Bu sıfır araçlar ikinci ellerden bile ucuz! Markalar Eylül ayı güncel kampanyalı fiyatları açıkladı: İşte piyasadaki en ucuz sıfır arabalar…

Sıfır araçta bulunabilirlik sorunu devam ederken, ikinci el araç için 6 ay 6 bin kilometre kararı sonrası bir miktar geri çekilme yaşandı ancak; buna rağmen fiyatlar yüksek kalmaya devam ediyor. Ucuz otomobil almak isteyenler fiyat araştırması yaparken dün çok önemli bir veri açıklandı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, Ağustos ayında geçen yıla göre yüzde 17,3 daraldı. Bu dönemde 48 bin 336 araç satışı gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) "Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu"na göre Ağustos ayında 35 bin 230 adet otomobil, 13 bin 106 adet hafif ticari araç satıldı. Ağustos ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 17,3 daraldı. Otomobil pazarında daralma yüzde 21,3 ile hafif ticari araç pazarının oldukça üzerinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde hafif ticari araç pazarı yüzde 4,3 küçüldü.

Sekiz aylık dönemde de satışlar yüzde 8,5 daraldı ve 458 bin 446 adede geriledi. Bu dönemde otomobilde yüzde 9,4, hafif ticaride yüzde 5,2'lik daralma yaşandı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 18,2 azaldı. 10 yıllık ortalama satışlara göre otomobil pazarı yüzde 21,1, hafif ticari araç pazarı, yüzde 9,2 geriledi.

SEKTÖRDEN SATIŞLAR İÇİN ‘KÖTÜ SENARYO’

Sektör temsilcileri satışlardaki daralmanın iki sebepten dolayı olduğunu ifade ediyor. Bunlardan ilkinin artık bu fiyatlardan araç alacak perakende müşterisinin azalması ikincisinin ise krediye ulaşmada yaşanan zorluk olduğunu dile getiriyorlar. Ayrıca krediye ulaşımda bir rahatlama olmaması ve matrah güncellemesi yapılmaması halinde, önümüzdeki aylarda satışlardaki düşüşün devam etmesini beklediklerini belirtiyorlar.