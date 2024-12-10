En çok o modeller tercih edildi! İkinci el otomobil ilanlarının yüzde 46'sı satıldı!

Sıfır otomobil fiyatlarının yüksek olmasından dolayı vatandaşlar ikinci el araçlara yöneldi. Kasım ayında ise vatandaşlar Türkiye'de ikinci el araç piyasasına yöneldi. Çevrim içi mecralarda yayımlanan toplam 387 bin 998 kurumsal ilanın yüzde 46’sı, yani 176 bin 921 araç satıldı.