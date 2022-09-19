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Herkes fiyatların düşmesini beklerken… Sıfır araba almak isteyenleri üzecek haberi duyurdular: '300 bin lira daha artabilir'

19.09.2022 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna’da yaşanan savaş Avrupa’da enerji fiyatlarına yüzde 200 zam olarak yansıdı. Bu durumun otomotiv sanayinde üretim maliyetlerini attıracağı ifade edilirken, sıfır araba fiyatlarına da zam olarak yansıması bekleniyor. ÖTV güncellemesi bekleyen sektörde en ucuz araba fiyatları 400 bin lirayı aşarken, bu rakamın yakın dönemde 700 bin liraya kadar yükselebileceği iddia edildi. İşte haberin detayları…

Otomotiv sektörü çip kriziyle boğuşmaya devam ederken, şimdi de Rusya – Ukrayna etkisiyle enerji darboğazına giriyor. Tedarik sürelerinde yaşanan uzatmalı dönem daha tam sonuca bağlanmadan enerji sıkıntısı üretimleri sekteye uğratıyor. Otomotiv tedarik sanayicileri, ana sanayiinin fiyat güncellemesi yapmamasından dolayı, enerjide yüzde 200’e varan fiyat artışını tek başına üstlenmek zorunda kaldı. Hammadde girdilerinin peşine dönmesi ve vadeleri uzatmasıyla birlikte tedarik sanayiinde nakit dengesi de bozuldu. Sektör, Avrupa’nın otomotiv üretiminde beklenen düşüşten de endişeli.

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SEKTÖR DARALMAYA DEVAM EDİYOR

Sıfır araçta bulunabilirlik sorunu devam ederken, ikinci el araç için 6 ay 6 bin kilometre kararı sonrası bir miktar geri çekilme yaşandı ancak; buna rağmen fiyatlar yüksek kalmaya devam ediyor. Ucuz otomobil almak isteyenler fiyat araştırması yaparken dün çok önemli bir veri açıklandı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, Ağustos ayında geçen yıla göre yüzde 17,3 daraldı. Bu dönemde 48 bin 336 araç satışı gerçekleşti.

Sekiz aylık dönemde de satışlar yüzde 8,5 daraldı ve 458 bin 446 adede geriledi. Bu dönemde otomobilde yüzde 9,4, hafif ticaride yüzde 5,2'lik daralma yaşandı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 18,2 azaldı. 10 yıllık ortalama satışlara göre otomobil pazarı yüzde 21,1, hafif ticari araç pazarı, yüzde 9,2 geriledi.

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Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) ‘Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu’na göre Ağustos ayında 35 bin 230 adet otomobil, 13 bin 106 adet hafif ticari araç satıldı. Ağustos ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 17,3 daraldı. Otomobil pazarında daralma yüzde 21,3 ile hafif ticari araç pazarının oldukça üzerinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde hafif ticari araç pazarı yüzde 4,3 küçüldü.

SATIŞLAR İÇİN ‘KÖTÜ SENARYO’

Sektör temsilcileri satışlardaki daralmanın iki sebepten dolayı olduğunu ifade ediyor. Bunlardan ilkinin artık bu fiyatlardan araç alacak perakende müşterisinin azalması ikincisinin ise krediye ulaşmada yaşanan zorluk olduğunu dile getiriyorlar. Ayrıca krediye ulaşımda bir rahatlama olmaması ve matrah güncellemesi yapılmaması halinde, önümüzdeki aylarda satışlardaki düşüşün devam etmesini beklediklerini belirtiyorlar.

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ÖTV GÜNCELLEMESİ BEKLENİYOR

Eylül ayında satışlarda gözle görülür azalma olduğunu dile getiren otomobil sektörü temsilcileri yıl sonunda büyük daralmanın önüne geçmek için matrah güncellemesinin gerekliliğine dikkat çekiyor. Bazı sektör temsilcilerine göre ise ÖTV matrahlarına yönelik bir düzenlemenin her an çıkabileceği, bu umutla birçok otomotivcinin her gece Resmi Gazete'ye baktığı belirtiliyor.

EN UCUZ OTOMOBİL 400 BİN LİRAYI AŞIYOR

Son olarak Ağustos 2021’de ÖTV matrahlarında güncelleme yapılmış, bu yılın ocak ayında 60 ve 70 ara baremler eklenmişti. Sektör yetkilileri geçtiğimiz ağustos ayında da benzer bir düzenleme bekliyordu. Ancak bu yönde bir gelişme olmadı. Sektör bu konudaki umudunu koruyor. Çünkü artan fiyatlar nedeniyle yüzde 80 ÖTV dilimi altında neredeyse hiç model kalmadı. Yüzde 70 ÖTV dilimine giren bir iki modelin manuel vitesli ve düşük donanımlı başlangıç versiyonu dışında, Türkiye’de en ucuz otomobilin fiyatı 400 bin TL’yi aşıyor. Orta segment SUV araçlarda ise fiyatlar 700 bin TL’nin üzerine çıkıyor.

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“MALİYETLER FİYATLARI YUKARI ÇEKİYOR”

MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, enerji krizinin boyutuna değindi. Karar’a konuşan Çağdaş, 2022’de tahmin edilemeyen Rusya-Ukrayna gerginliğine bağlı olarak piyasa koşullarının oldukça değiştiğini vurgulayarak, “Yurt dışında maliyet kaynaklı ciddi bir enflasyon oluştu. Bu enflasyon tabi maliyetlerle birlikte araç fiyatlarını yukarı çekti. Biz Renault olarak bundan kötü etkilendik. Fiyatlarımıza yansıtmak zorunda kaldık. Üretici açısından bakıldığında yüzde 30’luk bir artış yaşandı. Ama Türkiye’ye yansıması ÖTV etkisiyle daha yüksek seviyeye çıktı. Bu koşullarda Türkiye pazarı bu sene kişisel inancıma göre 700 bine belki ulaşabilir” dedi.

UCUZ KONUTTAN SONRA UCUZ OTOMOBİL İDDİASI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta duyurduğu TOKİ ucuz sosyal konut projesi gündemdeki yerini koruyor. Konut projesine ilginin yoğun olması ile sıradaki hamlenin ne olacağı merak edilmeye başlandı. Masadaki bir sonraki projenin otomobillerle veya ÖTV indirimi ile ilgili olabileceği ifade ediliyor.

İşte Eylül ayı itibarıyla Türkiye’de satılan en ucuz kampanyalı sıfır otomobiller listesi…

RENAULT (TEMMUZ – AĞUSTOS – EYLÜL FİYATLARI)

RENAULT (TEMMUZ – AĞUSTOS – EYLÜL FİYATLARI)
Clio Joy 1.0 SCe 65 bg - 391.900 - 435.000 - 403.000
Clio Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 466.000 - 485.900 - 485.900
Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 Bg - 525.900 - 539.000 - 539.000
Megane Sedan Joy Comfort 1.3 TCe 140 Bg - 535.900 - 549.000 - 549.000

CITROEN (TEMMUZ – AĞUSTOS – EYLÜL FİYATLARI)

CITROEN (TEMMUZ – AĞUSTOS – EYLÜL FİYATLARI)
C3 1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel Feel - 461.000 - 461.000 - 461.000
C3 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Feel Bold - 512.000 - 525.000 - 540.000
C4 Feel 1.2 PureTech 100 hp 6 İleri Manuel - 582.000 - 598.000 - 613.000
C4 Feel Bold 1.2 PureTech 130 hp EAT8 - 660.000 - 677.000 - 692.000

HYUNDAI (TEMMUZ – AĞUSTOS – EYLÜL FİYATLARI)

HYUNDAI (TEMMUZ – AĞUSTOS – EYLÜL FİYATLARI)
i10 1.0 MPI 67 PS Jump - 322.000 - 331.500 - 331.500
i10 1.0 MPI 67 PS Jump AMT - 362.000 - 373.000 - 373.000
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Anahtar Kelimeler:
Otomobil sıfır otomobil fiyatları
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