BDDK'dan taşıt kredisi kararı sonrası piyasa nasıl etkilenecek? 'Sıfır ve ikinci el araçlarda...'

İhtiyaç faizlerinde oranlar yükselirken bir yeni haber de taşıt kredileri için geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) sadece elektrikli motoru olan araçlar için kredi tutarı ve vadelerinde düzenlemeye gitti. Düzenlemeyle nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin lira ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı 48 ay olarak belirlendi. Ekonomist Muhammet Bayram, yeni düzenlemenin araç piyasasına etkilerini değerlendirdi.

