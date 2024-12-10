En çok o modeller tercih edildi! İkinci el otomobil ilanlarının yüzde 46'sı satıldı!

Sıfır otomobil fiyatlarının yüksek olmasından dolayı vatandaşlar ikinci el araçlara yöneldi. Kasım ayında ise vatandaşlar Türkiye'de ikinci el araç piyasasına yöneldi. Çevrim içi mecralarda yayımlanan toplam 387 bin 998 kurumsal ilanın yüzde 46’sı, yani 176 bin 921 araç satıldı.
Satışlarda ekim ayına göre yüzde 5 düşüş yaşandığı kaydedilirken geçen yılın kasım ayına göre yüzde 23 oranında artış yaşandı.
Toyota: 6 bin 363 araç
Hyundai: 7 bin 507 araç
Peugeot: 9 bin 198 araç
Opel: 9 bin 476 araç
Mercedes-Benz: 9 bin 909 araç
BMW: 10 bin 439 araç
Ford: 15 bin 825 araç
Renault: 20 bin 659 araç
Fiat: 21 bin 242 araç
Volkswagen: 22 bin 239 araç
Mercedes-Benz C-Class: 2 bin 860 satış
BMW 5 Serisi: 3 bin 491 satış
Fiat Egea: 8 bin 304 satış
VW Passat: 6 bin 485 satış
Renault Megane: 6 bin 255 satış
Renault Clio: 6 bin 251 satış
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