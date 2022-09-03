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Bu sıfır araçlar ikinci ellerden bile ucuz! Markalar Eylül ayı güncel kampanyalı fiyatları açıkladı: İşte piyasadaki en ucuz sıfır arabalar…

03.09.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ucuz araba almak isteyen vatandaşlar Eylül 2022 sıfır araç kampanyası için fiyat araştırmalarını hızlandırdı. Fiyatlarda son üç ayda yaşanan artış miktarındaki azalma gözlerden kaçmazken, bazı sıfır modellerin ikinci elinden daha ucuz olması dikkat çekti. İşte Eylül ayı itibarıyla Türkiye'de satılan otomobil markalarının güncel listesi ve kampanyalı fiyatları…

Sıfır araçta bulunabilirlik sorunu devam ederken, ikinci el araç için 6 ay 6 bin kilometre kararı sonrası bir miktar geri çekilme yaşandı ancak; buna rağmen fiyatlar yüksek kalmaya devam ediyor. Ucuz otomobil almak isteyenler fiyat araştırması yaparken dün çok önemli bir veri açıklandı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, Ağustos ayında geçen yıla göre yüzde 17,3 daraldı. Bu dönemde 48 bin 336 araç satışı gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) "Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu"na göre Ağustos ayında 35 bin 230 adet otomobil, 13 bin 106 adet hafif ticari araç satıldı. Ağustos ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 17,3 daraldı. Otomobil pazarında daralma yüzde 21,3 ile hafif ticari araç pazarının oldukça üzerinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde hafif ticari araç pazarı yüzde 4,3 küçüldü.

Sekiz aylık dönemde de satışlar yüzde 8,5 daraldı ve 458 bin 446 adede geriledi. Bu dönemde otomobilde yüzde 9,4, hafif ticaride yüzde 5,2'lik daralma yaşandı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 18,2 azaldı. 10 yıllık ortalama satışlara göre otomobil pazarı yüzde 21,1, hafif ticari araç pazarı, yüzde 9,2 geriledi.

SEKTÖRDEN SATIŞLAR İÇİN ‘KÖTÜ SENARYO’

Sektör temsilcileri satışlardaki daralmanın iki sebepten dolayı olduğunu ifade ediyor. Bunlardan ilkinin artık bu fiyatlardan araç alacak perakende müşterisinin azalması ikincisinin ise krediye ulaşmada yaşanan zorluk olduğunu dile getiriyorlar. Ayrıca krediye ulaşımda bir rahatlama olmaması ve matrah güncellemesi yapılmaması halinde, önümüzdeki aylarda satışlardaki düşüşün devam etmesini beklediklerini belirtiyorlar.

İşte Eylül ayı itibarıyla Türkiye’de satılan en ucuz kampanyalı sıfır otomobiller listesi…

RENAULT (TEMMUZ – AĞUSTOS – EYLÜL FİYATLARI)

RENAULT (TEMMUZ – AĞUSTOS – EYLÜL FİYATLARI)
Clio Joy 1.0 SCe 65 bg - 391.900 - 435.000 - 403.000
Clio Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 466.000 - 485.900 - 485.900
Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 Bg - 525.900 - 539.000 - 539.000
Megane Sedan Joy Comfort 1.3 TCe 140 Bg - 535.900 - 549.000 - 549.000

CITROEN (TEMMUZ – AĞUSTOS – EYLÜL FİYATLARI)

CITROEN (TEMMUZ – AĞUSTOS – EYLÜL FİYATLARI)
C3 1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel Feel - 461.000 - 461.000 - 461.000
C3 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Feel Bold - 512.000 - 525.000 - 540.000
C4 Feel 1.2 PureTech 100 hp 6 İleri Manuel - 582.000 - 598.000 - 613.000
C4 Feel Bold 1.2 PureTech 130 hp EAT8 - 660.000 - 677.000 - 692.000

HYUNDAI (TEMMUZ – AĞUSTOS – EYLÜL FİYATLARI)

HYUNDAI (TEMMUZ – AĞUSTOS – EYLÜL FİYATLARI)
i10 1.0 MPI 67 PS Jump - 322.000 - 331.500 - 331.500
i10 1.0 MPI 67 PS Jump AMT - 362.000 - 373.000 - 373.000
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Anahtar Kelimeler:
Sıfır araba
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