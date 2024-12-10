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En çok o modeller tercih edildi! İkinci el otomobil ilanlarının yüzde 46'sı satıldı!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
10.12.2024 14:28
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İkinci el otomobil piyasasında hareketlilik devam ediyor. İndicata, kasım ayında ikinci el otomobil piyasasında en çok satan marka ve modelleri paylaştı. Verilere göre, kasım ayında 387 bin 998 olan kurumsal ilan sayısı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 17 oranında azalırken Ekim ayında da yüzde 12 oranında düşüş yaşadı. İlanların yüzde 46'sı ise satıldı. Peki hangi markalar en çok tercih edildi? Vatandaş hangi modele rağbet gösterdi? İşte detaylar...

Sıfır otomobil fiyatlarının yüksek olmasından dolayı vatandaşlar ikinci el araçlara yöneldi. Kasım ayında ise vatandaşlar Türkiye'de ikinci el araç piyasasına yöneldi. Çevrim içi mecralarda yayımlanan toplam 387 bin 998 kurumsal ilanın yüzde 46’sı, yani 176 bin 921 araç satıldı.

Satışlarda ekim ayına göre yüzde 5 düşüş yaşandığı kaydedilirken geçen yılın kasım ayına göre yüzde 23 oranında artış yaşandı.

Peki vatandaşlar hangi modelleri tercih etti. İşte en çok satan ikinci el otomobil modelleri...

Peki vatandaşlar hangi modelleri tercih etti. İşte en çok satan ikinci el otomobil modelleri...

Toyota: 6 bin 363 araç

Hyundai: 7 bin 507 araç

Peugeot: 9 bin 198 araç

Opel: 9 bin 476 araç

Mercedes-Benz: 9 bin 909 araç

BMW: 10 bin 439 araç

Ford: 15 bin 825 araç

Renault: 20 bin 659 araç

Fiat: 21 bin 242 araç

Volkswagen: 22 bin 239 araç

Mercedes-Benz C-Class: 2 bin 860 satış

BMW 5 Serisi: 3 bin 491 satış

Fiat Egea: 8 bin 304 satış

VW Passat: 6 bin 485 satış

Renault Megane: 6 bin 255 satış

Renault Clio: 6 bin 251 satış

Anahtar Kelimeler:
ikinci el araba
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