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  4. 'Böylesiyle karşılaşmadım' 44 yaşında ama sıfır araçlarla aynı fiyata! İnceletince öğrendi, duyduğuna inanamadı 'Gören bir daha bakıyor'

'Böylesiyle karşılaşmadım' 44 yaşında ama sıfır araçlarla aynı fiyata! İnceletince öğrendi, duyduğuna inanamadı 'Gören bir daha bakıyor'

14.12.2023 10:59 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Çine ilçesinde galericilik yapan Tahsin Keser’in satışa sunduğu 1980 model, her şeyi orijinal Renault otomobil nerdeyse sıfır araçlara verilen değeri görüyor. 44 yıl önce üretilip piyasaya sürülen aracın bir dönem kaymakamlık makam aracı olarak kullanıldıktan sonra 20 yıldır kaymakamlık demirbaşı olarak depoda bekletilip daha sonra da ihale ile satıldığı öğrenildi.

Çine’de yıllardır oto galericiliği yapan Salih Keser, ihale ile satın aldığı araçlar arasında ilginç bir otomobil ile karşılaştı. Aldığı araçlar arasında depoda yıllarca bekletilmiş 1980 model bir Renault marka otomobilin sadece 37 bin kilometre yaptığını görünce kilometreyi ve aracı inceleten Keser, aracın tamamen orijinal ve bir süre kaymakamlık makam aracı olarak kullanıldıktan sonra depoya kaldırıldığını öğrendi.

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KENDİSİ 1980 MODEL, SIFIR ARAÇLAR KADAR DEĞERLİ

Satışa çıkardığı aracı sadece kıymetini bilecek olanlara gösteren Salih Keser, sıfır model araçlara yakın fiyat biçilen 44 yaşındaki otomobilini satmak istediğini belirtti.

"YILLARDIR GALERİCİLİK YAPARIM, BÖYLESİYLE KARŞILAŞMADIM"

"YILLARDIR GALERİCİLİK YAPARIM, BÖYLESİYLE KARŞILAŞMADIM"

Keser, “Yıllardır galericilik yaparım. Böyle bir araç ile karşılaşmadım. Aracı ihale ile almıştık. Her şeyi orijinal çıktı. Bakımını yapıp satışa sunduk ama satmaya kıyılacak gibi değil. Araç fabrikadan çıktıktan sonra kaymakamın makam aracı olarak çalışmış. Daha sonra depoya çekilmiş." dedi.

"GÖREN BİR DAHA BAKIYOR"

"GÖREN BİR DAHA BAKIYOR"

Keser, "Zamanında kaymakam taşıdığı için forsundaki direğe biz de bayrak astık. Gören bir daha bakıyor” diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Araç Otomobil
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