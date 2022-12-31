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Fiat, Renault, Hyundai, Toyota... 2023 yeni ÖTV muafiyet limiti açıklandı! Herkes merak ediyordu! 555 bin lira detayı….

31.12.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Engelli vatandaşların araç alımlarında, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyet limiti değişti. 2023'te Engelliler için ÖTV muafiyetli araç limiti 450.500 TL'den 1.004.200 TL'ye yükseldi. 2023 ÖTV muafiyetli araç listesi 2023 için henüz belli olmadı ancak hemen hemen bütün markalardan araba alınabilecek kadar limit artırımı yapıldı. Üst sınırda bir araç almak isteyen engelli vatandaşların ÖTV muafiyeti ile birlikte ödeyeceği rakam 555 bin TL civarına denk geliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı), Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i (seri no: 11), Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (seri no: 21) ve Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (seri no: 55), Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

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ÖTV MUAFİYET LİMİTİ YENİDEN DEĞERLEME ORANI İLE YÜKSELDİ

Buna göre, engelli vatandaşların araç alımlarında, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyet limiti 450 bin 500 liradan 1 milyon 4 bin 200 liraya yükseltildi. Öte yandan, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu vergi, yeniden değerleme oranı olan 122,93 artırılarak 260 lira oldu. Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'ne göre, 2022 yılı için yüzde 122,93 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranı, Cumhurbaşkanı Kararı ile 2023 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarlarının tespitinde uygulanmak üzere, yüzde 61,5 olarak belirlendi.

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ÜST SINIRDAKİ BİR ARAÇ 555 BİN TL’YE CİVARINDA OLACAK

Sıfır otomobil fiyatları 2022 yılında çok yükseldiği için eski ÖTV muafiyetli araç limitiyle çok sınırlı sayıda otomobil alınabiliyordu. SUV modeller bu limitin çok üzerinde kalıyordu. Bugünün şartlarında bazı SUV'lar dahil birçok model 1 milyon TL'lik yeni limite uyuyor. Üst sınırda bir araç almak isterseniz ÖTV muafiyetiyle birlikte fiyatı 555 bin TL civarına denk geliyor.

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ARAÇ BULUNURLUK SORUNU EN BÜYÜK ENGEL

Otomobil sektörü temsilcileri yılın ilk 2 ayında yoğun bir talep olacağını ifade ederken bayilerde araç bulunma sorununun yeni yılda da devam edeceğinin altını çiziyor. Ayrıca 2023’te sıfır otomobillere gelecek zamları da anımsatan yetkililer, ÖTV muafiyeti avantajının yılın ortalarına doğru azalacağını tahmin ediyor.

ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇ LİSTESİ 2022

Renault'un tüm Clio modelleri ÖTV'siz alınabiliyor. Yeni Taliant'ın da tüm modelleri ÖTV'den muaf tutuluyor. Ayrıca Megane Sedan'ın JOY 1.3 TCe, Joy Comfort 1.3 TCe, Joy 1.3 TCe otomatik olan modelleri de ÖTV'siz alınıyor.
Volkswagen Polo'nun Style donanımı hariç tamamı ÖTV'siz satın alınıyor. Golf ise sadece 1.0 TSI 110 PS Manuel Impression donanımı ÖTV'siz satın alınıyor.
Toyota'da Toyota Corolla 1.5 Vision, Vision MDS ve Dream manuel vites ÖTV'siz satın alınabiliyor. Toyota Yaris 1.0 Vision modeli de ÖTV'siz alınabiliyor.
Fiat engelsiz hareket kapsamında 2022 Fiat engelli araç listesinde Urban ve Cross olarak belirlendi. 1.0 Hybrid 70 HP modeli ile ÖTV muafiyetsiz olarak satın alınabiliyor.
Hyundai i10, i20'nin tüm versiyonları ÖTV'siz alınıyor. Ayrıca Elantra'nın 1.6 MPI 123 PS Style manuel vites, Bayon'un 1.4 MPI 100 PS Jump, Style, Elite, 1.0 T-GDI 100 PS Style paketleri de ÖTV'siz alınıyor.
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Anahtar Kelimeler:
ötv muafiyeti

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