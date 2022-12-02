Fiat Egea, Renault Clio, Hyunda i20… Yüzde 7 zam öncesi son fırsat! İşte 400 bin liranın altındaki sıfır otomobiller…

Sıfır otomobiller için geçtiğimiz haftalarda ÖTV matrahları arttırıldı. Bu gelişme sonrası sınırlı sayıda modelin bir alt vergi dilimine düşmesini sağladı. İndirim oranı da yüzde 5,5 ila yüzde 19 arasında değişti. Son bir ayda sadece kur farkından kaynaklı yüzde 4 zamlanan otomobil fiyatları için Aralık güncel liste fiyatları merak ediliyordu. Ancak fiyatı ÖTV düzenlemesi ile düşen modeller için markalar yeni fiyatları henüz duyurmadı. Ancak geçtiğimiz ay sadece kur farkından kaynaklı yüzde 4 zamlanan otomobil fiyatlarının yeni ayda ortalama yüzde 7 daha artması bekleniyor. Sektör temsilcileri, gelen zamlarla ocak ayına kadar yeniden alt vergi diliminde araç kalmayacağını dile getiriyor.

Yeni zamlar öncesinde 400 bin liranın altında araç bulmak şimdilik mümkün. İşte, matrah indiriminden etkilenen araba modelleri ve fiyatları...