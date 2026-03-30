Çoğu sürücü gözden kaçırıyor! 100 km hıza çıkınca arabanız beşik gibi sallanıyorsa dikkat

Otoyol sürüşlerinde hız göstergesi 100 km/s seviyesine yaklaştığında arabada sarsıntı hissedildiği anlar pek çok sürücüye tanıdık gelecektir. 100 km/s hız sınırı, tekerleklerin dönüş dinamikleri nedeniyle araçlardaki ivmelenme problemlerini ölçmek için standart bir referans noktası olarak kabul ediliyor.
Düşük hızlarda seyredilirken tekerlekler belirgin bir sarsıntı oluşturacak kadar hızlı dönmediğinden sorunlar genellikle hissedilmez. Ancak otoyol hızlarına ulaşıldığında jantlar, lastikler ve akslar gibi dönen parçalardaki en ufak dengesizlikler bile şiddetlenerek araçta ciddi sarsıntılara yol açar.
Hafif bir titreme yavaşladıkça kaybolup sadece anlık bir endişe oluştursa da, sarsıntının şiddetlenmesi kafanızda soru işareti oluşturabilir. Sorunun kaynağını bilmek ise hem kendi başınıza teşhis koymanıza hem de servise gittiğinizde elinizi güçlendirmenize yardımcı olacaktır.
SlashGear sitesine göre fren arızaları, hasarlı süspansiyonlar veya motor problemleri akla ilk gelen ihtimaller olsa da, en yaygın ve en çok göz ardı edilen suçluların başında aşınmış veya düşmüş jant ağırlıkları (balans kurşunları) geliyor.
Fabrikadan yeni çıkmış taze lastikler dışarıdan kusursuz görünse de, aslında ufak ağırlık dengesizlikleri barındırırlar. Minik kusurlar; aşırı titreşimlere, direksiyon hakimiyetinde zorluklara ve lastiklerin çabuk aşınmasına zemin hazırlar.
Lastiklerinizi yakından incelediğinizde, sayılar ve kodların yanı sıra jantların arkasına gizlenmiş küçük metal parçalar görebilirsiniz. Bazı modellerde dış kenara tutturulan, modern alaşım jantlarda ise estetik görünüm için kolların arkasına saklanan ağırlıklar, eşitsizlikleri dengelemekle görevlidir. Ayrıca lastiklerinizin ömrünü uzatır, sürüş konforunu artırır ve direksiyonunuzu sert titreşimlerden korur.
