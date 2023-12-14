'Böylesiyle karşılaşmadım' 44 yaşında ama sıfır araçlarla aynı fiyata! İnceletince öğrendi, duyduğuna inanamadı 'Gören bir daha bakıyor'

Çine’de yıllardır oto galericiliği yapan Salih Keser, ihale ile satın aldığı araçlar arasında ilginç bir otomobil ile karşılaştı. Aldığı araçlar arasında depoda yıllarca bekletilmiş 1980 model bir Renault marka otomobilin sadece 37 bin kilometre yaptığını görünce kilometreyi ve aracı inceleten Keser, aracın tamamen orijinal ve bir süre kaymakamlık makam aracı olarak kullanıldıktan sonra depoya kaldırıldığını öğrendi.

