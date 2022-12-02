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Fiat Egea, Renault Clio, Hyunda i20… Yüzde 7 zam öncesi son fırsat! İşte 400 bin liranın altındaki sıfır otomobiller…

02.12.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz ay otomobil alma hayali kuranlar için sevindirici bir gelişme yaşanmıştı. ÖTV matrahlarında yapılan artış ile bazı araba modellerine yüzde 19’a varan indirim gelmişti. Böylece 400 bin liranın altında otomobil bulmak mümkün oldu. Ancak yeni ayda yüzde 7 zam gelmesi beklenen araç fiyatları için henüz liste fiyatları değişmedi. Araba almak isteyenler için fırsat günlerinin sonuna yaklaşılırken 400 bin liranın altında bulunan otomobiller ise belli oldu.

Sıfır otomobiller için geçtiğimiz haftalarda ÖTV matrahları arttırıldı. Bu gelişme sonrası sınırlı sayıda modelin bir alt vergi dilimine düşmesini sağladı. İndirim oranı da yüzde 5,5 ila yüzde 19 arasında değişti. Son bir ayda sadece kur farkından kaynaklı yüzde 4 zamlanan otomobil fiyatları için Aralık güncel liste fiyatları merak ediliyordu. Ancak fiyatı ÖTV düzenlemesi ile düşen modeller için markalar yeni fiyatları henüz duyurmadı. Ancak geçtiğimiz ay sadece kur farkından kaynaklı yüzde 4 zamlanan otomobil fiyatlarının yeni ayda ortalama yüzde 7 daha artması bekleniyor. Sektör temsilcileri, gelen zamlarla ocak ayına kadar yeniden alt vergi diliminde araç kalmayacağını dile getiriyor.

Yeni zamlar öncesinde 400 bin liranın altında araç bulmak şimdilik mümkün. İşte, matrah indiriminden etkilenen araba modelleri ve fiyatları...

Fiat Egea Cross - 387 bin 700 TL

Fiat Egea Cross - 387 bin 700 TL

Fiat Egea Hatchback - 377 bin 800 TL

Fiat Egea Hatchback - 377 bin 800 TL

Renault Clio - 373 bin TL

Renault Clio - 373 bin TL

Renault Taliant - 372 bin TL

Renault Taliant - 372 bin TL

Kia Picanto - 369 bin 420 TL

Kia Picanto - 369 bin 420 TL
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Otomobil

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