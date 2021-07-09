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Fiat Fiorino 2021 fiyat listesi! İşte dizel ve benzinli seçenekleriyle

09.07.2021 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fiat'ın sınıfının en başarılı otomobillerinden olan Fiat Fiorino, Cargo ve Combi modelleriyle araç sürücülerinin dikkatini çekiyor. 2021 modellerinin fiyat listesi de Fiat tarafından paylaşıldı. İşte Fiat Fiorino’nun fiyat listesi…

Cargo'da Standart 141 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla ve Standart Plus ise 147 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla alıcısını bekliyor. Combi modelleri ise kendi içinde Pop, Safeline, Urban ve Premio şeklinde 4'e ayrılıyor. Bunlar da 127 bin'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

İşte Fiat Fiorino 2021 fiyat listesi...

Fiat Fiorino Cargo'nun Standart modeli 1,3 M.Jet 95 HP E6D manuel dizel seçeneğinin tavsiye edilen liste fiyatı 160 bin 900 TL, tavsiye edilen kredi kampanyalı fiyatı 145,900 TL, tavsiye edilen peşin kampanyalı fiyatı ise 141 bin 900 TL Buna ek olarak yolcu hava yastığı 800 TL, ikinci sürgülü kapı bin 500 TL, metalik boya bin 500 TL ve klima 3 bin 500 TL bedelle eklenebiliyor.
Standar Plus'ta 1.3 M.Jet 95HP E6D manuel dizelde ise tavsiye edilen liste fiyatı 166 bin 900 TL, tavsiye edilen kredi kampanyalı fiyatı 151 bin 900 TL ve tavsiye edilen peşin kampanyalı fiyatı ise 147 bin 900 TL'den satılıyor. Buna ek olarak yolcu hava yastığı 800 TL, ikinci sürgülü kapı bin 500 TL, metalik boya bin 500 TL ve klima 3 bin 500 TL bedelle eklenebiliyor.
Standar'ta ESP, ASR, Hillholder şarj amalı USB girişi, elektrikli ön camlar, radyo MP3, USB be Bluetooth, Standart Plus'ta ise klima, camlı arka kapı, tam boy jant kapağı, metalik ön ızgara çerçevesi, kapaklı torpido gözü, yüksek ve derinlik ayarlı direksiyon, katlanan ve zeminde kaybolan yolcu koltuğu ve elektrik ayarlı ve buğu çözücü dış dikiz aynaları şeklinde donanım eklenmiş.
Yolcu ve Sürücü Hava Yastıkları, Klima, Radyo MP3, USB ve Bluetooth, Şarj Amaçlı USB Girişi, Elektrikli Ön Camlar, Elektrikli ve Isıtmalı Yan Aynalar, Tek Parça Katlanabilir Arka Koltuklar, 15'' Tam Boy Jant Kapakları gibi donanımlar bulunan Fiat Fiorino Pop modelinde dizel ve benzin seçeneklerinin yanında LPG/Benzin seçeneği de sunuluyor. 1.4 Fire 77HP E6D manuel benzinlinin tavsiye edilen liste fiyatı 154 bin 900 TL, tavsiye edilen kredi kampanyalı fiyatı 139 bin 900 TL ve tavsiye edilen peşin kampanyalı fiyatı ise 127 bin 900 TL, 1.3 M.Jet 95HP E6D Manuel Dizel Tavsiye Edilen Liste Fiyatı: 181.900 TL Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Fiyat: 166.900 TL, Tavsiye Edilen Peşin Kampanyalı Fiyat: 162.900 TL 1.4 EKO (LPG) 77HP E6D Manuel Benzin/LPG Tavsiye Edilen Liste Fiyatı: 160.900 TL, Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Fiyat: 145.900 TL, Tavsiye Edilen Peşin Kampanyalı Fiyat: 133.900 TL
1.3 M.Jet 95HP E6D Urban Manuel Dizel Tavsiye Edilen Liste Fiyatı: 191.900 TL, Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Fiyat: 176.900 TL, Tavsiye Edilen Peşin Kampanyalı Fiyat: 172.900 TL Urban ise Klima, Yolcu ve Sürücü Hava Yastıkları, Hız Sabitleme Sistemi (Cruise Kontrol), Radyo MP3, USB ve Bluetooth, Şarj Amaçlı USB Girişi, Elektrikli Ön Camlar, Elektrikli ve Isıtmalı Yan Aynalar, Sis Farı, Tek Parça Katlanabilir Arka Koltuklar, 15'' Tam Boy Jant Kapakları ve Tavan Rayı ile tasarlandı.
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