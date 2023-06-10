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İkinci el araba fiyatları zam girdabına girdi: Haziran ayı sonuna kadar yüzde 6 daha! ‘Kur, faiz, enflasyon dengesinde piyasa…’

10.06.2023 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu ay döviz kurlarındaki rekor yükselişin ardından sıfır otomobil fiyatları 8 günde ikinci kez zamlanmıştı. Sıfır araçlara gelen zamlar ikinci el araba fiyatlarında da artışa neden oldu. Haziran ayı sonuna kadar yüzde 4-6 arasında bir zam gelmesi daha bekleniyor. Sektör temsilcileri yeni ekonomi yönetiminin otomobilden alınan vergilerde yöntem değişikliğine gitmesini beklerken, kur, faiz, enflasyon dengesinde piyasanın kendi yolunu bularak bir fiyatlama çizgisine gireceğini ifade etti.

Son dönemin en gözde yatırım araçlarından biri haline gelen otomobilde zamlar durulmuyor. Bu hafta döviz kurunda yaşanan hızlı yükseliş, sıfır kilometre araçlarda yeni fiyat artışlarına neden oldu. Zam dalgası kısa sürede ikinci el piyasasına da sıçradı. Oto Merkezi CEO'su Muhammed Ali Karakaş, bayrama kadar ikinci el araçlarda fiyatların yükselmeye devam edeceğini söyledi.

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Döviz kurundaki yükselişin ikinci el otomobil piyasasına etkilerini Ekonomi Gazetesi’ne değerlendiren Oto Merkezi CEO'su Muhammed Ali Karakaş, “Kurdaki değişime bağlı olarak sıfır otomobillere gelen yüzde 7 ila yüzde arası zamlar, ikinci piyasasına da yansımaya başladı. Dijital bir piyasa olduğu için özellikle ilan sitelerine fiyat yansımaları artık 24 saati bulmuyor” açıklamasını yaptı.

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AY SONUNA KADAR YÜZDE 6 ZAM YOLDA

Muhammed Ali Karakaş, Kurban Bayramı’nın etkisi, yaz aylarına giriş, kiralama sezonunun açılması ve araç tedarikinde yaşanan problemlere paralel Haziran ayının son haftasına kadar ikinci el otomobillerde yüzde 4 ila yüzde 6 arasında fiyat artışı öngördüklerini söyledi. Karakaş, ikinci el piyasasında satışlara yönelik beklentilerini ve piyasayı şekillendirecek gelişmeleri şöyle özetledi:
“Yaz sezonu, kiralamanın artışı hızı, kurun artış hızı yatırım aracına dönüşe hizmet etmesi, gibi etkiler devam ederse ticaret hızlanır. Bu durumda doğal olarak ikinci el de adetler yükselmeye devam eder.

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“SATIŞI ASKIYA ALANLAR OLABİLİR”

"İkinci el otomobil pazarında yılsonunda 7.5 milyon adetin üzerinde bir satış beklentimiz var. 2022’de 6,4 milyon adet ikinci el otomobil satılmıştı" diyen Karakaş, diğer yandan, döviz kurunun seyrine bağlı olarak araç satışında farklı eğilimler olabileceğine de işaret ederek, “Kurdaki hızlı yükseliş devam ederse birçok kişi araç satışını askıya alıp beklemeye geçebilir” şeklinde değerlendirme yaptı.

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“VERGİLERDE ÇEŞİTLİ YÖNTEM DEĞİŞİKLİKLERİ BEKLİYORUZ”

Ekonomideki yeni yol haritasının sektörün kaderini belirleyeceğini ifade eden Karakaş, “Hükümetin rasyonel ekonomi politikalarına dönüşü yabancı yatırımcı başta olmak üzere üretici olan markaları da Türkiye de yeni planlar yapmaya sevk edecek. Yeni ekonomi politikalarına dönüş, sürdürülebilirlik, piyasanın tekdüze olması gibi etkilerin minimum 3-4 ayda etkisini göstermesiyle vergide de çeşitli yöntem değişiklikleri bekliyoruz. Özellikle elektrik otomobili teşvike yönelik vergisel anlamda tüketiciye avantaj yaratacak hamlelerin sektörde geniş yankı uyandıracağı kesin. Bu bağlamda kur, faiz, enflasyon dengesinde piyasa kendi yolunu bularak bir fiyatlama yapacak” diye konuştu.

HAZİRAN AYI SIFIR OTOMOBİL GÜNCEL LİSTE FİYATLARI (Nisan-Mayıs-Haziran ayları karşılaştırmalı)

CITROEN

CITROEN
  • C3 1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel Feel - 455.000 - 535.900 - 646.600
  • C3 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Feel Bold - 563.000 - 655.800 - 756.300
  • C3 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Shine - 617.000 686.600 791.800
  • Yeni C3 AIRCROSS SUV Feel 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 - 695.000 - 751.100 - 874.200
  • Yeni C3 AIRCROSS SUV Feel Bold 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 - 731.000 - 783.900 - 912.300
  • C4 Feel 1.2 PureTech 100 hp 6 İleri Manuel - 710.000 - 784.900 - 915.400

DACIA

DACIA
  • Sandero Essential Tce 90 bg CVT  - 513.000 - 634.900 - 671.000
  • Sandero Stepway Essential Stepway Tce 90 bg - 474.900 - 618.000 - 655.000
  • Sandero Stepway Essential Stepway Eco-G 100 bg             - 651.000 - 688.000
  • Sandero Stepway Essential Stepway Tce 90 bg - 474.900 - 618.000 - 655.000
  • Sandero Stepway Essential Stepway Eco-G 100 bg             - 651.000 - 688.000

FIAT

FIAT
  • Egea Easy 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel - 376.900 - 470.900 - 555.900
  • Egea Urban 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel - 434.900 - 536.900 - 629.900
  • Egea Lounge 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel - 468.900 - 609.900 - 671.900
  • Egea Street 1.4 Fire 95 HP  Benzin Manuel - 425.900 - 535.900 - 625.900
  • Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP - 438.900 - 549.900 - 640.900
  • Panda City 1.0 70 HP Hybrid         - 528.900 - 599.900
  • Panda Cross 4x2 1.0 70 HP Hybrid             - 564.900 - 643.900

FORD

FORD
  • Fiesta Style 1.1Lt Ti-VCT 75 PS Benzin 5 İleri Manuel - 618.500 - 728.700 - 780.600
  • Focus Trend X 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel - 862.000 - 987.800 - 1.048.100
  • Focus Trend X 4 Kapı 1.5L EcoBlue 115PS 8 İleri Otomatik - 991.600 - 1.136.400 - 1.217.300
  • Focus Titanium 5 Kapı 1.0Lt mHEV EcoBoost 125 PS Benzin_7 İleri Otomatik - 1.087.900 - 1.209.700 - 1.295.900

HYUNDAI

HYUNDAI
  • i20 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump - 430.500 - 545.000 - 609.000
  • i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Jump - 464.500 - 625.000 - 659.000
  • i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Style - 471.819 - 635.000 - 670.000
  • i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Style Plus - 529.500 - 670.000 - 707.000
  • Elentra 1.6MPI 6 İleri Style - 612.919 - 790.000 - 825.000
  • Elentra 1.6MPI CVT Style Comfort - 696.000 - 900.000 - 940.000
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Anahtar Kelimeler:
ikinci el araba

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