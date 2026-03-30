FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

Çoğu sürücü gözden kaçırıyor! 100 km hıza çıkınca arabanız beşik gibi sallanıyorsa dikkat

Araba kullanan herkesi ilgilendiriyor, çoğu sürücünün gözden kaçırdığı bir durum var. Otoyolda hızınızı artırdığınızda direksiyonda ve araçta şiddetli bir sarsıntı hissediyor musunuz? Cevabınız "evet" ise arabanızda hiç aklınızdan bile geçmeyen basit bir mekanik sorun yaşanıyor olabilir.

Cansu Çamcı

Otoyol sürüşlerinde hız göstergesi 100 km/s seviyesine yaklaştığında arabada sarsıntı hissedildiği anlar pek çok sürücüye tanıdık gelecektir. 100 km/s hız sınırı, tekerleklerin dönüş dinamikleri nedeniyle araçlardaki ivmelenme problemlerini ölçmek için standart bir referans noktası olarak kabul ediliyor.

Düşük hızlarda seyredilirken tekerlekler belirgin bir sarsıntı oluşturacak kadar hızlı dönmediğinden sorunlar genellikle hissedilmez. Ancak otoyol hızlarına ulaşıldığında jantlar, lastikler ve akslar gibi dönen parçalardaki en ufak dengesizlikler bile şiddetlenerek araçta ciddi sarsıntılara yol açar.

Hafif bir titreme yavaşladıkça kaybolup sadece anlık bir endişe oluştursa da, sarsıntının şiddetlenmesi kafanızda soru işareti oluşturabilir. Sorunun kaynağını bilmek ise hem kendi başınıza teşhis koymanıza hem de servise gittiğinizde elinizi güçlendirmenize yardımcı olacaktır.

GEVŞEMİŞ BALANS AĞIRLIKLARI, SARSINTININ BAŞ AKTÖRÜ

SlashGear sitesine göre fren arızaları, hasarlı süspansiyonlar veya motor problemleri akla ilk gelen ihtimaller olsa da, en yaygın ve en çok göz ardı edilen suçluların başında aşınmış veya düşmüş jant ağırlıkları (balans kurşunları) geliyor.

Fabrikadan yeni çıkmış taze lastikler dışarıdan kusursuz görünse de, aslında ufak ağırlık dengesizlikleri barındırırlar. Minik kusurlar; aşırı titreşimlere, direksiyon hakimiyetinde zorluklara ve lastiklerin çabuk aşınmasına zemin hazırlar.

Lastiklerinizi yakından incelediğinizde, sayılar ve kodların yanı sıra jantların arkasına gizlenmiş küçük metal parçalar görebilirsiniz. Bazı modellerde dış kenara tutturulan, modern alaşım jantlarda ise estetik görünüm için kolların arkasına saklanan ağırlıklar, eşitsizlikleri dengelemekle görevlidir. Ayrıca lastiklerinizin ömrünü uzatır, sürüş konforunu artırır ve direksiyonunuzu sert titreşimlerden korur.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.