almak zorlaştı diyebiliriz. İkinci el taşıt kredileri ve sıfır araçlarda bir daralma bekleyebiliriz.

"Zaten enflasyonist ortamda yapılması amaçlanan husus da budur. Burada amacın satışları daha fazla artırmadan enflasyonu dizginlemek olduğunu diyebiliriz."

"Bankalarda taşıt kredileri ile ilgili bir sınırlama söz konusuydu. Kredi genişlemesine ilişkin bir husus vardı. İhtiyaç ve tüketici kredilerinde aylık kredi büyüme sınırı düşürülmüş, taşıt kredilerine ise dokunulmamıştı. Taşıt kredilerine BDDK tarafından yeni bir düzenleme gelmiş oldu."

"Yeni düzenleme ile birlikte bankalar daha yüksek limitli kredi veremiyor. Daha yüksek kredi limitiniz varsa daha düşük bir kredi vadeniz olacak. Ne kadar yüksek tutarlı bir araç alacaksanız taksitleriniz o kadar düşecek diyebiliriz."

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Anahtar Kelimeler:
Vade Araç taşıt kredisi kredi piyasa
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