Fiat, Renault, Hyundai, Toyota... 2023 yeni ÖTV muafiyet limiti açıklandı! Herkes merak ediyordu! 555 bin lira detayı….

Hazine ve Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı), Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i (seri no: 11), Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (seri no: 21) ve Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (seri no: 55), Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

ÖTV MUAFİYET LİMİTİ YENİDEN DEĞERLEME ORANI İLE YÜKSELDİ

Buna göre, engelli vatandaşların araç alımlarında, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyet limiti 450 bin 500 liradan 1 milyon 4 bin 200 liraya yükseltildi. Öte yandan, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu vergi, yeniden değerleme oranı olan 122,93 artırılarak 260 lira oldu. Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'ne göre, 2022 yılı için yüzde 122,93 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranı, Cumhurbaşkanı Kararı ile 2023 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarlarının tespitinde uygulanmak üzere, yüzde 61,5 olarak belirlendi.

ÜST SINIRDAKİ BİR ARAÇ 555 BİN TL’YE CİVARINDA OLACAK

Sıfır otomobil fiyatları 2022 yılında çok yükseldiği için eski ÖTV muafiyetli araç limitiyle çok sınırlı sayıda otomobil alınabiliyordu. SUV modeller bu limitin çok üzerinde kalıyordu. Bugünün şartlarında bazı SUV'lar dahil birçok model 1 milyon TL'lik yeni limite uyuyor. Üst sınırda bir araç almak isterseniz ÖTV muafiyetiyle birlikte fiyatı 555 bin TL civarına denk geliyor.

ARAÇ BULUNURLUK SORUNU EN BÜYÜK ENGEL

Otomobil sektörü temsilcileri yılın ilk 2 ayında yoğun bir talep olacağını ifade ederken bayilerde araç bulunma sorununun yeni yılda da devam edeceğinin altını çiziyor. Ayrıca 2023’te sıfır otomobillere gelecek zamları da anımsatan yetkililer, ÖTV muafiyeti avantajının yılın ortalarına doğru azalacağını tahmin ediyor.